Магнуссен и Албон сошли после аварии на первом круге, Гран-при Сан-Паулу остановлен красными флагами

Несколько пилотов приняли участие в инцидентах на Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик « » и пилот « » сошли после столкновения между собой. Барьеры получили существенные повреждения после того, как в них врезался Албон, что вызвало появление красных флагов.

Также пострадали болиды («Макларен») и Даниэля Риккардо («Альфа Таури»), однако команды могут восстановить их до рестарта.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Гран-при «Ф-1» в Бразилии. Крупная авария на старте, гонка остановлена – Леклер уже сошел

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