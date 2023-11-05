Тренер женского «Челси»: «Бодишейминг – реальная проблема, футболистки ее чувствуют. Людей уничтожают. Фотографы не всегда осознают ситуацию»

Теги Челси премьер-лига Англия женский футбол Здоровье дискриминация Футбол

Тренер женского «Челси» высказалась о бодишейминге в футболе.

Эмма Хейз заявила, что в футболе существует «проблема», связанная с бодишеймингом (дискриминацией людей, основанной на том, как выглядит их тело – Sports.ru), и похвалила футболистку «Челси» Фрэн Кирби за то, что та высказалась по этому поводу.

В документальном фильме про «Челси», в которой подробно описывается реабилитация Кирби после операции на колене, футболистка сборной Англии высказалась о бодишейминге и том, что в женском футболе существует «страх» перед углеводами из-за возможного увеличения веса.

В одном из роликов Кирби спрашивают, почему она надевает куртку поверх тренировочного комплекта, и она отвечает: «Потому что меня все время называют толстой, поэтому я должна это скрывать».

«Фрэн высказала важную мысль. Во время чемпионата мира я говорила, почему не считаю, что в женском футболе должны проводиться взвешивания или тесты на определение состава тела.

Медиа должны помнить о возможной неуверенности в себе. Бодишейминг – это реальная проблема, и игроки это чувствуют.

Я не собираюсь ограничивать это только женским футболом, в спорте существует проблема недостаточного питания и недостаточной нагрузки. Это связано с постоянными требованиями выглядеть определенным образом. К сожалению, в соцсетях царит агрессивная обстановка.

Фрэн, безусловно, стала жертвой этого, как и другие игроки. Я всегда призываю помнить об этом, потому что мы уничтожаем людей во многих отношениях. Я очень рада, что Фрэн сказала вслух то, о чем многие женщины-игроки говорят недостаточно.

Я всегда стараюсь просвещать, поэтому всегда говорю [фотографам]: «Пожалуйста, не делайте таких фотографий», «Пожалуйста, подумайте о том, что спортсмену это не понравится» или «Пожалуйста, убедитесь, что вы сделали фото головы».

Думаю, просвещение людей в этом вопросе очень важно, потому что, возможно, фотографы не всегда осознают это или снимают что-то, думая: «Никто никогда не говорил мне этого, потому что я снимал только мужчин-футболистов».

Но я считаю, что они должны думать об этом, и я говорю только о тех вещах, которые все женщины-футболистки обсуждают за кулисами. Я чувствую то же самое, что и они», – сказала тренер «Челси».

Стоит отметить, что в конце сезона Хейз покинет «Челси». Она работала с 2012 года и выиграла 15 трофеев.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
Это происходит и в мужском футболе. Пффф, если футболист толстый, то его называют толстым
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Что-то я ничего не понял, они хотят чтобы жирухи могли играть в футбол и никто не обращал внимания на их лишний вес?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ jam.football
Это происходит и в мужском футболе. Пффф, если футболист толстый, то его называют толстым
Джикия: " До слез! Иди обниму, брат! Как боженька смолвил."
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
на свинидл смотреть тоже неприятно с эстетической точки зрения
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Так если ты жируха, зачем тогда стесняться своего тела?:) Наоборот всему миру показываешь, что тебе плевать на мнение окружающих:) А то получается сама в себе развивает комплексы, а люди должны подстраиваться:))
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nemecfaeton
Азар не заиграл в Реале, потому что его бодишеймили за его пристрастие к бургерам, а дорогой контракт(не бургер же) закрывал ему рот, не давая сказать, какие издевательства тот переносит в футболке королевского клуба.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Anisimov
P.s. Полный гайд на тему: «как отличить пышку от толстушки» можно найти в отзывах на wb! Леггинсы женские леопард -> отзывы -> фильт -> показывать только с фото -> наслаждайся материалом 😌! Незабудь поставить плюсик 👍🏻
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
универсал78
это очень серьёзная проблема. из-за бодишейминга, Азар вообще карьеру забросил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Скоро уже и назвать что-то неидеальным будет дискриминация. Хотя в любом случае кого-то унижать из за того что кто-то толстый, худой и так далее плохо.
Назвать толстого человека толстым это не оскорбление, а констатация факта. Если человек этим оскорблен то пусть худеет , а раз ему нравится быть толстым то и не чувствует оскорбления. Понятно что это не относится к людям с плохим здоровьем.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдмонд
Ответ red hikkikomori
Что-то я ничего не понял, они хотят чтобы жирухи могли играть в футбол и никто не обращал внимания на их лишний вес?
типа того. но самое странное, что они не понимают что лишний вес негативно сказывается на результатах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хасан Акбаев
Ещё один комплекс превращается в фобию.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Итак, назвать толстую девушку толстой: Бодишейминг

Сказать девушке с хорошей фигурой, что у нее хорошая фигура: Объективация

Как быть?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Purp
Ты — спортсменка, от твоих физических данных зависит практически 98% успеха. Тебя окружают диетологи, за тобой следят, твоим питанием в 90% времени занимаются люди, которым за это платят, тебе нужно держать себя в форме, ибо в противном случае это будет влиять на результат. О каком бодишейминге речь? Вы спортсменки или инфлюэнсерки? Чёрт подери, ведите свои блоги в Инстаграммах, не лезьте в наш футбол!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
upuckuH
Бедный Роналдо и Азар, бодишеймеры сломали им карьеру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Есть решение- не показывайте женский футбол и никого на игры не пускайте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Эдмонд
типа того. но самое странное, что они не понимают что лишний вес негативно сказывается на результатах
Вот этого и не понял, как спортсмены могут такую чушь нести, да и к тому же это на их собственное здоровье и соответственно карьеру непосредственно влияет, так как лишний вес приводит к травмам. Я бы ещё понял если бы например спортсменка из кёрлинга такое говорила, там возможно вес на результаты не особо влияет, но у футболисток вес оказывает заметное влияние
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Полненького Игуаина тоже как это "бодишеймили: .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Anisimov
Сначала тебе запрещают «шеймить» пышек, потом толстушек, а потом гей-парады начнут проводить, нет уж! Пусть катятся в свой пендостан, Там вот всякой садомией занимаются! А мы тут уж как то сами, разберемся так сказать!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Итак, назвать толстую девушку толстой: Бодишейминг Сказать девушке с хорошей фигурой, что у нее хорошая фигура: Объективация Как быть?
Переходить на трансов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
**Iscander**
Что это за слово такое, заморское?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R Air
Жирухам ниприятна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Трындец. Есть что нибудь такое , для чего они не придумали дикое слово 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Dementiev
Ответ Mark Anisimov
Сначала тебе запрещают «шеймить» пышек, потом толстушек, а потом гей-парады начнут проводить, нет уж! Пусть катятся в свой пендостан, Там вот всякой садомией занимаются! А мы тут уж как то сами, разберемся так сказать!
Как же удобно вам пропаганда по полочкам в голове всё разместила. Либо "мы сами разберемся у себя" (и мы видим, как "разбираемся") либо будут "с флагами радужными бегать".
Идеальная поляризация мира. Главное не смейте думать, что может быть и другой вариант.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Anisimov
Ответ Roman Dementiev
Как же удобно вам пропаганда по полочкам в голове всё разместила. Либо "мы сами разберемся у себя" (и мы видим, как "разбираемся") либо будут "с флагами радужными бегать". Идеальная поляризация мира. Главное не смейте думать, что может быть и другой вариант.
Ты вообще повернулся? Троллинг не отличаешь от телевизора?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jepbar Annayev
Если ты жирный то ты жирный, если худой то худой. В чем собственно проблема. Не нравится быть жирным похудей в чем проблема ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий