«Арсенал» поддержал критику судей от Артеты после поражения от «Ньюкасла»: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего»

«Арсенал» поддержал Микеля Артету и призвал улучшить судейство в АПЛ.

После матча с «Ньюкаслом» (1:0) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Артета, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

«Футбольный клуб «Арсенал» полностью поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после очередных недопустимых судейских ошибок и ошибок ВАР в субботу вечером.

Мы также хотели бы отметить огромные усилия и игру наших игроков и болельщиков на «Сент-Джеймс Парк». АПЛ – лучшая лига в мире с лучшими футболистами, тренерами и болельщиками, и все они заслуживают лучшего.

PGMOL необходимо срочно обратить внимание на стандарты судейства и сосредоточиться на действиях, которые позволят нам всем уйти от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений.

Мы поддерживаем усилия главного специалиста по судейству Говарда Уэбба и будем рады совместной работе по достижению стандартов судейства мирового уровня, которые требует наша лига», – говорится в заявлении «Арсенала».

«Это позор!» Скандал с победным голом «Ньюкасла»: аж три спорных детали в эпизоде

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!