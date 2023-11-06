«Жирона» – лидер Ла Лиги после 12 туров, «Реал» отстает на 2 очка, «Барса» – на 4, «Атлетико» – на 6 при игре в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Жирона» стала единоличным лидером Ла Лиги.

Каталонская команда в субботу победила «Осасуну» (4:2) и набрала 31 очко.

«Реал», деливший первое место с «Жироной» перед 12-м туром, сегодня дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

Теперь «Жирона» лидирует в таблице, «Реал» (29) отстает на 2 очка.

Третью строчку занимает «Барселона», обыгравшая «Реал Сосьедад» (1:0) в этом туре и набравшая 27 очков.

Замыкает топ-4 «Атлетико», у которого после поражения от «Лас-Пальмаса» (1:2) осталось 25 баллов, но есть игра в запасе.

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62 комментария

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ShamilK
Ответ Sergey Troshin
Обыграть Барсу в гостях и потерять очки дома с Райо.... в этом весь Реал , к сожалению. Сделать сложное простым , а простое сложным....
Барсу победил Джуд, а не Мадрид. Без его аномальной статистики сейчас барахтались бы в середине таблицы. Зато двух бездарных бразильцев продлили на 5 лет
+56
-15
+41
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Benjamin
Почему жертву страшного расизма в Валенсии не удалили? Стычка с Дмитриевски, почему вратарю дали карточку, а этому нет?
+56
-24
+32
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Sergey Troshin
Обыграть Барсу в гостях и потерять очки дома с Райо.... в этом весь Реал , к сожалению. Сделать сложное простым , а простое сложным....
+34
-8
+26
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Ansu Fati
Ответ Sergey Troshin
Обыграть Барсу в гостях и потерять очки дома с Райо.... в этом весь Реал , к сожалению. Сделать сложное простым , а простое сложным....
Будем объективны Реал в класико отскочил так же как и мяч Джуду от ноги Модрича)
+43
-23
+20
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Фёдор Кузнецов
Ответ Benjamin
Почему жертву страшного расизма в Валенсии не удалили? Стычка с Дмитриевски, почему вратарю дали карточку, а этому нет?
Потому что вратарь сначала не отдавал мяч, что является затяжкой времени, а потом симулировал
+29
-14
+15
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ShamilK
За какие заслуги продлили винисиуса с родриго? Первый без Бензема - это игрок уровня рпл, а второй просто днище бесполезное, который хрен знает как попал в Мадрид. Очередной провальный сезон ожидает, если эти двоя так и будут появляться в составе. Как же достали эти нулевые бразильцы. Почему нельзя посмотреть на игроков сборной Аргентины, Португалии или Франции, а не продолжать скупать весь бразильский неликвид за оверпрайс
+12
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+8
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Фёдор Кузнецов
Ответ Homelender_666
В прошлом сезоне эти днари набрали 44 и 30 очков по гол+пас соответственно. Ради Джуда сменили схему, которая бразильцам не подходит. Однако это не отменяет неадекватность Винисиуса и отвратительную реализацию Родриго.
Не ради Джуда, а из-за отсутствия центрфорварда уровня выше Хоселу и переизбытка сильных полузащитников
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kazzibo
с детства за Жирону!
+9
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Homelender_666
Ответ ShamilK
За какие заслуги продлили винисиуса с родриго? Первый без Бензема - это игрок уровня рпл, а второй просто днище бесполезное, который хрен знает как попал в Мадрид. Очередной провальный сезон ожидает, если эти двоя так и будут появляться в составе. Как же достали эти нулевые бразильцы. Почему нельзя посмотреть на игроков сборной Аргентины, Португалии или Франции, а не продолжать скупать весь бразильский неликвид за оверпрайс
В прошлом сезоне эти днари набрали 44 и 30 очков по гол+пас соответственно. Ради Джуда сменили схему, которая бразильцам не подходит. Однако это не отменяет неадекватность Винисиуса и отвратительную реализацию Родриго.
+12
-6
+6
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King_X
Ответ Benjamin
Почему жертву страшного расизма в Валенсии не удалили? Стычка с Дмитриевски, почему вратарю дали карточку, а этому нет?
Вини вообще поплыл и ведёт себя дико (даж с тренерами и резервными базарит)

Но называть стычкой и требовать ЖК😂😂😂
Клоунада кипера - эт дикий угар, там все верно судья решил
+13
-7
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Даулет Сарсенбин
Офигенно Реал просрался в этом матче, столько моментов и 0 завершения, если после такого скажут, что в зимнее то не будут никого приобретать, то этот сезон потрачен, хотя и так особо надежд нет
+5
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Max Payne
Ответ kazzibo
с детства за Жирону!
со времён Аббасидского халифата
+4
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Igor Shalamov
Ответ GuruFutbola
Я сплю до 11 обычно
потом санитары будят?
+4
0
+4
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Игорь Удалов
Тут вообще то Жирона на первом месте. Браво
+3
0
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ubAA
Ответ Дорох
Некому забивать кроме Беллингема.ну сколько можно тащить команду на своем горбу?
У Беллингема слишком много дураков залетело, впреди долгая сухая серия
+5
-2
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2vdhrvmmzf
Ответ Benjamin
Почему жертву страшного расизма в Валенсии не удалили? Стычка с Дмитриевски, почему вратарю дали карточку, а этому нет?
Там еще потом Рюдигер распустил руки на игрока Райо, высказал ему что то в ухо и … желтую выдают обоим, просто стоявшему игроку Райо непонятно за что
+7
-5
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S.Bernabeu
Ответ ShamilK
Барсу победил Джуд, а не Мадрид. Без его аномальной статистики сейчас барахтались бы в середине таблицы. Зато двух бездарных бразильцев продлили на 5 лет
Полностью согласен!
+3
-1
+2
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Bazilic
Еще одно подтверждение того, что первое классико почти не имеет турнирного значения
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Arctic
Надеюсь, шумнут как Лестер в АПЛ
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Nacho13
Ответ alberto-m
Бейл, Коутиньо, Дембеле,Балотели, Кака в Реале, Шева в Челси. Мы помним траты на больших игроков
Азар, Погба в МЮ, Феликс в Атлетико, Криштиану в Юве - такое ощущение, что трансферы свыше 100 миллионов чаще неудачные.
+1
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Max Payne
C детства за Жирону!
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Даулет Сарсенбин
Ответ Фёдор Кузнецов
Потому что вратарь сначала не отдавал мяч, что является затяжкой времени, а потом симулировал
В любом случае, Винисиус ведет себя как истеричка, хотелось бы чтоб он был более зрелым и пытался свою злость в нужное русло направлять, а так сегодня повезло, что его не удалили
+2
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Igor Shalamov
Ответ Benjamin
Почему жертву страшного расизма в Валенсии не удалили? Стычка с Дмитриевски, почему вратарю дали карточку, а этому нет?
потому что вратарь симулировал и тянул время?))) и там не было фола в помине?
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Homelender_666
Ответ ubAA
У Беллингема слишком много дураков залетело, впреди долгая сухая серия
Каких дураков? Он почти всё из штрафной забил.
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Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Иди спать, завтра на завод
тебе)
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