«Рома» забила на 91-й и 94-й и обыграла «Лечче» – 2:1. У Азмуна первый гол за римлян, у Лукаку – 9-й в 12 играх

«Рома» одержала волевую победу в Серии А, забив два гола после 90-й минуты.

Шведский хавбек « » открыл счет в матче 11-го тура Серии А на 71-й минуте.

На 91-й нападающий сравнял счет с передачи Николы Залевски. Это первый гол иранца за римлян в 6 матчах.

На 94-й забил , воспользовавшийся пасом . В первом тайме бельгиец не реализовал пенальти.

У Ромелу 9 голов в 12 матчах за «Рому», его статистика – здесь. Показатели Азмуна можно изучить тут.

Команда тренера Жозе Моуринью занимает 8-е место в таблице, набрав 17 баллов. «Лечче» идет 11-м, имея 13 очков.

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