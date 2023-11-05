Доменико Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб в России. Если какой-то футболист не играл, это имело национальное значение»

Доменико Тедеско назвал «Спартак» самым большим клубом в России.

– Дело Куртуа, похоже, имеет национальное значение. Это самое большое различие между клубным тренером и тренером сборной?

– Я был тренером «Шальке» и московского «Спартака». «Спартак» – самый большой клуб в России. Если у кого-то была травма или футболист не играл, это тоже имело национальное значение.

– Вам тогда звонил какой-нибудь политик?

– Нет, но здесь, в Бельгии, мне тоже не звонили (смеется). Так что разницы нет, – сказал тренер сборной Бельгии.

Напомним, летом Тибо Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии. Тедеско объяснил поступок вратаря разногласиями относительно капитанства – Куртуа не понравилось, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче с Австрией назначили Ромелу Лукаку, а не его. Голкипер «Реала», в свою очередь, опроверг слова Тедеско, упомянув при этом о своей травме колена.

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