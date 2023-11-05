«Арсенал» поддержал критику судей от Артеты после поражения от «Ньюкасла»: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего»

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Говард Уэбб Стюарт Эттуэлл Футбол

«Арсенал» поддержал Микеля Артету и призвал улучшить судейство в АПЛ.

После матча с «Ньюкаслом» (1:0) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника. Артета, в частности, сказал: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

«Футбольный клуб «Арсенал» полностью поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после очередных недопустимых судейских ошибок и ошибок ВАР в субботу вечером.

Мы также хотели бы отметить огромные усилия и игру наших игроков и болельщиков на «Сент-Джеймс Парк». АПЛ – лучшая лига в мире с лучшими футболистами, тренерами и болельщиками, и все они заслуживают лучшего.

PGMOL необходимо срочно обратить внимание на стандарты судейства и сосредоточиться на действиях, которые позволят нам всем уйти от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений.

Мы поддерживаем усилия главного специалиста по судейству Говарда Уэбба и будем рады совместной работе по достижению стандартов судейства мирового уровня, которые требует наша лига», – говорится в заявлении «Арсенала».

«Это позор!» Скандал с победным голом «Ньюкасла»: аж три спорных детали в эпизоде

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
djkdkrb
Артета после матча Тоттенхэм Ливерпуль оправдывал судей и говорил, что ошибки случаются
Вопрос, что поменялось? Почему бы Артете просто не расслабиться и носиком подышать
+53
-21
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Footballeur
Ответ Franc.uz
Очевидный выход мяча за линию должны ВСЕГДА свистеть. ВСЕГДА должны свистеть фол, если нападающий выставляет обе руки, толкая в спину защитника в штрафной. Предплечье в затылок – ВСЕГДА красная
Скрин даже показали, что мяч не ушел с поля. Куда вы все торопитесь с выводами.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mastadon
Как там говорили после матча Ливерпуля с Тоттенхэмом? Ну ошиблись и ошиблись, всякое бывает, хватит ныть, ни произошло ничего важного
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ Franc.uz
Очевидный выход мяча за линию должны ВСЕГДА свистеть. ВСЕГДА должны свистеть фол, если нападающий выставляет обе руки, толкая в спину защитника в штрафной. Предплечье в затылок – ВСЕГДА красная
Прыжок шипами вперед, когда обе ноги оторваны от газона - ВСЕГДА красная?
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ Attikus
Ты про подкат Ковачича в игре с Сити в октябре?
Нет, я про подкат Эйсебиу в 1968-м!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Алексеев
Ответ djkdkrb
Артета после матча Тоттенхэм Ливерпуль оправдывал судей и говорил, что ошибки случаются Вопрос, что поменялось? Почему бы Артете просто не расслабиться и носиком подышать
Тотальная доминация застилает глаза
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Franc.uz
Очевидный выход мяча за линию должны ВСЕГДА свистеть.

ВСЕГДА должны свистеть фол, если нападающий выставляет обе руки, толкая в спину защитника в штрафной.

Предплечье в затылок – ВСЕГДА красная
+25
-18
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexshara
пересмотрел повтор 4 раза, ну офсайд точно нет, мяч не вышел (да сантиметры, даже может милиметры, но не вышел), нарушение ну такое, так что претензии скорее надо к своей игре предъявлять (смотрел 2 тайм, ну не чемпионская игра)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Отстранить Артету на 3 матча и взыскать с Арсенала штраф в размере годовой зарплаты Артеты за давление на судейский корпус
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ djkdkrb
Артета после матча Тоттенхэм Ливерпуль оправдывал судей и говорил, что ошибки случаются Вопрос, что поменялось? Почему бы Артете просто не расслабиться и носиком подышать
Мне кажется, им понравилась реакция на возмущение (справделивое) Ливера, и они решили разыграть ту же карту. Только вот обделаются они, так как тут никаких явных ошибок судей нет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
asset101
Ответ sintenced
Прыжок шипами вперед, когда обе ноги оторваны от газона - ВСЕГДА красная?
умышленный удар логтем по голове, всегда красная?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
djkdkrb
Ответ Billy_Shears
Можно ссылку на оправдание? А то Артета никогда не был фанатом судейства в Англии.
Вот его цитата, брат, не благодари. Взял ее с атлетика

Asked whether a problematic example may be set, Arsenal manager Mikel Arteta said: “I don’t know. It’s something where we don’t have a say, we don’t manage it.

“I think they (PGMOL) are trying to make the best decisions, they are trying to protect the game, they are trying to get as much support as possible, and as well be ruthless when it’s needed. At some point, we need to give support and we need to understand that mistakes happen; we (managers and players) make mistakes as well.

“ If not, I think the pressure will be so much that the pressure will be difficult to manage.”
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ asset101
умышленный удар логтем по голове, всегда красная?
Логть - это где такое?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy_Shears
Ответ djkdkrb
Артета после матча Тоттенхэм Ливерпуль оправдывал судей и говорил, что ошибки случаются Вопрос, что поменялось? Почему бы Артете просто не расслабиться и носиком подышать
Можно ссылку на оправдание? А то Артета никогда не был фанатом судейства в Англии.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ Eziz Sopyyyew
Запомните или запишите что в этом сезоне будет мощная рубка но в итоге драматично выиграет Ливерпуль
В последнем туре на одно очко опередив Ноттингем и на два Шеффилд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ asset101
умышленный удар логтем по голове, всегда красная?
Дожка логтя бочку мёда портит. 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ алекс голудин
Ты про подкаты Хаверца? Первый у боковой - ногу соперника он задевает согнутой, которой стелиться по газону. Второй тайм - подкат двумя согнутыми ногами без фазы полета. Как ты думаешь, если бы судья удалил Бруно перед всем этим, он бы так играл? Вот ты напридумывал прыжков, но их отродясь не было. И травм игроков Ньюкасла не было и голов, забитых с фолом в их ворота. Даже вар не смотрели в этих случаях. Даже эти дно судьи видят, что это не фолы на красную.
Давай ты мне покажешь на этом фото, где и что у него стелется по газону:
https://i2-prod.dailystar.co.uk/incoming/article31362553.ece/ALTERNATES/s1200c/0_Screenshot-2023-11-04-at-181336.png

И вообще прикольно у тебя получается. Как решение в пользу Арсенала, так "даже эти дно судьи видят", а как решение в другую сторону, так "аааа памагите убивают загавар"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcellu _
Ответ sintenced
Нет, я про подкат Эйсебиу в 1968-м!
в голос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ sintenced
Нытье вышло на уровень всей команды. Самое смешное, что никакой явной ошибки (как в матче ТТХ и Ливера) тут и близко не было.
как будто только в этом эпизоде дело

например Гимараеш весь матч локтями в голову танцевал, вот так примерно https://talksport.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/image-3-1.png

или вот так https://apicms.thestar.com.my/uploads/images/2023/11/05/2373293.jpg

всех наказаний - желтая на восемьдесят восьмой минуте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den-is
Ответ Marcus-light
Арсенал публично поступил правильно, но Кронке-младшему стоит поговорить со своим тренером серьезно. Команда, потратив 200 млн, стала в новом сезоне играть хуже. Не в последнюю очередт из-за того, что трансферы (кроме Тимбера) явно хотелки Микеля без всякой логики.
Хаверц на редкость хорошо сыграл. Он не виноват, что Нкетия, которому он пасы раздавал, не может нормально обработать мяч и выдержать прессинг бугаев-защитников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy_Shears
Ответ djkdkrb
Вот его цитата, брат, не благодари. Взял ее с атлетика Asked whether a problematic example may be set, Arsenal manager Mikel Arteta said: “I don’t know. It’s something where we don’t have a say, we don’t manage it. “I think they (PGMOL) are trying to make the best decisions, they are trying to protect the game, they are trying to get as much support as possible, and as well be ruthless when it’s needed. At some point, we need to give support and we need to understand that mistakes happen; we (managers and players) make mistakes as well. “ If not, I think the pressure will be so much that the pressure will be difficult to manage.”
В каком месте он оправдывает судей? Все тоже самое он говорил в прошлом сезоне, после очередных судейских ошибок против Арсенала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boss789
Ответ Billy_Shears
Можно ссылку на оправдание? А то Артета никогда не был фанатом судейства в Англии.
видел у cbssports в инсте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
asset101
а я как фанат арсенала считаю главной проблемой это не купить забивного нападающего купить хлам вроде Хаверца и играть постоянно однообразно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
У канониров знатно бомбануло💥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
алекс голудин
Комментарии чем безумнее, тем оригинальнее что ли? Всем максималистам желаю не получать ничего, когда можно получить половину, а болельщикам других клубов в каждом матче по такому голу. Ну как бы посмотреть на объективную вашу реакцию
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий