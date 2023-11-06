«Вегас» впервые в сезоне проиграл в основное время – «Анахайму». У «Дакс» 6-я победа подряд

«Вегас» впервые в сезоне проиграл в основное время – «Анахайму».

«Голден Найтс» уступили «Дакс» (2:4) в матче регулярного чемпионата .

После двух периодов «рыцари» вели со счетом 2:0, а в третьем игровом отрезке пропустили 4 безответные шайбы.

Поражение в основное время стало для действующего чемпиона первым в сезоне. Клуб лидирует в Западной конференции и общей таблице лиги с 23 очками в 13 матчах.

Калифорнийцы одержали 6-ю победу подряд. Клуб идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 14 очками в 11 играх.