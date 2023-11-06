«Жирона» – лидер Ла Лиги после 12 туров, «Реал» отстает на 2 очка, «Барса» – на 4, «Атлетико» – на 6 при игре в запасе
«Жирона» стала единоличным лидером Ла Лиги.
Каталонская команда в субботу победила «Осасуну» (4:2) и набрала 31 очко.
«Реал», деливший первое место с «Жироной» перед 12-м туром, сегодня дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).
Теперь «Жирона» лидирует в таблице, «Реал» (29) отстает на 2 очка.
Третью строчку занимает «Барселона», обыгравшая «Реал Сосьедад» (1:0) в этом туре и набравшая 27 очков.
Замыкает топ-4 «Атлетико», у которого после поражения от «Лас-Пальмаса» (1:2) осталось 25 баллов, но есть игра в запасе.
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Но называть стычкой и требовать ЖК😂😂😂
Клоунада кипера - эт дикий угар, там все верно судья решил