Месси о победе на ЧМ: «Я всю жизнь боролся за это. Это также мечта всей Аргентины. Сказал себе: «Все, я выиграл все»
Лионель Месси рассказал об эмоциях от победы на ЧМ-2022.
– Что вы почувствовали, когда Монтьель реализовал пенальти, принесший победу?
– В голове пронеслась тысяча мыслей... Трудно объяснить, что ты чувствуешь в этот момент. Было важно послать сигнал родным на трибунах, чтобы они могли разделить момент. «Вот и все, вот и все», – после того, как я так долго ждал этого момента. Я всю жизнь боролся за эту мечту.
Это была моя мечта, но это была также мечта моей семьи, моих друзей и всей Аргентины. Я сказал себе: «Все, я выиграл все». Когда я увидел Кубок мира на сцене, я не мог поверить, что он наш, что мы стали чемпионами мира.
Я впервые имел возможность прикоснуться к нему, и мне сразу же захотелось его поцеловать. Я хотел насладиться каждой секундой этого момента, – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как красота и дуэль Месси с Роналду, которая принесла нас столько эмоций.
Месси великий боец бился с Энцо Пересом до самого конца против немецкой машины не получилось, не стал плакать, а сделал себя сильнее и выиграл ЧМ с Мединой и Монтиелем:))
Хейтеры после финала: "Месси подкупил судью", "ФИФА за Аргентину", "Им повезло" и тд:)
Я уж запутался
И это закономерно
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅
Лучший в истории футбола✅
роналду
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых ПО ЧМ⛔
0 медалей ЧМ⛔
0 мвп турнира сборной ⛔
0 мвп финала сборной ⛔
P.S. Два пенальти в ворота самой Аргентины в финале - мало. Надо было 9-10 пенальти ставить. Тогда бы всё честно было.
И 2 пенальти поставить в ворота Аргентины