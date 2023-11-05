Москалев засчитал гол «Пари НН» ЦСКА после беседы с ВАР. Игроки армейцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки
Судья Владимир Москалев засчитал гол «Пари НН» в ворота ЦСКА после беседы с ВАР.
Игроки ЦСКА после первого гола нижегородцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев. Мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался его в подкате остановить.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Однако Москалев после беседы с ВАР засчитал гол. Главный арбитр не ходил просматривать эпизод к монитору.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН».
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Пора бы судьям очки покупать.
Скорее всего, ушел, но этот скрин ответа не дает, поэтому если ВАР ориентировался только на этот показ, то решение судьи не имел права ставить под сомнение.