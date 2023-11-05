Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа гидравлики и сошел перед стартом Гран-при Сан-Паулу

Теги Гран-при Бразилии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию на прогревочном круге перед стартом Гран-при Сан-Паулу и сошел.

«Я потерял гидравлику. Почему же, #####, я такой невезучий», – сообщил Шарль по радио.

Леклер должен был начать гонку вторым.

За ходом гонки можно наблюдать вместе с нашим онлайном:

Гран-при «Ф-1» в Бразилии. Ферстаппен, Леклер и «Астон Мартин» в лидерах

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Фурсов
Пока что главный неудачник поколения. Супербыстрый пилот, которому хронически не везет
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фредерик Вассёр
Не существует никакого невезения Леклера. Просто люди не говорят правду. Правда заключается в том, что Ferrari создают гoвнoмашину каждый год 15 лет подряд. + в команде какие-то шизофреники.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Engelbert
Ответ Дмитрий Фурсов
Пока что главный неудачник поколения. Супербыстрый пилот, которому хронически не везет
"Супербыстрый пилот, который выступает за Феррари"

Подкорректировал. Оттуда и невезение.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сулейман Гендугов
Ответ ALMANAC
Комментарий скрыт
Так у него отказ гидравлики
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ninjah
Да валить надо Леклеру. Это уже не смешно.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Беги, Шарль, беги, пока крыша не поехала
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Шарль «Счастливчик» Леклер.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
красное шапито в своем репертуаре
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Effa_17
Ответ seryas
Когда дело касается Леклерка, важно понять, гидравлика отказала до удара, или после
Уже повторы были. До
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Ждём схода "двухкратной" липы.
потираю руки.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Ну хорошо хоть на прогревочном отказали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
Почему сразу 3й круг??? Как через 200 метров после старта вдруг стал 3й круг? Они даже 1 круг не проехали.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
🤡
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Ответ selso99
🤡
Обоснуй, или ты сам такой.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
うちはイタチ
Ответ Фанат спорта01
Феррари будут делать всё чтобы Сынок был выше Шарля.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Ответ うちはイタチ
Комментарий удален модератором
Ну не может ни кому настолько не везти.
то отказ машины,то идиотские стратегии каждый раз у него.
Он потерял уже больше 5побед в прошлом сезоне только из-за команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Effa_17
Ответ Бубнинья
Сектанты в шоке. Ну как такое возможно! Заговор, не иначе.
Сразу вспоминается как у Рика после объявления об уходе из РБ тачка превратилась в тыкву. Тоже, наверное, Рик ездить разучился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
うちはイタチ
😂😂😂
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий