«Рома» забила на 91-й и 94-й и обыграла «Лечче» – 2:1. У Азмуна первый гол за римлян, у Лукаку – 9-й в 12 играх
«Рома» одержала волевую победу в Серии А, забив два гола после 90-й минуты.
Шведский хавбек «Лечче» Понтус Альмквист открыл счет в матче 11-го тура Серии А на 71-й минуте.
На 91-й нападающий Сердар Азмун сравнял счет с передачи Николы Залевски. Это первый гол иранца за римлян в 6 матчах.
На 94-й забил Ромелу Лукаку, воспользовавшийся пасом Пауло Дибалы. В первом тайме бельгиец не реализовал пенальти.
У Ромелу 9 голов в 12 матчах за «Рому», его статистика – здесь. Показатели Азмуна можно изучить тут.
Команда тренера Жозе Моуринью занимает 8-е место в таблице, набрав 17 баллов. «Лечче» идет 11-м, имея 13 очков.
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 78), Льоренте, Манчини (Кристенсен, 78), Ндика, Кристанте, Ауар (Азмун, 73), Бове (Саншеш, 70), Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави (Белотти, 78).
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Лечче –
Фальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Доргу (Галло, 62), Рамадани, Рафья (Гонсалес, 62), Каба, Банда (Стрефецца, 74), Альмквист (Туба, 80), Крстович (Пикколи, 80).
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