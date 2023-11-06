Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую. Игрока «Реала» тоже били локтем в матче с «Райо»

Судья мог удалить Винисиуса Жуниора в матче «Реал» – «Райо Вальекано» (0:0).

23-летний вингер сборной Бразилии на 74-й минуте игры 12-го тура получил желтую карточку за споры с судьей.

На 76-й минуте Винисиус ударил локтем полузащитника Иси Паласона – удар пришелся в область груди. не наказал бразильцу вторую желтую.

В начале компенсированного времени у случилась стычка с вратарем «Райо» . Македонец поймал мяч в руки за пределами поля, был назначен угловой в пользу « », но голкипер не спешил отдать мяч. Винисиус подошел к Столе и слегка толкнул его руками, за этим последовало картинное падение вратаря на землю. Мартинес Мунуэра показал карточку Димитриевски, Винисиус не был удален.

Отметим, что арбитр пропустил ряд нарушений и на Винисиусе. Например, в середине первого тайма защитник « » локтем ударил игрока «Реала» возле своей штрафной, но арбитр не зафиксировал нарушения.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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