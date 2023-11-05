Джокович выиграл 40-й «Мастерс» и обновил свой же рекорд

Теги Новак Джокович ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович стал семикратным чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв в финале Григора Димитрова (6:4, 6:3). Серб выиграл 18-й матч подряд. Серия началась в августе в Цинциннати.

Джокович выиграл шестой титул в сезоне и 97-й – в карьере. На «Мастерсах» он победил 40-й раз и обновил собственный рекорд по этому показателю.

Также он второй раз в карьере выиграл в один год «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Париже (впервые в 2021-м).

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50 комментариев

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Daniel End
Ноле 8 рекордный раз закончит сезон 1 и перебьет отметку 400 недель в рейтинге!Величие!
+24
-1
+23
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laukkanen
Количество выйгранных титулов у Новака и, самое главное качество (тбш+мастерсы+итоговые), просто поражает
+23
0
+23
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Кавабунга Шреддоголовый
399 победа на Мастерсах. 58 финалов, 40 побед. Бесподобные цифры. Просто называть их рекордными скучно
+15
0
+15
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Czarn
Новак, с победой! Прекрасная игра! Очередной рекорд за Ноле! Что за человек, что за Уникум! Идемо!😄
+16
-1
+15
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Daaannn1k
Ответ N.S.A.8.5
Но итоговый будет тяжело, там всё голодные. Алькарас, Медведев, Руне знают как его обыграть, Зверев его два раза побеждал на пике на итоговом, Рублёв уже даёт бой, и Синнер и Циципас набрали отличную форму перед итоговым. Можно сказать там собрались те кто как раз таки может обыграть Джоковича, остальные клиенты и они и не попали туда.
Знаю что Новак будет биться до конца! Но, добыть одну победу чтоб гарантированно закончить год на 1й строчке, думаю Новак сможет! А дальше, по ситуации
+15
-1
+14
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RegioDan
Нолефаны с 97 титулом, с 7 Берси, с 40 мастерсом, с 70 крупным титулом !
Что за тигр этот волк. )
Теперь бы всего 5 матчиков выиграть в турине и отдыхать. )
+11
0
+11
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JuVero
40 Мастерс
400 недель
в следующем 2024 надо 4 карьерный БШ
+10
0
+10
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ N.S.A.8.5
Откуда столько сил в 36 лет?
36 не 46.
+8
0
+8
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dedpihto59
Ответ S.Graf
И немного о грустном. Если бы Новак просто приехал на Мастерсы в Торонто и Шанхае, то получил бы по 10 рейтинговых очков даже в случае поражения в первых же матчах. Сейчас ему не хватает ровно 10 очков, чтобы завершить год на 1й строчке. Надо выиграть хотя бы 1 матч на Итоговом. (а лучше 5)) Айде Nо1е, айде!
Слушай а я помню, что ты его практически списал со счетов, в борьбе за 1 место по итогам года😀, рад что ты ошибся🤝‼️
+8
0
+8
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Кагов
Джокович - намбеван 8й раз по итогам года! Намбеван форевэ! Рекорд навсегда!
+8
-1
+7
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Кавабунга Шреддоголовый
400 недель все ближе. 40 титулов это тоже круто, но 400 недель на первом месте...
+9
-2
+7
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N.S.A.8.5
Но итоговый будет тяжело, там всё голодные. Алькарас, Медведев, Руне знают как его обыграть, Зверев его два раза побеждал на пике на итоговом, Рублёв уже даёт бой, и Синнер и Циципас набрали отличную форму перед итоговым. Можно сказать там собрались те кто как раз таки может обыграть Джоковича, остальные клиенты и они и не попали туда.
+10
-3
+7
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S.Graf
сер(б)ом по рафазаяйкам
ч.97
Продолжение следует
пхх))))
+6
0
+6
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ugmyanswer
ИМПЕРАТОР👑
+5
0
+5
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Евгений Фабиянчук
Наш Рафулик все дальше и дальше от Новака, увы
+7
-2
+5
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S.Graf
И немного о грустном.
Если бы Новак просто приехал на Мастерсы в Торонто и Шанхае, то получил бы по 10 рейтинговых очков даже в случае поражения в первых же матчах.
Сейчас ему не хватает ровно 10 очков, чтобы завершить год на 1й строчке.
Надо выиграть хотя бы 1 матч на Итоговом.
(а лучше 5))
Айде Nо1е, айде!
+6
-1
+5
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Ночная Фурия
Ответ S.Graf
И немного о грустном. Если бы Новак просто приехал на Мастерсы в Торонто и Шанхае, то получил бы по 10 рейтинговых очков даже в случае поражения в первых же матчах. Сейчас ему не хватает ровно 10 очков, чтобы завершить год на 1й строчке. Надо выиграть хотя бы 1 матч на Итоговом. (а лучше 5)) Айде Nо1е, айде!
Ну што уш, дорогой мой друг, уш на одну-то победу мы все можем рассчитывать!
С юбилеем, Саш! Помнишь, после Цинци считали и прикидывали, когда будет 40??? А вот и она, юбилейная победа!!!!!!
Обнимаю!
+6
-1
+5
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Nikolay Stavrogin
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
400 недель все ближе. 40 титулов это тоже круто, но 400 недель на первом месте...
Должно было быть больше 470, если бы не заморозки 2020 и не допуски 22-23, хорошо, что получилось округлить, не смотря на палки в колёса
+5
0
+5
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Зорькин
Ответ Кагов
Джокович - намбеван 8й раз по итогам года! Намбеван форевэ! Рекорд навсегда!
Ещё нет.
+4
0
+4
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bars1998
Ответ Nikolay Stavrogin
Должно было быть больше 470, если бы не заморозки 2020 и не допуски 22-23, хорошо, что получилось округлить, не смотря на палки в колёса
теперь надо бы итоговый взять и рекорд единолично держать, На следующий сезон ТБШ так же упор делать и Монте-Карло обязательно что был по три Мастерса было по всем 😄
+4
0
+4
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Marik5
Ноле с очередным трофеем поздравляю и осталось взять первую строчку , ну и может итоговый ещё прихватить!!!!!!!!
+3
0
+3
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Lanapiano
Тот случай, когда за обоих была бы рада.
Григору огромное уважение и восхищение, на борьбу в финале сил не хватило, жаль. Новак - потрясающий, лучший.
Восстановить здоровье и удачи на итоговом!
+3
0
+3
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Верховенский1990
Взять бы в следующем году еще Монте-Карло.
+3
0
+3
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Czarn
Новак, а теперь ещё вишенку на торт - Итоговый взять😄
+5
-2
+3
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S.Graf
Ответ pupoB
, чувак просто сносит весь тур с корта и проиграл всего 1 матч за 5 месяцев, но здесь нкоторые комментаторы, всерьез беспокоятся за 1 строчку серба, ребят, вы это серьезно))?
Серьёзно. 2016 и 8000+ очков отрыва от 2го места после Уима.
+4
-1
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