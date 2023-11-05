У Головина 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах сезона. Хавбек «Монако» помог забить Закарии
Александр Головин отдал голевой пас в матче за «Монако».
27-летний полузащитник сборной России ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте матча 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:0, первый тайм).
Головин сделал 6-е результативное действие в 10 матчах сезона – он забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Подробная статистика выступлений Александра доступна здесь.
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