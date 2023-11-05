Москалев засчитал гол «Пари НН» ЦСКА после беседы с ВАР. Игроки армейцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи фото Николай Калинский Владимир Москалев видеоповторы Пари НН Футбол

Судья Владимир Москалев засчитал гол «Пари НН» в ворота ЦСКА после беседы с ВАР.

Игроки ЦСКА после первого гола нижегородцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев. Мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался его в подкате остановить.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Однако Москалев после беседы с ВАР засчитал гол. Главный арбитр не ходил просматривать эпизод к монитору.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН». 

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48 комментариев

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luu
С такого ракурса непонятно ушёл или нет, но это не повод бросать играть, тем более что после этого было три или четыре паса
+33
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+28
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100% аут, интересно для чего судья в двух метрах от мяча если он ничего не видит...
+52
-25
+27
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Three Days Grace
Ответ </c/>
100% аут, интересно для чего судья в двух метрах от мяча если он ничего не видит...
Как ты определил это? Проекция мяча может быть на линии
+24
-6
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King_X
Ну вот, наши судьи на Англию ориентируются😂
+14
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+9
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Кирилл
Ответ Камбоджа Иванов
С одной стороны, мяч 100% ушел за линию аута, и игру должны были останавливать. С другой - Пари вернул мяч в центр поля, и начал новую волну атаки, гол забит точно не из-за этого момента, это уже ляп армейцев.
Ну если бы судьи дали аут, то и этой атаки Нижнего не было бы, а ЦСКА начал бы свою атаку с вбрасывания аута.
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Чемпион Людей
Насколько бездарными надо быть, чтобы 5 человек и 20 камер не смогли разобраться в ситуации? Деньги то на карточку в конце месяца придут, тут все четко, без неясностей
+12
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Кирилл
Показали повтор на Матч Премьер, где мяч полностью ушел за линию поля …

Пора бы судьям очки покупать.
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Заборостроитель
Помнится с Тереком был такой же момент
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sancho81
Да хрен с ним с аутом, если бы Зе сделал бы такое ускорение за Стоцким, какое к судье после гола сделал - может, и гола бы не было.
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Владимир Косягин
Играть нужно, а не доказывать.
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Хортон
Ответ Евгений Истомин
Мяч за линией, даже на этом скрине это явно видно.
На этом скрине ничего явно не видно уж точно.
Скорее всего, ушел, но этот скрин ответа не дает, поэтому если ВАР ориентировался только на этот показ, то решение судьи не имел права ставить под сомнение.
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Чемпион Людей
Ответ bushmen
Горе то какое!!!!! Кони проигрывают,а вроде бы должны выигрывать.Ну как так????Судьи виноваты,ну прям спартачок!!!!!
По счастливому совпадению главный защитник кротов оказался с берегов Невы
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3a_3eHuT
Как там говорят-нет ВАР с линиями, на усмотрение судей... Армейцы сами виноваты, до гола там еще далеко было...
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AlexZhano__
Ну с этого кадра никогда не определить ушёл мяч или нет. К тому же, существует такая штука, как проекция.
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bushmen
Ответ </c/>
100% аут, интересно для чего судья в двух метрах от мяча если он ничего не видит...
Он видит что НЕ УШЁЛ....
+5
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FEZ10
Ответ </c/>
100% аут, интересно для чего судья в двух метрах от мяча если он ничего не видит...
Почему 100 процентов ? Проекцию увидеть нереально с этого ракурса
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Юрий Тюмин
Все Москалев делает чтоб утопить ЦСКА
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igor.igorev
С этого повтора не видно пересёк мяч полностью боковую линию или нет. А лайнсмен находился в 3-х метрах и точно всё видел.
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Astin
Ответ </c/>
100% аут, интересно для чего судья в двух метрах от мяча если он ничего не видит...
что за чудики вечно пишут про 100 процентов?? дети не знающие слова проекция???
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Alyosha1803
А он ушел. Без вариантов. Судьи в глазки долбятся.
+9
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Mike 60
Ну вот сейчас показали с другого ракурса эпизод с аутом . И видно: мяч полностью за чертой … Как же достали эти судьишки недоделанные …((. Боковой же рядом стоял !
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S. A.
А теперь, глядя на мою аву, представьте, какие у меня эмоции
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red7
Наши судьи видимо приняли эстафету у британских
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Евгений Истомин
Ответ Хортон
На этом скрине ничего явно не видно уж точно. Скорее всего, ушел, но этот скрин ответа не дает, поэтому если ВАР ориентировался только на этот показ, то решение судьи не имел права ставить под сомнение.
А вы как смотрите, простите? Попробуйте увеличить скрин и будет явно видно что проекция мяча находится чётко за линией.
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mbauer
Если это не аут - что тогда аут?
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