Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа гидравлики и сошел перед стартом Гран-при Сан-Паулу
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию на прогревочном круге перед стартом Гран-при Сан-Паулу и сошел.
«Я потерял гидравлику. Почему же, #####, я такой невезучий», – сообщил Шарль по радио.
Леклер должен был начать гонку вторым.
За ходом гонки можно наблюдать вместе с нашим онлайном:
Гран-при «Ф-1» в Бразилии. Ферстаппен, Леклер и «Астон Мартин» в лидерах
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Подкорректировал. Оттуда и невезение.
потираю руки.
то отказ машины,то идиотские стратегии каждый раз у него.
Он потерял уже больше 5побед в прошлом сезоне только из-за команды.