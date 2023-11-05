Леклер врезался в барьеры на прогревочном круге из-за отказа гидравлики и сошел перед стартом Гран-при Сан-Паулу

Гонщик « » попал в аварию на прогревочном круге перед стартом Гран-при Сан-Паулу и сошел.

«Я потерял гидравлику. Почему же, #####, я такой невезучий», – сообщил Шарль по радио.

Леклер должен был начать гонку вторым.

За ходом гонки можно наблюдать вместе с нашим онлайном:

Гран-при «Ф-1» в Бразилии. Ферстаппен, Леклер и «Астон Мартин» в лидерах

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