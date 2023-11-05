Магнуссен и Албон сошли после аварии на первом круге, Гран-при Сан-Паулу остановлен красными флагами

Теги Гран-при Бразилии Макларен Уильямс Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Хаас Александр Албон Оскар Пиастри Авто

Несколько пилотов приняли участие в инцидентах на Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон и пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сошли после столкновения между собой. Барьеры получили существенные повреждения после того, как в них врезался Албон, что вызвало появление красных флагов.

Также пострадали болиды Оскара Пиастри («Макларен») и Даниэля Риккардо («Альфа Таури»), однако команды могут восстановить их до рестарта.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Гран-при «Ф-1» в Бразилии. Крупная авария на старте, гонка остановлена – Леклер уже сошел

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Знаменитая оборона от кеймага во всей красе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий