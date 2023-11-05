Буре об отказе от гражданства США: «Сдал паспорт, когда работа в Америке кончилась. Больше нравится в России, решил, что с семьей будем жить в своей стране»
Павел Буре рассказал, почему решил отказаться от американского гражданства.
– В свое время вы приняли решение отказаться от американского гражданства. Теперь не жалеете, что сдали паспорт США?
– Я уже много раз говорил, что никогда ни о чем не жалею. И всегда стараюсь играть вдолгую. Как получилось, так получилось. Но я тогда принял осознанное решение.
Как вот уезжал в Америку в 20 лет, уже имея определенный хоккейный опыт. Это было не тяжело. И то же самое здесь. Теперь время показывает, что я все сделал правильно.
– Если у вас паспорт США, то надо платить больше налогов?
– Дело не в этом. Раньше я работал в Америке, мне приходилось жить на две страны. А когда я закончил играть в хоккей, то понял, что разрываться между двумя государствами не хочу. Ну зачем? Мне больше нравится быть у себя дома в России.
Поэтому принял решение, что я и моя будущая семья будем жить в своей стране. И вообще даже так вопрос не стоял. Конечно, Россия.
Я даже в 90-х каждое лето во время отпуска приезжал домой, когда некоторые энхаэловцы этого не делали. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт, – сказал бывший хоккеист «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре.
Всё по старому
А уж отдельных лидерам Африки позавидуют все жители и даже Главы ЕС.
Те отели, где останавливались лидеры ряда Африканских стран в НЙ во время работы Ген Ассамблеи ООН, не могут себе позволить европейские главы государств.
Глубинная Россия о таких вещах даже не задумывается,ей бы выжить от з/п к з/п.
Но так,конечно,да,переезжать куда-то из Москвы,если у тебя хорошая з/п смысла никакого нет.