Месси о победе на ЧМ: «Я всю жизнь боролся за это. Это также мечта всей Аргентины. Сказал себе: «Все, я выиграл все»

Лионель Месси рассказал об эмоциях от победы на ЧМ-2022.

– Что вы почувствовали, когда Монтьель реализовал пенальти, принесший победу?

– В голове пронеслась тысяча мыслей... Трудно объяснить, что ты чувствуешь в этот момент. Было важно послать сигнал родным на трибунах, чтобы они могли разделить момент. «Вот и все, вот и все», – после того, как я так долго ждал этого момента. Я всю жизнь боролся за эту мечту.

Это была моя мечта, но это была также мечта моей семьи, моих друзей и всей Аргентины. Я сказал себе: «Все, я выиграл все». Когда я увидел Кубок мира на сцене, я не мог поверить, что он наш, что мы стали чемпионами мира.

Я впервые имел возможность прикоснуться к нему, и мне сразу же захотелось его поцеловать. Я хотел насладиться каждой секундой этого момента, – сказал форвард сборной и « ».

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