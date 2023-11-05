Джокович выиграл 40-й «Мастерс» и обновил свой же рекорд
Новак Джокович стал семикратным чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв в финале Григора Димитрова (6:4, 6:3). Серб выиграл 18-й матч подряд. Серия началась в августе в Цинциннати.
Джокович выиграл шестой титул в сезоне и 97-й – в карьере. На «Мастерсах» он победил 40-й раз и обновил собственный рекорд по этому показателю.
Также он второй раз в карьере выиграл в один год «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Париже (впервые в 2021-м).
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Что за тигр этот волк. )
Теперь бы всего 5 матчиков выиграть в турине и отдыхать. )
400 недель
в следующем 2024 надо 4 карьерный БШ
ч.97
Продолжение следует
пхх))))
Если бы Новак просто приехал на Мастерсы в Торонто и Шанхае, то получил бы по 10 рейтинговых очков даже в случае поражения в первых же матчах.
Сейчас ему не хватает ровно 10 очков, чтобы завершить год на 1й строчке.
Надо выиграть хотя бы 1 матч на Итоговом.
(а лучше 5))
Айде Nо1е, айде!
С юбилеем, Саш! Помнишь, после Цинци считали и прикидывали, когда будет 40??? А вот и она, юбилейная победа!!!!!!
Обнимаю!
Григору огромное уважение и восхищение, на борьбу в финале сил не хватило, жаль. Новак - потрясающий, лучший.
Восстановить здоровье и удачи на итоговом!