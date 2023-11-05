НБА. «Детройт» против «Финикса», «Сан-Антонио» – «Торонто» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Кливленд Даллас Детройт Голден Стэйт Мемфис Финикс Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Баскетбол

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

В ранних встречах в 23:00 по мск «Детройт» примет «Финикс», получасом позднее «Сан-Антонио» сыграет с «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Финикс
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Торонто
Дата проведения
5 ноября, 23.30, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Кливленд – Голден Стэйт
Дата проведения
6 ноября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Даллас – Шарлотт
Дата проведения
6 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Портленд – Мемфис
Дата проведения
6 ноября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Vgorodeslyakot
За ТАРОНТА.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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