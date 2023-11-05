Доменико Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб в России. Если какой-то футболист не играл, это имело национальное значение»
Доменико Тедеско назвал «Спартак» самым большим клубом в России.
– Дело Куртуа, похоже, имеет национальное значение. Это самое большое различие между клубным тренером и тренером сборной?
– Я был тренером «Шальке» и московского «Спартака». «Спартак» – самый большой клуб в России. Если у кого-то была травма или футболист не играл, это тоже имело национальное значение.
– Вам тогда звонил какой-нибудь политик?
– Нет, но здесь, в Бельгии, мне тоже не звонили (смеется). Так что разницы нет, – сказал тренер сборной Бельгии.
Напомним, летом Тибо Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии. Тедеско объяснил поступок вратаря разногласиями относительно капитанства – Куртуа не понравилось, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче с Австрией назначили Ромелу Лукаку, а не его. Голкипер «Реала», в свою очередь, опроверг слова Тедеско, упомянув при этом о своей травме колена.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
а стадион город не дал самостоятельно клубу строить. так как хотел тоже получать деньги за проведенные мероприятия и тд и тп.Если бы сам газпром взялся за стоительство,его бы и построили в два раза быстрее и распила бы денег не было. но этого то никто не знает. только чушь вечную несут
Глянул таблицу. Понятно что группа несложная, но всё равно хорошо идёт команда.