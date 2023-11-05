Ферстаппен выиграл 52-ю гонку в «Ф-1», до Феттеля – одна победа

Гонщик «Ред Булл» выиграл Гран-при Сан-Паулу.

Победа в стала для трехкратного чемпиона «Формулы-1» 52-й в карьере. Макс вышел на чистое четвертое место в истории и обогнал .

Еще один успех позволит Ферстаппену сравняться с , также выступавшим за « ». Первые две строчки занимают Льюис Хэмилтон (103 победы) и Михаэль Шумахер (91).

Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й

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