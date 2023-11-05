Магнуссен и Албон сошли после аварии на первом круге, Гран-при Сан-Паулу остановлен красными флагами
Несколько пилотов приняли участие в инцидентах на Гран-при Сан-Паулу.
Гонщик «Уильямса» Алекс Албон и пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сошли после столкновения между собой. Барьеры получили существенные повреждения после того, как в них врезался Албон, что вызвало появление красных флагов.
Также пострадали болиды Оскара Пиастри («Макларен») и Даниэля Риккардо («Альфа Таури»), однако команды могут восстановить их до рестарта.
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