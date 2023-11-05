Джокович выиграл 40-й «Мастерс» и обновил свой же рекорд

Новак Джокович стал семикратным чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв в финале Григора Димитрова (6:4, 6:3). Серб выиграл 18-й матч подряд. Серия началась в августе в Цинциннати.

Джокович выиграл шестой титул в сезоне и 97-й – в карьере. На «Мастерсах» он победил 40-й раз и обновил собственный рекорд по этому показателю.

Также он второй раз в карьере выиграл в один год «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Париже (впервые в 2021-м).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе