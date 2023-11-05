«Спартак» и «Локомотив» на 10 очков отстают от «Краснодара» после 14 туров РПЛ
«Спартак» и «Локомотив» на 10 очков отстают от лидера Мир РПЛ «Краснодара».
«Краснодар» сегодня победил «Крылья Советов» (2:1), а московские клубы сыграли вничью (1:1).
После 14 туров Мир РПЛ «быки» лидируют в таблице, имея 31 балл. В тройку входят «Зенит» (29) и ЦСКА (24).
Далее на эту минуту идут «Крылья» (22), «Спартак» и «Локомотив» (по 21).
У «Динамо» также 21 балл, но есть игра в запасе.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Нужно считать от Ахмата и Оренбурга
P.S. Абаскаль младше Галактионова на 5 лет.
какой матч подряд ,я смотрю за позиционной атакой команды и ловлю ступор.Какой-то краш-баш.пни вперед-игра придет.
плюс мрак в центре без Карпукаса.
я даже хз че от родного клуба ждать.
Мясу респект - пытались играть даже в 10ом ...а мы шляпу нюхали....