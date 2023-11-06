Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую. Игрока «Реала» тоже били локтем в матче с «Райо»
Судья мог удалить Винисиуса Жуниора в матче «Реал» – «Райо Вальекано» (0:0).
23-летний вингер сборной Бразилии на 74-й минуте игры 12-го тура Ла Лиги получил желтую карточку за споры с судьей.
На 76-й минуте Винисиус ударил локтем полузащитника Иси Паласона – удар пришелся в область груди. Хуан Мартинес Мунуэра не наказал бразильцу вторую желтую.
В начале компенсированного времени у Винисиуса случилась стычка с вратарем «Райо» Столе Димитриевски. Македонец поймал мяч в руки за пределами поля, был назначен угловой в пользу «Мадрида», но голкипер не спешил отдать мяч. Винисиус подошел к Столе и слегка толкнул его руками, за этим последовало картинное падение вратаря на землю. Мартинес Мунуэра показал карточку Димитриевски, Винисиус не был удален.
Отметим, что арбитр пропустил ряд нарушений и на Винисиусе. Например, в середине первого тайма защитник «Райо» Абдул Мумин локтем ударил игрока «Реала» возле своей штрафной, но арбитр не зафиксировал нарушения.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но(!) то, как себя ведёт Вини - никуда не годится, идиот сказочный, топом не останется с такой слабой психикой. При ЖК так плечом/локтем вмазать - надо быть совсем неадекватом. И ЖК получил вообще за то, что пошёл судье высказывать по эпизоду с Камавингой)) Он не кэп, с какой стати лезет? С Рюдигером момент - тож пошёл в центр этих разборок что-то выяснять. Тренер соперника обсуждает с судьёй и резервным? Вини бежит к ним и тож базарит)) везде затычка
Абсолютно нездоровое поведение, зазвездился или психоз словил - фиг знает, но уже никуда не годится. Таких действий в котором уже матче гораздо больше, чем футбола от него.и ещё как звёзда стоит впереди(как в 1ом тайме), пока все пашут в обороне, пешочком гуляет
Неужели Анчи не может на скамейку на матч-два посадить или высказать? Браима и других гнобить на скамейке - рад, а этого успокоить боится
Это как в США когда Капитан Марвел награждали за то что она мужиков с говном смешивала. Ситуация 1 в 1. Сейчас вроде у американских мужиков кохонес подросли и её заткнули, подождем, когда у испанских мужиков подрастет, а пока их отсутствием негритёнок будет пользоваться.
У него в голове щас что угодно кроме футбола
и Димитревски упал не от толчка, а уже позже как будто ему на ногу якобы кто-то наступил хотя там никого даже близко не было
в общем обычный день для Райо, ничего не могут зато ноют в каждом эпизоде..