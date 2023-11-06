Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую. Игрока «Реала» тоже били локтем в матче с «Райо»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Райо Вальекано Столе Димитриевски Хуан Мартинес Мунуэра Абдул Мумин Винисиус Жуниор Иси Паласон Футбол

Судья мог удалить Винисиуса Жуниора в матче «Реал» – «Райо Вальекано» (0:0).

23-летний вингер сборной Бразилии на 74-й минуте игры 12-го тура Ла Лиги получил желтую карточку за споры с судьей.

На 76-й минуте Винисиус ударил локтем полузащитника Иси Паласона – удар пришелся в область груди. Хуан Мартинес Мунуэра не наказал бразильцу вторую желтую.

В начале компенсированного времени у Винисиуса случилась стычка с вратарем «Райо» Столе Димитриевски. Македонец поймал мяч в руки за пределами поля, был назначен угловой в пользу «Мадрида», но голкипер не спешил отдать мяч. Винисиус подошел к Столе и слегка толкнул его руками, за этим последовало картинное падение вратаря на землю. Мартинес Мунуэра показал карточку Димитриевски, Винисиус не был удален.

Отметим, что арбитр пропустил ряд нарушений и на Винисиусе. Например, в середине первого тайма защитник «Райо» Абдул Мумин локтем ударил игрока «Реала» возле своей штрафной, но арбитр не зафиксировал нарушения.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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39 комментариев

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Молодой Френки
Эта гренка громче всех кричала про расизм, и теперь судьи боятся удалять жаренного с поля за настоящие нарушения. Клоуны испанские
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+38
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Дмитрий Шарапов
Походу закончит как Робиньо.
+35
-4
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Nacho13
Скорее всего бразил после подписания Мбаппе поедет покорять туманный альбион.
+20
-5
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Ena Therapy
Не хватает в реале дядек аля Рамос , Пепе , Каземиро , которые могли заступиться и когда надо своим напихать. Блмшик уже откровенно клоунаду устраивает , а ему никто слово сказать не может .
+13
-3
+10
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King_X
Райо играл грязно, и Вини вмазали в первом тайме, и Камавинге рассекли бровь, и Джуда лупили жёстко (так ещё чел спецом хватил за больное плечо/ключицу в концовке игры)

Но(!) то, как себя ведёт Вини - никуда не годится, идиот сказочный, топом не останется с такой слабой психикой. При ЖК так плечом/локтем вмазать - надо быть совсем неадекватом. И ЖК получил вообще за то, что пошёл судье высказывать по эпизоду с Камавингой)) Он не кэп, с какой стати лезет? С Рюдигером момент - тож пошёл в центр этих разборок что-то выяснять. Тренер соперника обсуждает с судьёй и резервным? Вини бежит к ним и тож базарит)) везде затычка

Абсолютно нездоровое поведение, зазвездился или психоз словил - фиг знает, но уже никуда не годится. Таких действий в котором уже матче гораздо больше, чем футбола от него.и ещё как звёзда стоит впереди(как в 1ом тайме), пока все пашут в обороне, пешочком гуляет

Неужели Анчи не может на скамейку на матч-два посадить или высказать? Браима и других гнобить на скамейке - рад, а этого успокоить боится
+12
-2
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Benjamin
То, что этому мерзотному персонажу не показали вторую желтую - просто беспредел и полная безнаказанность
+7
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Men77
Меня удивило как Паласон после удара локтем почти сразу встал,Вини бы лежал там до победного и корчился.
+11
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Тухель
Давайте так, в том как себя ведет этот негритёнок виноваты только сами испанцы. Начал ныть про расизм и вместо того чтобы это замять или сказать игроку чтобы повзрослел, у него начали глубоко брать в рот не только руководство РМ, но и вся испанская федерация, премии там даже какие то дали.
Это как в США когда Капитан Марвел награждали за то что она мужиков с говном смешивала. Ситуация 1 в 1. Сейчас вроде у американских мужиков кохонес подросли и её заткнули, подождем, когда у испанских мужиков подрастет, а пока их отсутствием негритёнок будет пользоваться.
+10
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corazón blanco
А очень жаль, что не удалили. Возможно тогда бы хоть что-нибудь до него дошло, что нельзя себя так вести, тем более одному из лидеров команды. Не хватает конечно Винисиусу Бензема. Француз это тот тип игрока, который делает игроков, вокруг себя лучше. У него прекрасное, я бы даже сказал непревзойденное чувство локтя, он прекрасно знал, куда побежит Винисиус, чтобы отдать ему на ход передачу и сам прекрасно открывался под партнера. Была между игроками химия. С Хоселу этого нет, поэтому Винисиус идет напролом на несколько соперников и это не приносит никакого результата. В моменте с ударом локтем, я действительно думал, что матч для Винисиуса закончился. Хотя в первом тайме был аналогичный эпизод, только уже Винисиуса отоварили локтем в лицо, но видимо из-за его репутации, соперника также не наказали желтой.
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SergioRamos92
Закончит винисиус к 30 годам у себя на родине
У него в голове щас что угодно кроме футбола
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Jon han
Ответ Молодой Френки
Эта гренка громче всех кричала про расизм, и теперь судьи боятся удалять жаренного с поля за настоящие нарушения. Клоуны испанские
Испанские судьи это худшие в европе, это факт.
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Аврал
Я бы посадил его на лавку.Продление контракта тоже не пошло ему на пользу.Ведёт себя слишком дерзко и все этим пользуются.
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Алекс Мамедов
Ответ Real_v_dushe
Первой жёлтой карточки не должно было быть, об этом барсучий сайт промолчал.
да прекрати да!)
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TAGAY
Ответ corazón blanco
А очень жаль, что не удалили. Возможно тогда бы хоть что-нибудь до него дошло, что нельзя себя так вести, тем более одному из лидеров команды. Не хватает конечно Винисиусу Бензема. Француз это тот тип игрока, который делает игроков, вокруг себя лучше. У него прекрасное, я бы даже сказал непревзойденное чувство локтя, он прекрасно знал, куда побежит Винисиус, чтобы отдать ему на ход передачу и сам прекрасно открывался под партнера. Была между игроками химия. С Хоселу этого нет, поэтому Винисиус идет напролом на несколько соперников и это не приносит никакого результата. В моменте с ударом локтем, я действительно думал, что матч для Винисиуса закончился. Хотя в первом тайме был аналогичный эпизод, только уже Винисиуса отоварили локтем в лицо, но видимо из-за его репутации, соперника также не наказали желтой.
Его однажды удалили но КК отменили) дали бы КК он пойдет раздавать вью про расизм и отменили бы снова
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Men77
Главное, чтобы ему кто нибудь объяснил, что дело не в цвете кожи)
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Jon han
кунисиус
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benjamin92
Нормальный тренер уже давно бы продал этого скандалиста
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pozevalkin
Свинисиус.
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Анвар Масимов
безлимит у него на ЖК. Ведь если его удалить - это будет считаться актом расизма
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Алекс Мамедов
винисиуса надо депортировать
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Виктор Никитин
Вини ведёт себя как клоун, но никого он локтём не бил

и Димитревски упал не от толчка, а уже позже как будто ему на ногу якобы кто-то наступил хотя там никого даже близко не было

в общем обычный день для Райо, ничего не могут зато ноют в каждом эпизоде..
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arspurs9
Самое смешное во всей этой ситуации - симуляция Дмитриевски, но о ней в статье ни слова)
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sargerasxd
а чё не пишем когда Вини тоже бьют локтём в лицо?
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Турко Ибрагимов
Ответ King_X
Райо играл грязно, и Вини вмазали в первом тайме, и Камавинге рассекли бровь, и Джуда лупили жёстко (так ещё чел спецом хватил за больное плечо/ключицу в концовке игры) Но(!) то, как себя ведёт Вини - никуда не годится, идиот сказочный, топом не останется с такой слабой психикой. При ЖК так плечом/локтем вмазать - надо быть совсем неадекватом. И ЖК получил вообще за то, что пошёл судье высказывать по эпизоду с Камавингой)) Он не кэп, с какой стати лезет? С Рюдигером момент - тож пошёл в центр этих разборок что-то выяснять. Тренер соперника обсуждает с судьёй и резервным? Вини бежит к ним и тож базарит)) везде затычка Абсолютно нездоровое поведение, зазвездился или психоз словил - фиг знает, но уже никуда не годится. Таких действий в котором уже матче гораздо больше, чем футбола от него.и ещё как звёзда стоит впереди(как в 1ом тайме), пока все пашут в обороне, пешочком гуляет Неужели Анчи не может на скамейку на матч-два посадить или высказать? Браима и других гнобить на скамейке - рад, а этого успокоить боится
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arspurs9
Ответ Молодой Френки
Эта гренка громче всех кричала про расизм, и теперь судьи боятся удалять жаренного с поля за настоящие нарушения. Клоуны испанские
Его не удаляли, потому что было не за что.
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