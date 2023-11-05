Москалев засчитал гол «Пари НН» ЦСКА после беседы с ВАР. Игроки армейцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки

Судья Владимир Москалев засчитал гол «Пари НН» в ворота ЦСКА после беседы с ВАР.

Игроки ЦСКА после первого гола нижегородцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев. Мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда пытался его в подкате остановить.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Однако Москалев после беседы с ВАР засчитал гол. Главный арбитр не ходил просматривать эпизод к монитору.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – « ».

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