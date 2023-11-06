«Реал» превзошел «Райо» по ударам 22:4, но не забил впервые в сезоне. Соперник не пробил в створ ворот Кепы

«Реал» не забил впервые в сезоне-2023/24.

«Мадрид» в матче 12-го тура значительно превзошел « » по статистическим показателям, но матч завершился без голов (0:0).

Команда Карло Анчелотти нанесла 22 удара, 5 из них пришлись в створ ворот . У «Райо» – 4 удара и 0 в створ ворот .

«Реал» владел мячом 63% времени, соперник – 37%. Показатель ожидаемых голов (xG) – 2,05 против 0,16. Угловые – 11:1. «Райо» получил 5 желтых карточек, «Реал» – 3.

« » не забил впервые в сезоне за 15 матчей.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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