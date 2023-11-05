«Рома» забила на 91-й и 94-й и обыграла «Лечче» – 2:1. У Азмуна первый гол за римлян, у Лукаку – 9-й в 12 играх

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лечче Ромелу Лукаку Пауло Дибала Сердар Азмун Понтус Альмквист Никола Залевски Футбол

«Рома» одержала волевую победу в Серии А, забив два гола после 90-й минуты.

Шведский хавбек «Лечче» Понтус Альмквист открыл счет в матче 11-го тура Серии А на 71-й минуте.

На 91-й нападающий Сердар Азмун сравнял счет с передачи Николы Залевски. Это первый гол иранца за римлян в 6 матчах.

На 94-й забил Ромелу Лукаку, воспользовавшийся пасом Пауло Дибалы. В первом тайме бельгиец не реализовал пенальти.

У Ромелу 9 голов в 12 матчах за «Рому», его статистика – здесь. Показатели Азмуна можно изучить тут.

Команда тренера Жозе Моуринью занимает 8-е место в таблице, набрав 17 баллов. «Лечче» идет 11-м, имея 13 очков.

Рома – Лечче 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
5 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 71 Альмквист, 1:1 – 90 Азмун, 2:1 – 90 Лукаку.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 78), Льоренте, Манчини (Кристенсен, 78), Ндика, Кристанте, Ауар (Азмун, 73), Бове (Саншеш, 70), Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави (Белотти, 78).
ЛеччеФальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Доргу (Галло, 62), Рамадани, Рафья (Гонсалес, 62), Каба, Банда (Стрефецца, 74), Альмквист (Туба, 80), Крстович (Пикколи, 80).
Предупреждения:
Банда (17), Доргу (27), Саншеш (76), Рамадани (77), Туба (81), Стрефецца (87), Льоренте (89), Лукаку (90).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gordon Brown
Вот это концовочку выдали римляне! Сердар красавчик!
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dvin
Характер есть. Над позиционной атакой нужно работать. Классика
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Three Days Grace
сами себе на ровном месте придумали проблемы. Лукаку не забил пенку в начале матча, потом блокировал удар Дибалы) хорошо, что все обошлось
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Gordon Brown
Вот это концовочку выдали римляне! Сердар красавчик!
Лукаку красавчик не меньше☝️👏👏👏
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gordon Brown
Ответ Геннадий Тимченко
Лукаку красавчик не меньше☝️👏👏👏
Вообще монстр!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Моур Тайм
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Спасли старика. Иранца с первым голом.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юджин младший
Эта победа в эмоциональном плане очень важна для Ромы. Думаю дальше будет ещё лучше
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Toffiti
Лечче сегодня выглядела командой, которую можно было спокойно обыгрывать (всё решить ещё в первом тайме, а дальше играть по счёту). Но Рома была бы не Ромой, если бы не подкинула в игру повода для пачки валидольчика. Камбэк был фееричным, конечно🔥Что-то невероятное!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Йозе Марино умеет интриговать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TiNO
Ответ Gordon Brown
Вот это концовочку выдали римляне! Сердар красавчик!
А Дибала как рубился! Ещё и выдержал 90+ ! Голевой пас на Лукаку огонь!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Markiz Petrov
как интересно стало следить за Ромой при Йозе Марино , Италия сияет , в этом сезоне
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Великий Моуриньо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Ответ igls54
Йозе Марино умеет интриговать
Йозе Марино здорового человека
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Абланов
Ответ Dvin
Характер есть. Над позиционной атакой нужно работать. Классика
взял бы уже какого молодого помощника, способного помочь в позиционке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий