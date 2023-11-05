«Спартак» и «Локомотив» на 10 очков отстают от «Краснодара» после 14 туров РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Спартак» и «Локомотив» на 10 очков отстают от лидера Мир РПЛ «Краснодара».

«Краснодар» сегодня победил «Крылья Советов» (2:1), а московские клубы сыграли вничью (1:1).

После 14 туров Мир РПЛ «быки» лидируют в таблице, имея 31 балл. В тройку входят «Зенит» (29) и ЦСКА (24).

Далее на эту минуту идут «Крылья» (22), «Спартак» и «Локомотив» (по 21).

У «Динамо» также 21 балл, но есть игра в запасе.

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67 комментариев

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VanyaVanya063
Тот кто будет писать, что Локо был в большинстве вы ошибаетесь , у Локомотива играл Куликов а потом вышел Рыбчинский , 10 на 10 играли !
+41
-5
+36
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Groznyi2024
Зачем считать от Краснодара? Смысл?

Нужно считать от Ахмата и Оренбурга
+37
-13
+24
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barnauldiscovery
Ответ Красная стрела
Если описать кратко:Спартак не обыграл соперника которого он сильнее. Очередной раз. Почему так происходит весь год - это вопрос.
Потому что в меньшинстве играл больше тайма, не?
+20
-7
+13
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ДудьСдулся
При этом с точки зрения большинства журналюг: Галактионов молодой и перспективный тренер,а Абаскаля нужно немедленно уволить.
P.S. Абаскаль младше Галактионова на 5 лет.
+10
-1
+9
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Александр Воронцов
мне как болельщик Локомотива просто стыдно во что играет команда и еще более стыдно, что у нас рыбчинский и куликов играют в основе, а руководит всем этим безумием какой-то недотренер
+9
-3
+6
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VanyaVanya063
Ответ Вячеслав Припузов
Нужно поддерживать своих игроков в любой ситуации, а не гнобить неоднократно с самого начала
Это реальная оценка матча , поддержка поддержкой , но надо быть объективным
+8
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Денис Ширинов
Ответ Красная стрела
Если описать кратко:Спартак не обыграл соперника которого он сильнее. Очередной раз. Почему так происходит весь год - это вопрос.
С 35 минуты вдесятером играли, сразу видно, игру не смотрел, но надо плюсиков собрать
+9
-4
+5
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Artemij Matroskin
во что играет Локомотив - это максимум топ 5.
какой матч подряд ,я смотрю за позиционной атакой команды и ловлю ступор.Какой-то краш-баш.пни вперед-игра придет.
плюс мрак в центре без Карпукаса.
я даже хз че от родного клуба ждать.
Мясу респект - пытались играть даже в 10ом ...а мы шляпу нюхали....
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Вячеслав Припузов
Рыбчинский начал подтягиваться к Дуарте
+3
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юра георгиевский
Причём здесь первое место и отставание от него ?! Тут, надо думать совсем о другом. Вы лучше напишите сколько очков от подвала таблицы для нашего спартачка. Для нашего спартачка это имеет судьбоносное и жизненное значение.
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Вячеслав Припузов
Ответ VanyaVanya063
Тот кто будет писать, что Локо был в большинстве вы ошибаетесь , у Локомотива играл Куликов а потом вышел Рыбчинский , 10 на 10 играли !
Нужно поддерживать своих игроков в любой ситуации, а не гнобить неоднократно с самого начала
+6
-5
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antip2000@pisem.net
Ответ Groznyi2024
Зачем считать от Краснодара? Смысл? Нужно считать от Ахмата и Оренбурга
Если уж считать по 10 очков, то надо считать и отрыв от 15 го места у Спартака
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wlad wasew
А от спасительного 14 места на сколько ? Однобокое освещение. положения чемпиона по игре !!!
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Dinarxxx
жду Черчесова, может стабильная основа появится. а не вот это чехарда бестолковыя
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Алексей Ильин
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Проводница да свинушок, нечего делить
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Полчемпионата прошло, -10 от лидера, у одной команды разница минус два, у другой плюс один — матч тура!
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dimitrii63
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три очка до третьего, плотность хорошая
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Dinarxxx
галактионов физрук. ну зачем выпускать Куликова Рыбчинского . судья уровнял составы. Куликов не футболист.
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Красная стрела
Ответ barnauldiscovery
Потому что в меньшинстве играл больше тайма, не?
Нет. Абсолютно. То поле, то удаление, то судья. Это вечная песня. Но это происходит весь 23 й год с весны.
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добрый грек
Ответ Красная стрела
Если описать кратко:Спартак не обыграл соперника которого он сильнее. Очередной раз. Почему так происходит весь год - это вопрос.
Если описать кратко: счёт по игре.
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Красная стрела
Ответ &_Bishep_&
В концовке не повезло.
Там на три результата уже пошла игра. 🤷🏿‍♂️Как Локомотив мог, так и Спартак.
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Мобильный Игорь ne tonet
Такое чувство, что в рпл предусмотрена какая то статья за ХОРОШУЮ реализацию. Сколько моментов запорото, просто на детсадовском уровне. Из матча в матч. Или это так уровень лиги проявляется?
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Фёдор Кузнецов
Таблица настолько полотная кроме тройки, что Крылья с 4 места на одном расстоянии от чемпионства и от стыков
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And-Rover
Кубок России ещё не потерян Спартаком. Можно попробовать его выиграть.
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Artemij Matroskin
Ответ Александр Воронцов
мне как болельщик Локомотива просто стыдно во что играет команда и еще более стыдно, что у нас рыбчинский и куликов играют в основе, а руководит всем этим безумием какой-то недотренер
да стыд 100 процентов
+2
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