«Спартак» и «Локомотив» на 10 очков отстают от лидера Мир РПЛ «Краснодара».

« » сегодня победил «Крылья Советов» (2:1), а московские клубы сыграли вничью (1:1).

После 14 туров Мир «быки» лидируют в таблице, имея 31 балл. В тройку входят «Зенит» (29) и ЦСКА (24).

Далее на эту минуту идут «Крылья» (22), « » и « » (по 21).

У «Динамо» также 21 балл, но есть игра в запасе.

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