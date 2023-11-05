Ферстаппен выиграл 52-ю гонку в «Ф-1», до Феттеля – одна победа
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Сан-Паулу.
Победа в Бразилии стала для трехкратного чемпиона «Формулы-1» 52-й в карьере. Макс вышел на чистое четвертое место в истории и обогнал Алена Проста.
Еще один успех позволит Ферстаппену сравняться с Себастьяном Феттелем, также выступавшим за «Ред Булл». Первые две строчки занимают Льюис Хэмилтон (103 победы) и Михаэль Шумахер (91).
Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
15 комментариев