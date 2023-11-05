Ферстаппен выиграл 52-ю гонку в «Ф-1», до Феттеля – одна победа

Теги Михаэль Шумахер Ален Прост Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Сан-Паулу.

Победа в Бразилии стала для трехкратного чемпиона «Формулы-1» 52-й в карьере. Макс вышел на чистое четвертое место в истории и обогнал Алена Проста.

Еще один успех позволит Ферстаппену сравняться с Себастьяном Феттелем, также выступавшим за «Ред Булл». Первые две строчки занимают Льюис Хэмилтон (103 победы) и Михаэль Шумахер (91).

Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Алонсо – 3-й

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15 комментариев

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AVKU
Макс штампует победу одну за одной, конвейер! Но в этот раз Алонсо был ярче, вернуть позицию от редбула на последнем круге это что-то!!!
+22
-1
+21
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Владимир В.
У Макса процент побед за сезон уже не упадёт ниже 77% и это уже лучший показатель в истории ф1.
+18
0
+18
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Philatelist79
В следующей гонке догонит.
+6
0
+6
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Биомеханоид
Батя в здании. Если б не Фернандо, то хоть не смотри.
+5
-2
+3
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Bzz Pvz
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Вышел из-за стола компьютера, встал и похлопал перед Ферстаппеном в мониторе. Величайший гонщик….
+9
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Indygo
Алонсо не хочет уходить и сегодня вместо себя отправил на пенсию Переса.
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Ева без Адама
Ответ _Nibelungen_
Доминация, конечно, нереальная. Но посмотрим, что будет в следующем году, конкуренты не спят.
Так и РБ спать не собирается)
+2
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Мария Голденштерн
Думаю, лет за 5 вполне сможем догнать и обойти сИра по победкам, а там можно уже и на покой.
+3
-2
+1
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Мария Голденштерн
Ответ Владимир В.
У Макса процент побед за сезон уже не упадёт ниже 77% и это уже лучший показатель в истории ф1.
Рекорд Аскари по процентам за сезон сегодня пал.
+1
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Lansm
Лучший в истории!
+3
-3
0
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_Nibelungen_
Доминация, конечно, нереальная. Но посмотрим, что будет в следующем году, конкуренты не спят.
0
0
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NomerSports
Жесть конечно .
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Donbass
Ответ Groznyi2024
Это коричневого лгбтшника опять макнули? Самовозка всё и открылся новый уровень - "дно"?
Это то дно в которым пребывал Максиг с 2015 по 2020 год. Ниче, Алонсо также не на каждом ГП на подиум попадает, как и Чеко.
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