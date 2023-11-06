«Реал» превзошел «Райо» по ударам 22:4, но не забил впервые в сезоне. Соперник не пробил в створ ворот Кепы
«Реал» не забил впервые в сезоне-2023/24.
«Мадрид» в матче 12-го тура Ла Лиги значительно превзошел «Райо Вальекано» по статистическим показателям, но матч завершился без голов (0:0).
Команда Карло Анчелотти нанесла 22 удара, 5 из них пришлись в створ ворот Столе Димитриевски. У «Райо» – 4 удара и 0 в створ ворот Кепы Аррисабалаги.
«Реал» владел мячом 63% времени, соперник – 37%. Показатель ожидаемых голов (xG) – 2,05 против 0,16. Угловые – 11:1. «Райо» получил 5 желтых карточек, «Реал» – 3.
«Мадрид» не забил впервые в сезоне за 15 матчей.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Видимо правду говорят, что Винисиуса звездой сделал Бензема. 🤔
Лучше он играть уже не станет, максимум хуже.
А даже лучшая его версия это мягко говоря...такое се...
Опуская даже то что персонаж из числа самых омерзительных как личность в истории спорта за весь 21 век так точно.
2. Пеп же тоже эволюционирует, нет уже Стерлинга, Сане, да и роли крайков поменялись, теперь они весь фланг закрывают, фланговых защитников играют центральные, которые атаковать не умеют. По мне в этой роли Грилиш куда более уместен, он и в обороне пашет, а голы есть кому забивать итак. Доку молодой, обучаемый, да и в силовой борьбе вроде хорош для крайка. Вини же состоявшийся игрок, с ним сложнее, у него нет такого универсализма и надо будет снова возвращаться к 4-3-3
Винисиус мимо мяча пролетел после паса Модрича
Хоселу с 10 метров не смог качнуть точно
Он же головой мимо ворот с близкого расстояния
Моменты были у Франа и Джуда
Большая часть в первом тайме. Начиная с 70 минуты команда начала психовать - привет Винисиусу
Единственное светлое пятно - Жирона.