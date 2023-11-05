НБА. «Детройт» против «Финикса», «Сан-Антонио» – «Торонто» и другие матчи

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

В ранних встречах в 23:00 по мск « » примет « », получасом позднее « » сыграет с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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