«Реал» превзошел «Райо» по ударам 22:4, но не забил впервые в сезоне. Соперник не пробил в створ ворот Кепы

Теги Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Столе Димитриевски Кепа Аррисабалага Футбол

«Реал» не забил впервые в сезоне-2023/24.

«Мадрид» в матче 12-го тура Ла Лиги значительно превзошел «Райо Вальекано» по статистическим показателям, но матч завершился без голов (0:0).

Команда Карло Анчелотти нанесла 22 удара, 5 из них пришлись в створ ворот Столе Димитриевски. У «Райо» – 4 удара и 0 в створ ворот Кепы Аррисабалаги.

«Реал» владел мячом 63% времени, соперник – 37%. Показатель ожидаемых голов (xG) – 2,05 против 0,16. Угловые – 11:1. «Райо» получил 5 желтых карточек, «Реал» – 3.

«Мадрид» не забил впервые в сезоне за 15 матчей.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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51 комментарий

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corazón blanco
Винисиус - это сплошное разочарование сегодня. Мало того, что постоянно лез на несколько игроков и регулярно терял мячи, так еще и дикое поведение на поле, за его выходками было стыдно наблюдать. Ну и реализация конечно хромает на две ноги у команды.
+34
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+32
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Benjamin
Всегда нормально относился к Реалу, но сейчас из-за винисиуса просто отвращение к этой команде, постоянные истерики и эта мерзкая морда меня вымораживают, поэтому очень рад потере очков
+26
-5
+21
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xjsxfkpft8
вопрос на которого нету ответа: зачем вернули браима если даже в таком матче не выпустил карло…
+13
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rb9zhtsnvb
Ответ corazón blanco
Винисиус - это сплошное разочарование сегодня. Мало того, что постоянно лез на несколько игроков и регулярно терял мячи, так еще и дикое поведение на поле, за его выходками было стыдно наблюдать. Ну и реализация конечно хромает на две ноги у команды.
Да закончился он, на полторы сезона его хватило! Тупой футболист и человек тоже
+13
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Анвар Масимов
Ответ Joker111
Никогда еще не видел,чтобы так нагло тянули время.отвтратительное зрелище.
да ты ещё матчи Хетафе не видел
+7
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Анвар Масимов
весь фарт на Монжуике оставили
+10
-6
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Фут.Боль
Ответ corazón blanco
Винисиус - это сплошное разочарование сегодня. Мало того, что постоянно лез на несколько игроков и регулярно терял мячи, так еще и дикое поведение на поле, за его выходками было стыдно наблюдать. Ну и реализация конечно хромает на две ноги у команды.
Парню давно пора сосредоточиться на футболе и отбросить все ненужное. Но вправить ему мозги,похоже,некому.
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Даулет Сарсенбин
Анчелотти как всегда не удивил. Почему бы не выпустить в старте Браима, дать шанс Арда, хоть что-нибудь сделать, не как всегда?
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Иван Иванов
Ответ corazón blanco
Винисиус - это сплошное разочарование сегодня. Мало того, что постоянно лез на несколько игроков и регулярно терял мячи, так еще и дикое поведение на поле, за его выходками было стыдно наблюдать. Ну и реализация конечно хромает на две ноги у команды.
Кстати, насчёт Винисиуса: Я всегда удивлялся почему у него такая хорошая стата и почему его все сравнивают с Мбаппе и остальными суперзвездами? Ведь, когда я смотрел на него, то видел максимум Рахима Стерлинга.
Видимо правду говорят, что Винисиуса звездой сделал Бензема. 🤔
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Universal1000
Ответ Иван Иванов
Было бы шикарно, если бы Мбаппе перешёл в Реал, а Винисиус в Ман Сити.
А зачем Пепу этот бразильский днарь?
Лучше он играть уже не станет, максимум хуже.
А даже лучшая его версия это мягко говоря...такое се...
Опуская даже то что персонаж из числа самых омерзительных как личность в истории спорта за весь 21 век так точно.
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Jon han
Ответ Benjamin
Всегда нормально относился к Реалу, но сейчас из-за винисиуса просто отвращение к этой команде, постоянные истерики и эта мерзкая морда меня вымораживают, поэтому очень рад потере очков
и меня как болельщика Реала вызывает отвращение подлейший винисиус.
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Buharoid
Ответ Иван Иванов
Было бы шикарно, если бы Мбаппе перешёл в Реал, а Винисиус в Ман Сити.
Зачем Пепу этот бибизян?
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takehiko
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Статистика ударов ничего не значит. Ты эти удары можешь с центра поля наносить, или еле катя мяч в руки вратарю. Важно сколько было опасных моментов и ударов. В этом матче вЕЛИКИЙ рЕАЛ почти ничего не создал.
почитать твою ленту комментариев, там один только хейт в сторону Реала. на что обижен, мальчик?
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Men77
Ответ Benjamin
Всегда нормально относился к Реалу, но сейчас из-за винисиуса просто отвращение к этой команде, постоянные истерики и эта мерзкая морда меня вымораживают, поэтому очень рад потере очков
ты не расист случайно?)
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corazón blanco
Ответ Val Smith
Ну так в прошлом сезоне у него было два топ игрока с которыми он отыгрывался, а тут Хоселу один по сути и иногда Беллингем в зоне подбора, но уже после того как Вини должен обыграть соперника и найти его. Сдал он возможно чутка во взрывной мощи, но основная проблема в нехватки пространства и топовых партнеров. У Родриго не лучшая полоса, а Хоселу расточителен и просто добротный игрок обоймы не более.
Согласен, что не хватает игрока на острие, с кем можно было бы обыграться, на кого можно вырезать передачу, просто некому отдать последний пас. Но с таким упорством ломиться в закрытую дверь тоже мне не понятно, ну не проходит этот прием, ты же креативный игрок, сделай что-нибудь иначе, но нет, гнет свою линию, которая абсолютно не приносит никаких плодов.
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Михаил Хромаков
Ответ Иван Иванов
Объясню: 1. Винисиус же ненавидит расизм. Так вот расизма в Великобритании поменьше будет, чем в Испании. Так что он там так психовать и бесить людей не будет. Плюс же, согласись!) 2. Пепчик всегда любил вингеров бегунков и отлично умел встраивать их в свою систему. Вон, даже Доку распасовался вчера! Так что Винисиус точно вытеснит Грилиша и Доку. 3. Винисиус вроде не настолько с короной на голове, как Мбаппе, так что в систему Пепа должен неплохо так влиться, я думаю.
1. Винисиус найдет расизм везде)
2. Пеп же тоже эволюционирует, нет уже Стерлинга, Сане, да и роли крайков поменялись, теперь они весь фланг закрывают, фланговых защитников играют центральные, которые атаковать не умеют. По мне в этой роли Грилиш куда более уместен, он и в обороне пашет, а голы есть кому забивать итак. Доку молодой, обучаемый, да и в силовой борьбе вроде хорош для крайка. Вини же состоявшийся игрок, с ним сложнее, у него нет такого универсализма и надо будет снова возвращаться к 4-3-3
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Михаил Хромаков
Ответ Иван Иванов
Кстати, насчёт Винисиуса: Я всегда удивлялся почему у него такая хорошая стата и почему его все сравнивают с Мбаппе и остальными суперзвездами? Ведь, когда я смотрел на него, то видел максимум Рахима Стерлинга. Видимо правду говорят, что Винисиуса звездой сделал Бензема. 🤔
так и Стерлинг на пике был хорош. Разве что бесхребетный, мазал постоянно в решающие моменты. А у Винисиуса уже гол в финале ЛЧ
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Crawling
Вальверде - футбольный буллит
Винисиус мимо мяча пролетел после паса Модрича
Хоселу с 10 метров не смог качнуть точно
Он же головой мимо ворот с близкого расстояния
Моменты были у Франа и Джуда
Большая часть в первом тайме. Начиная с 70 минуты команда начала психовать - привет Винисиусу
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Nacho13
No ricochet - no victory for Madrid.
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Val Smith
Ответ corazón blanco
Винисиус - это сплошное разочарование сегодня. Мало того, что постоянно лез на несколько игроков и регулярно терял мячи, так еще и дикое поведение на поле, за его выходками было стыдно наблюдать. Ну и реализация конечно хромает на две ноги у команды.
Ну так в прошлом сезоне у него было два топ игрока с которыми он отыгрывался, а тут Хоселу один по сути и иногда Беллингем в зоне подбора, но уже после того как Вини должен обыграть соперника и найти его. Сдал он возможно чутка во взрывной мощи, но основная проблема в нехватки пространства и топовых партнеров. У Родриго не лучшая полоса, а Хоселу расточителен и просто добротный игрок обоймы не более.
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dem
Ла Лига превращается в серию А, очень скучные игры пошли в каждом туре.
Единственное светлое пятно - Жирона.
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Val Smith
Ответ Михаил Хромаков
да зачем он этим командам в нынешнем тренерском виде? Мне на ум приходит прежде всего ПСЖ если Мбаппе уйдет
Для Ньюкасла это заявка выхода на новый уровень, под которого можно других топ игроков взять. У Пепа я уверен он отлично заиграет, да и не будет в чопорной Англии травли, отсюда и психов.
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Overkiller
Ответ Benjamin
Всегда нормально относился к Реалу, но сейчас из-за винисиуса просто отвращение к этой команде, постоянные истерики и эта мерзкая морда меня вымораживают, поэтому очень рад потере очков
Плюсую, аналогично. Хоть и болельщик Барсы с 30+ летним стажем, но всегда относился с огромным уважением к Реалу. Честно сказать, даже в еврокубках их всегда поддерживал ибо "да, ###, но это свои ### из ЛЛ" ) Сильный Реал, класико - это то чего ждёшь каждый год по несколько месяцев. И сейчас не изменил отношения, очень уважаю их по прежнему, но такой мерзости не помню. Всякое было - и Рамос грубил и Пепе лютовал и, если глубже взять, там тоже личностей достаточно было, но именно так чтобы отдельный игрок вызывал прямо отвращение - такого не было (
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ShamilK
Сложно забить, когда у тебя в атаке игроки уровня РПЛ. А можно родриго поменять хотя бы на Дзюбу или вообще Головина? Первый хотя бы забивать умеет и не будет улетать от каждого контакта защитников, а второй просто в футбол играть умеет и гораздо талантливее бездарного родриго
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Экочёрт 4000
невероятно ведь таких великолепных нападающих в команде собрал маэстро перес
Чем тебя Мбаппе и Холланд не устраивают?
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