«Вегас» впервые в сезоне проиграл в основное время – «Анахайму». У «Дакс» 6-я победа подряд

Теги Анахайм НХЛ Вегас Грег Кронин Брюс Кэссиди Хоккей

«Вегас» впервые в сезоне проиграл в основное время – «Анахайму».

«Голден Найтс» уступили «Дакс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ

После двух периодов «рыцари» вели со счетом 2:0, а в третьем игровом отрезке пропустили 4 безответные шайбы. 

Поражение в основное время стало для действующего чемпиона первым в сезоне. Клуб лидирует в Западной конференции и общей таблице лиги с 23 очками в 13 матчах. 

Калифорнийцы одержали 6-ю победу подряд. Клуб идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 14 очками в 11 играх. 

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2 комментария

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Mr.Duck
После кромешной тьмы Икинса этот сезон пока выглядит так, будто Боженька развел тучи и сказал "ну ладно, довольно с вас". И, походу, отвел тучи в СХ.
Всех болельщиков команды с победой. Как бы ни пошел сезон дальше, очень важно, что у команды есть сейчас такой отрезок из побед, включая победы над не самыми простыми командами. У всех теперь есть понимание, что команда развивается и в целом движется в правильном направлении.
+7
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+7
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Андрей Васько
утки 🦆🦆🦆 красавцы
+1
0
+1
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