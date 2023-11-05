Доменико Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб в России. Если какой-то футболист не играл, это имело национальное значение»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско назвал «Спартак» самым большим клубом в России.

– Дело Куртуа, похоже, имеет национальное значение. Это самое большое различие между клубным тренером и тренером сборной?

– Я был тренером «Шальке» и московского «Спартака». «Спартак» – самый большой клуб в России. Если у кого-то была травма или футболист не играл, это тоже имело национальное значение.

– Вам тогда звонил какой-нибудь политик?

– Нет, но здесь, в Бельгии, мне тоже не звонили (смеется). Так что разницы нет, – сказал тренер сборной Бельгии.

Напомним, летом Тибо Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии. Тедеско объяснил поступок вратаря разногласиями относительно капитанства – Куртуа не понравилось, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче с Австрией назначили Ромелу Лукаку, а не его. Голкипер «Реала», в свою очередь, опроверг слова Тедеско, упомянув при этом о своей травме колена.

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37 комментариев

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MstAndreev
Але, Доменико? Это Володя Путин беспокоит! Почему Маслов опять не играет? И где Умяров?
+32
-5
+27
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savik-A.M.
Ответ Зелёный гопник
Каким местом он большой ?😅 По мне обычный середняк!
потому что под любой новостью про Спартак будут сидеть такие как ты в комментариях
+34
-10
+24
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Честный контроль
Ответ Slavnov
Спартак самый великий клуб, на земле
Да что там, во всей галактике. Особенно после борща приходит понимание этого.
+16
-7
+9
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savik-A.M.
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
ЦСКА без денег ? скажи ещё что Лав , Коравльо и так далее играли за идею
+13
-5
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sd4fmwrvz8
Ответ savik-A.M.
потому что под любой новостью про Спартак будут сидеть такие как ты в комментариях
😁👍в точку , такие сами подписываются под этим сами не замечая этим когда желчью брызжут
+8
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+6
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prus_3
Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Тедеска.
+10
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+4
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Marat_NJL
Ответ KOTOV71
Вот прям представил: Совет Министров ,во Главе с Президентом,обсуждают " травму игрока Спартака,или почему тот,или иной игрок не играл"?! Ау?! Спортс? Совсем сдурели со своим Спартаком?!!!
Ей богу, лучше бы они сидели и это обсуждали. Не знаю, стало бы больше пользы, но вреда бы точно меньше для всех было
+6
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+3
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KOTOV71
Вот прям представил: Совет Министров ,во Главе с Президентом,обсуждают " травму игрока Спартака,или почему тот,или иной игрок не играл"?! Ау?! Спортс? Совсем сдурели со своим Спартаком?!!!
+9
-7
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Зубы Дзюбы
Ответ Честный контроль
Да что там, во всей галактике. Особенно после борща приходит понимание этого.
Ну уж популярнее вашего гинеровского клуба точно
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Jadie James
Юпитер знаешь? Там вот, Спартак чуть больше
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Coodesnik
Ответ Benjamin
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откуда вы такие? Зенит еврокубки брал с огромными деньгами? аха. а цско на своих воспитаниках вышел и главное за идею играли и за тарелку щей. все верно.
а стадион город не дал самостоятельно клубу строить. так как хотел тоже получать деньги за проведенные мероприятия и тд и тп.Если бы сам газпром взялся за стоительство,его бы и построили в два раза быстрее и распила бы денег не было. но этого то никто не знает. только чушь вечную несут
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KOTOV71
Ответ Marat_NJL
Ей богу, лучше бы они сидели и это обсуждали. Не знаю, стало бы больше пользы, но вреда бы точно меньше для всех было
Вы ошиблись,Я про футбол.
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Зелёный гопник
Ответ Slavnov
Спартак самый великий клуб, на земле
Во всей галактике, чего уж там 😁
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Зубы Дзюбы
Ответ Зелёный гопник
Сектанты прибежали 😁
Ну обоснуй, почему Спартак не большой клуб как минимум для России?
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Зубы Дзюбы
Ответ Зелёный гопник
Каким местом он большой ?😅 По мне обычный середняк!
Вполне себе большой. По глобальному интересу к нему
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Михаил Хромаков
Ответ MstAndreev
Але, Доменико? Это Володя Путин беспокоит! Почему Маслов опять не играет? И где Умяров?
Путин все таки нет, а вот насчет Широкова Мутко (министр спорта РФ) лично разбирался в 16 году и очень этим гордился. На Евро это как-то не очень помогло тк раз уж Широков не может доказать свою важность для Спартака, то какая еще сборная
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Montenegro Serbian
Даже как-то забыл что Тедеско главный тренер сборной Бельгии)
Глянул таблицу. Понятно что группа несложная, но всё равно хорошо идёт команда.
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ApXuMaHqPuT
Глупо отрицать, что Спартак - самый популярный и хайповый российский клуб😐
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Slavnov
Спартак самый великий клуб, на земле
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