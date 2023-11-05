Тренер женского «Челси»: «Бодишейминг – реальная проблема, футболистки ее чувствуют. Людей уничтожают. Фотографы не всегда осознают ситуацию»

Тренер женского «Челси» высказалась о бодишейминге в футболе.

Эмма Хейз заявила, что в футболе существует «проблема», связанная с бодишеймингом (дискриминацией людей, основанной на том, как выглядит их тело – Sports.ru), и похвалила футболистку «Челси» Фрэн Кирби за то, что та высказалась по этому поводу.

В документальном фильме про «Челси», в которой подробно описывается реабилитация Кирби после операции на колене, футболистка сборной Англии высказалась о бодишейминге и том, что в женском футболе существует «страх» перед углеводами из-за возможного увеличения веса.

В одном из роликов Кирби спрашивают, почему она надевает куртку поверх тренировочного комплекта, и она отвечает: «Потому что меня все время называют толстой, поэтому я должна это скрывать».

«Фрэн высказала важную мысль. Во время чемпионата мира я говорила, почему не считаю, что в женском футболе должны проводиться взвешивания или тесты на определение состава тела.

Медиа должны помнить о возможной неуверенности в себе. Бодишейминг – это реальная проблема, и игроки это чувствуют.

Я не собираюсь ограничивать это только женским футболом, в спорте существует проблема недостаточного питания и недостаточной нагрузки. Это связано с постоянными требованиями выглядеть определенным образом. К сожалению, в соцсетях царит агрессивная обстановка.

Фрэн, безусловно, стала жертвой этого, как и другие игроки. Я всегда призываю помнить об этом, потому что мы уничтожаем людей во многих отношениях. Я очень рада, что Фрэн сказала вслух то, о чем многие женщины-игроки говорят недостаточно.

Я всегда стараюсь просвещать, поэтому всегда говорю [фотографам]: «Пожалуйста, не делайте таких фотографий», «Пожалуйста, подумайте о том, что спортсмену это не понравится» или «Пожалуйста, убедитесь, что вы сделали фото головы».

Думаю, просвещение людей в этом вопросе очень важно, потому что, возможно, фотографы не всегда осознают это или снимают что-то, думая: «Никто никогда не говорил мне этого, потому что я снимал только мужчин-футболистов».

Но я считаю, что они должны думать об этом, и я говорю только о тех вещах, которые все женщины-футболистки обсуждают за кулисами. Я чувствую то же самое, что и они», – сказала тренер «Челси».

Стоит отметить, что в конце сезона Хейз покинет «Челси». Она работала с 2012 года и выиграла 15 трофеев.

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