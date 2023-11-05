У Головина 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах сезона. Хавбек «Монако» помог забить Закарии

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Брест Александр Головин Денис Закария Футбол

Александр Головин отдал голевой пас в матче за «Монако».

27-летний полузащитник сборной России ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте матча 11-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:0, первый тайм).

Головин сделал 6-е результативное действие в 10 матчах сезона – он забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Подробная статистика выступлений Александра доступна здесь.

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15 комментариев

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IlyaGrain
Разогнался - пушка просто !!🔥🔥🔥
+21
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+21
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Кирилл Попов
С такой игрой нужно было летом переходить в Боруссию. Хорошо бы их усилил
+15
-1
+14
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Топ клуб не за горами
+6
-1
+5
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therealgreenman
Без сомнений, лучший футболист в РФ в данный момент, рядом даже близко не кого нету…
+3
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+3
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Арман Царнаев
Самое яркое пятно всего российского футбола в данный момент.
+1
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ответ vallabaza
смешная шутка
В каждой шутке есть доля правды 😉
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Андрей Климентов
Арсен, ты?
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Смари Муха
Саша сейчас 3 по гол+пас в Лиге 1.
Лучший российский игрок👏
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За Валенсию с 1999
где видео н...й б...ь?
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lovec23
Монако идеальный вариант для Головина, травмы мешают развитию карьеры . Главное здоровье и все у него будет отлично
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therealgreenman
Ответ Феоктист
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А в данный момент и сравнивать не с кем, все остальные только в сторону деградации катятся…
+1
-1
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Феоктист
Ответ Феоктист
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А, чего минусуем, товарищи. Всего лишь, что всем понятно, озвучил, некий середняк между Аршавиным и Соболевым. Потому и калибр так себе, но лучший сейчас. Значит общий уровень по сравнению с прошлым упал. Минусующие напишите, в чем неправда.
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Жаргал Шадапов
Ответ Кирилл Попов
С такой игрой нужно было летом переходить в Боруссию. Хорошо бы их усилил
Судя по их вчерашней игре точно, но скорее всего они найдут кого то помоложе
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