«Вегас» впервые в сезоне проиграл в основное время – «Анахайму». У «Дакс» 6-я победа подряд
«Вегас» впервые в сезоне проиграл в основное время – «Анахайму».
«Голден Найтс» уступили «Дакс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После двух периодов «рыцари» вели со счетом 2:0, а в третьем игровом отрезке пропустили 4 безответные шайбы.
Поражение в основное время стало для действующего чемпиона первым в сезоне. Клуб лидирует в Западной конференции и общей таблице лиги с 23 очками в 13 матчах.
Калифорнийцы одержали 6-ю победу подряд. Клуб идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 14 очками в 11 играх.
Всех болельщиков команды с победой. Как бы ни пошел сезон дальше, очень важно, что у команды есть сейчас такой отрезок из побед, включая победы над не самыми простыми командами. У всех теперь есть понимание, что команда развивается и в целом движется в правильном направлении.