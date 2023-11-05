УЕФА открыл дело в отношении «Селтика» за демонстрацию фанатами флага Палестины (ТАСС)

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УЕФА открыл дело в отношении «Селтика» за демонстрацию фанатами флага Палестины.

«Против футбольного клуба «Селтик» было возбуждено дело по факту потенциального нарушения статьи дисциплинарного регламента УЕФА за «использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в частности провокационные сообщения, которые имеют политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер».

Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплинарной ответственности примет решение в надлежащее время», – сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее «Селтик» запретил большой группе болельщиков, которые называют себя «Зеленой бригадой», посещать матчи после неоднократного вывешивания на стадионах по время матчей палестинских флагов.

В частности, фанаты вывешивали флаги Палестины на игре Лиги чемпионов с «Атлетико».

Ультрас «Селтика», забаненные за поддержку Палестины, раскритиковали руководство: «Пока число погибших в Газе приближается к 10 тысячам, вы позорите клуб»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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55 комментариев

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error505
А по поводу флагов Украины практически на каждом матче в каждой лиге никто ничего рассмотреть не хочет?
+95
-18
+77
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ZAPA
Фанаты поддержали не хамас,а жителей Палестины, выразили антивоенную позицию, что в этом преступного?
+65
-12
+53
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deadjoker
А что там про скандирование украинских фанатов. Кого-то наказали?
+50
-9
+41
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ТрактоПоктер
Ответ error505
А по поводу флагов Украины практически на каждом матче в каждой лиге никто ничего рассмотреть не хочет?
Это же эльфийские флаги сил света и добра ....
+30
-4
+26
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Григорий Сербаков
Можно УЕФА напишет какие флаги можно приносить на матчи а какие нет
+24
-1
+23
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Я Гражданин Мира
Ответ ZAPA
Фанаты поддержали не хамас,а жителей Палестины, выразили антивоенную позицию, что в этом преступного?
Преступно сама уефа!
Лицемерие проста зашкаливает
+25
-6
+19
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Я Гражданин Мира
Ответ Григорий Сербаков
Можно УЕФА напишет какие флаги можно приносить на матчи а какие нет
Тут даже спорить не чём, можно только американские.
+22
-5
+17
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deadjoker
Ответ bdfy dcfff
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Ну за призыв к насилию, как минимум. Или по вашему это нормально?
+16
-1
+15
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Григорий Сербаков
Ответ Я Гражданин Мира
Тут даже спорить не чём, можно только американские.
И Украинские
+17
-4
+13
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Tun
Ответ bdfy dcfff
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Хватит несколько стран Европы выдавать за весь мир
+14
-2
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Александр Жердин
Ответ bdfy dcfff
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Не путай весь мир с дядюшкой Сэмом и его вассалами.
+13
-1
+12
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Bashibuzuck
Ну вот же она, европейская демократия😁
+14
-4
+10
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Северный болельщик
УЕФА, ФИФА, МОК - полностью политизированные организации.
+13
-4
+9
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almagrosp
А потом хомячки в комментариях будут рассказывать о европейской свободе слова и отсутствие цензуры🤣
+11
-2
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Иван Новиков
Теперь нельзя с флагами на стадион?
+8
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NOOhr
Я думал ХАМАС - террористическая группировка, вроде ИГИЛ или Хезболлы, а оказывается по мнению европейских футбольных менеджеров между ХАМАС и государством Палестина, которое признали более 100 стран можно поставить знак равенства🤔
+8
-1
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Syndycate
Очередное лицемерие, как и у МОК, клоуны
+9
-3
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Artem Ka
Ответ bdfy dcfff
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Китай же прям на карте показал ваш весь мир))
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Topordo
Свободная европейская свобода. 🤡 лицемерные.
+6
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Diego 95
Ответ error505
А по поводу флагов Украины практически на каждом матче в каждой лиге никто ничего рассмотреть не хочет?
Ты до сих пор не понял как все устроено?
+9
-4
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GibsonFlyingV
Ответ ZAPA
Фанаты поддержали не хамас,а жителей Палестины, выразили антивоенную позицию, что в этом преступного?
То что не по линии руководства, это и преступно
+5
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Я Гражданин Мира
Ответ Григорий Сербаков
И Украинские
Мы с вами прекрасно знаем о двойных стандартах и в политике и в спорте.
+6
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Я Гражданин Мира
Ответ bdfy dcfff
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Ха ха ха
Я не нуждаюсь философе
Уважаемый человек, говарите о ФАКТАХ
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Artem Ka
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Так вроде речь идет о флаге Палестины, а не Украины или Израиля?
+4
0
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Алексей Иванов
Ответ error505
А по поводу флагов Украины практически на каждом матче в каждой лиге никто ничего рассмотреть не хочет?
Это другое
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