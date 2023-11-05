УЕФА открыл дело в отношении «Селтика» за демонстрацию фанатами флага Палестины (ТАСС)

УЕФА открыл дело в отношении «Селтика» за демонстрацию фанатами флага Палестины.

«Против футбольного клуба « » было возбуждено дело по факту потенциального нарушения статьи дисциплинарного регламента УЕФА за «использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в частности провокационные сообщения, которые имеют политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер».

Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплинарной ответственности примет решение в надлежащее время», – сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее «Селтик» запретил большой группе болельщиков, которые называют себя «Зеленой бригадой», посещать матчи после неоднократного вывешивания на стадионах по время матчей палестинских флагов.

В частности, фанаты вывешивали флаги Палестины на игре Лиги чемпионов с «Атлетико».

Ультрас «Селтика», забаненные за поддержку Палестины, раскритиковали руководство: «Пока число погибших в Газе приближается к 10 тысячам, вы позорите клуб»

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