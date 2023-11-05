Месси о победе на ЧМ: «Я всю жизнь боролся за это. Это также мечта всей Аргентины. Сказал себе: «Все, я выиграл все»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Гонсало Монтьель Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал об эмоциях от победы на ЧМ-2022.

– Что вы почувствовали, когда Монтьель реализовал пенальти, принесший победу?

– В голове пронеслась тысяча мыслей... Трудно объяснить, что ты чувствуешь в этот момент. Было важно послать сигнал родным на трибунах, чтобы они могли разделить момент. «Вот и все, вот и все», – после того, как я так долго ждал этого момента. Я всю жизнь боролся за эту мечту.

Это была моя мечта, но это была также мечта моей семьи, моих друзей и всей Аргентины. Я сказал себе: «Все, я выиграл все». Когда я увидел Кубок мира на сцене, я не мог поверить, что он наш, что мы стали чемпионами мира.

Я впервые имел возможность прикоснуться к нему, и мне сразу же захотелось его поцеловать. Я хотел насладиться каждой секундой этого момента, – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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39 комментариев

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Александр Степанов
Какой же кайф быть свидетелем этого величия. Эта победа - настоящий подарок для всех любителей футбола. Настоящая красота!
Как красота и дуэль Месси с Роналду, которая принесла нас столько эмоций.
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Илья Мурашов
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Пассажир это Роналду. На победных Евро и ЛН не стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом турниров.
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rigobersong
От слов Месси Чемпион Мира хейтеров просто триггерит:))🤣

Месси великий боец бился с Энцо Пересом до самого конца против немецкой машины не получилось, не стал плакать, а сделал себя сильнее и выиграл ЧМ с Мединой и Монтиелем:))
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Отец Абду
Хейтеры после матча с саудитами: "Вот и уровень вашей Аргентины", "Месси позор", "Они не выйдут из группы", "Где Месси?" и тд:)

Хейтеры после финала: "Месси подкупил судью", "ФИФА за Аргентину", "Им повезло" и тд:)
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Я Гражданин Мира
Ответ Великий Алонсо
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А кто заслужил, скажите честно?
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Я Гражданин Мира
Ответ Акыл Сатыбалдиев
у CR7 не считаются , у Месси считаются)))
Ну не знаю я уже, тут многие пишут что за счёт пенальти выиграл Аргентина
Я уж запутался
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Месси великий гений хотя бы потому что после него говорят - ЧМ отстой и турнир уровня кубка Ауди, ЗМ ничего не значащая пиар-награда, 4 победы в ЛЧ слабое достижение, а дриблинг не нужен в футболе. Ни после Пеле, ни после Марадоны ничего подобного не говорили. Точнее, теперь как говорят? Рукой забивать намного честнее, чем класть с чистых пенальти. Ну и после Зидана что говорили? Бить пенки в полуфинале и финале ЧМ-06, даже левые, это очень круто и харизматично. После Роналдо как говорили? Класть Китаям и Турциям и самой слабой Германии за многие годы - это супер, ведь ЧМ вершина. После Кришти как говорят? 0+0 в ПО ЧМ это неважно, главное сколько у тебя хет-триков в ПО ЛЧ Галатасараями и АПОЭлям. Месси меняет футбол и взгляд на всё. Разломал всю систему и прежние порядки в головах хейтеров.
Главное сколько у тебя голов в пустыне:)☝
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JURAVLI
Ответ Великий Алонсо
Не ты выиграл, а Мартинес и Ди Мария, ты халявный пассажир который этот трофей и не заслужил вовсе, как и золотой мяч. По факту Месси даже в топ-100 лучших игроков мира не входит.
Алонсо, спасибо, что продолжаешь ежедневно писать бред на спортсе. Благодаря тебе я знаю, что мне ещё очень далеко до такой шизы.
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Я Гражданин Мира
Месси получил то что заслужил, за всё карьеру.
И это закономерно
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Александр Аствацатуров
Хейтеры щас скажут "АХАХАХА ЛОХ! НИХРЕНА НЕ ВСЁ ОН ВЫИГРАЛ! КУБОК ФРАНЦИИ ЧЕ? ЧЕ С ЛИЦОМ ГНОМ? "
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rigobersong
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅
Лучший в истории футбола✅

роналду
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых ПО ЧМ⛔
0 медалей ЧМ⛔
0 мвп турнира сборной ⛔
0 мвп финала сборной ⛔
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Илья Мурашов
Ответ Роман
С 5-ью пенками в шейхо-ЧМ. Явно может претендовать и на ЗМ-2024
Месси забил 4 пенальти. Столько же забил Эйсебио на ЧМ 1966. Однако Португалии это не помогло стать чемпионами, завоевали бронзу. Пенальти не гарантия победы на ЧМ. Месси заслужил ЗМ.
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Великий Алонсо
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Квадратное личико
Ответ Илья Мурашов
Месси забил 4 пенальти. Столько же забил Эйсебио на ЧМ 1966. Однако Португалии это не помогло стать чемпионами, завоевали бронзу. Пенальти не гарантия победы на ЧМ. Месси заслужил ЗМ.
Эйсебио забил достойные православные пенальти. А Месси - недостойные и богопротивные. У Аргентины все пенальти после 100%-ных нарушений правил в штрафной были, кроме с Польшей разве что. Но это всё равно липовые пенки. Потому что артёмкам слишком больно было их видеть.
P.S. Два пенальти в ворота самой Аргентины в финале - мало. Надо было 9-10 пенальти ставить. Тогда бы всё честно было.
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AF007
Добро победило, нырки, истерики, серьги в ушах и замыкания в пустые проиграли. И это прекрасно
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Илья Мурашов
Ответ elkipalki
На победном Евро у Роналду 3+3. Добавь туда пять левых пенок, сколько получится?) Но Португалии и Роналду не ставят левых пенок, они выигрывают честно.
Ему дали пенальти. Он не забил во втором туре. Хоть проверяй, прежде, чем ерунду писать. Хотя у фанатов Роналду проблемы с фактами
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Roy Makaay
Ответ Илья Мурашов
Пассажир это Роналду. На победных Евро и ЛН не стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом турниров.
Роналду вообще за 10 крупных турниров (5 ЧЕ и 5 ЧМ) ни разу не становился лучшим игроком чемпионата. Это при том, что Португалия неоднократно доходила до полуфиналов и финалов. Вот вам и решала, который в одиночку тащил "слабую" сборную) про 0 + 0 в плей-офф ЧМ думаю напоминать не надо.
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Дзмітрый Фарботка
Ответ Stanislav Cherchesov
В 18м году казалось что именно ЧМ ему не покорится для абсолютного величия. Признает что на заслуженной пенсии, в отличии от лицемерного фрукта.
запомнилось, как в 18 году Аргентина вылетела в 1/8, затем играла Португалия и Роналду вылетал в 1/8 от Уругвая с улыбкой на лице, так как понимал, что он выиграл чемпионат Европы, в Месси не возьмёт уже ЧМ, однако жизнь все расставила по местам в дальнейшем.
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Я Гражданин Мира
Ответ SCHOKKKK
Месси о победе на ЧМ: Я всю жизнь боролся, чтоб Марчиняк судил этот матч. Марчиняк был мечтой Аргентины. Сказал ему - Аргентина должна победить любой ценой
Вы ничего не забыли?
И 2 пенальти поставить в ворота Аргентины
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Stanislav Cherchesov
В 18м году казалось что именно ЧМ ему не покорится для абсолютного величия. Признает что на заслуженной пенсии, в отличии от лицемерного фрукта.
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Илья Мурашов
Ответ Роман
8 лет вылеты из ЛЧ. На Копе только хет-трик Боливии. В ПСЖ 1 гол за полсезона. И вправду мусорная стата.
Я понимаю, что ты хейтер. Но хоть факты не искажай
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elkipalki
Ответ Илья Мурашов
Фанаты Роналду должны радоваться 400-му голу Роналду после 30, но они тут принижают победу Месси на ЧМ. Видимо, в глубине души понимают, что мусорная статистика не сравнится с трофеями, особенно с ЧМ.
У Роналду 43 гола в 1/4, 1/2 и финалах ЛЧ, У Месси 20. Эта статистика говорит о многом. Роналду тащит в важных матчах. Месси не особо. Разве что с пенальти, с леввх пенальти, с пяти леввх пенальти)
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Великий Алонсо
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