«Арсенал» поддержал критику судей от Артеты после поражения от «Ньюкасла»: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего»
«Арсенал» поддержал Микеля Артету и призвал улучшить судейство в АПЛ.
После матча с «Ньюкаслом» (1:0) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Артета, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».
«Футбольный клуб «Арсенал» полностью поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после очередных недопустимых судейских ошибок и ошибок ВАР в субботу вечером.
Мы также хотели бы отметить огромные усилия и игру наших игроков и болельщиков на «Сент-Джеймс Парк». АПЛ – лучшая лига в мире с лучшими футболистами, тренерами и болельщиками, и все они заслуживают лучшего.
PGMOL необходимо срочно обратить внимание на стандарты судейства и сосредоточиться на действиях, которые позволят нам всем уйти от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений.
Мы поддерживаем усилия главного специалиста по судейству Говарда Уэбба и будем рады совместной работе по достижению стандартов судейства мирового уровня, которые требует наша лига», – говорится в заявлении «Арсенала».
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Asked whether a problematic example may be set, Arsenal manager Mikel Arteta said: “I don’t know. It’s something where we don’t have a say, we don’t manage it.
“I think they (PGMOL) are trying to make the best decisions, they are trying to protect the game, they are trying to get as much support as possible, and as well be ruthless when it’s needed. At some point, we need to give support and we need to understand that mistakes happen; we (managers and players) make mistakes as well.
“ If not, I think the pressure will be so much that the pressure will be difficult to manage.”
https://i2-prod.dailystar.co.uk/incoming/article31362553.ece/ALTERNATES/s1200c/0_Screenshot-2023-11-04-at-181336.png
И вообще прикольно у тебя получается. Как решение в пользу Арсенала, так "даже эти дно судьи видят", а как решение в другую сторону, так "аааа памагите убивают загавар"
например Гимараеш весь матч локтями в голову танцевал, вот так примерно https://talksport.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/image-3-1.png
или вот так https://apicms.thestar.com.my/uploads/images/2023/11/05/2373293.jpg
всех наказаний - желтая на восемьдесят восьмой минуте