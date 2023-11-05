Буре об отказе от гражданства США: «Сдал паспорт, когда работа в Америке кончилась. Больше нравится в России, решил, что с семьей будем жить в своей стране»

Теги НХЛ Павел Буре Политика Матч ТВ Хоккей

Павел Буре рассказал, почему решил отказаться от американского гражданства.

– В свое время вы приняли решение отказаться от американского гражданства. Теперь не жалеете, что сдали паспорт США?

– Я уже много раз говорил, что никогда ни о чем не жалею. И всегда стараюсь играть вдолгую. Как получилось, так получилось. Но я тогда принял осознанное решение.

Как вот уезжал в Америку в 20 лет, уже имея определенный хоккейный опыт. Это было не тяжело. И то же самое здесь. Теперь время показывает, что я все сделал правильно.

– Если у вас паспорт США, то надо платить больше налогов?

– Дело не в этом. Раньше я работал в Америке, мне приходилось жить на две страны. А когда я закончил играть в хоккей, то понял, что разрываться между двумя государствами не хочу. Ну зачем? Мне больше нравится быть у себя дома в России.

Поэтому принял решение, что я и моя будущая семья будем жить в своей стране. И вообще даже так вопрос не стоял. Конечно, Россия.

Я даже в 90-х каждое лето во время отпуска приезжал домой, когда некоторые энхаэловцы этого не делали. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт, – сказал бывший хоккеист «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре.

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112 комментариев

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Удар Кержакова
То что некоторым в России жить лучше, чем в Европе или США подрывает конкретно пуканы местным комментаторам 🤯🤯🤯
+140
-57
+83
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$-AGROHIM-$
Ответ Удар Кержакова
То что некоторым в России жить лучше, чем в Европе или США подрывает конкретно пуканы местным комментаторам 🤯🤯🤯
Некоторым действительно лучше...
+76
-5
+71
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Beast
А вот Обама ключи от наших подъездов не сдал, похоже.
Всё по старому
+86
-27
+59
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Koulmann
Ответ Удар Кержакова
То что некоторым в России жить лучше, чем в Европе или США подрывает конкретно пуканы местным комментаторам 🤯🤯🤯
Верхушка Северной Кореи тоже живет на зависть многим американцам.
А уж отдельных лидерам Африки позавидуют все жители и даже Главы ЕС.

Те отели, где останавливались лидеры ряда Африканских стран в НЙ во время работы Ген Ассамблеи ООН, не могут себе позволить европейские главы государств.
+67
-27
+40
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Flying Dutchman
’Дело не в этом’: наверное, ’дело не только в этом’, поскольку гражданин USA, живущий за рубежом и получающий там доходы, обязан подавать ежегодную налоговую декларацию и платить налоги в Штатах. Нормальный прагматичный подход у Павла, если он не собирается жить в Штатах и не считает себя американцем. Пока работал в Штатах, получил проездной (американский паспорт), но продлевать проездной не стал.
+30
-6
+24
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Dmitriy Racheev
Ответ Groznyi2024
Комментарий удален модератором
Зачем нам информация о том, что ты 10 лет не был в Питере?
+29
-10
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roma.atyakshev
Ответ Товарищ Наркотик
Впринципе логично, что дома жить хочется. Но зачем паспорт сдавать? С Амерским можно спокойно путешествовать по всему миру, а не визы по 10 лет оформлять
с его ходами на визы он деньги тратить не будет, зато с американским паспортом пришлось бы налогов отщипывать сильно больше, Тиньков не даст соврать
+20
-3
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Зубы Дзюбы
Ответ Groznyi2024
Тоже много где был и понимаю, что лучше жить я буду в России, чем в других странах, включая США, Сингапур, Люксембург и т.д. Лучший сервис, хорошая инфра, лучший финтех и т.д
Конкретнее о каком регионе говорите? Я патриот, но объективно у нас ооочень разная инфраструктура
+19
-3
+16
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air
Зато честно.
+16
-3
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Удар Кержакова
То что некоторым в России жить лучше, чем в Европе или США подрывает конкретно пуканы местным комментаторам 🤯🤯🤯
Разумеется, если у тебя связи с такими людьми как Сергей Аксёнов(известный как Аксён Измайловский), Дмитрий Павлов(известный как Павлик), Сергей Лалакин(известный как Лучок) и многие другие, с которыми Павел зажигал в башке Око - то в России тебе лучше всего.
+18
-6
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Товарищ Наркотик
Впринципе логично, что дома жить хочется. Но зачем паспорт сдавать? С Амерским можно спокойно путешествовать по всему миру, а не визы по 10 лет оформлять
+20
-9
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Павел Мельников
Ответ Товарищ Наркотик
Впринципе логично, что дома жить хочется. Но зачем паспорт сдавать? С Амерским можно спокойно путешествовать по всему миру, а не визы по 10 лет оформлять
Так он нам сказал, что сдал. Пограничнику другое расскажет ;)
+23
-12
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Зубы Дзюбы
Ответ Павел Гаврош
автоматически в патриоты.
Не очень понятен стеб. Пожил, сравнил, вернулся
+13
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Groznyi2024
Тоже много где был и понимаю, что лучше жить я буду в России, чем в других странах, включая США, Сингапур, Люксембург и т.д. Лучший сервис, хорошая инфра, лучший финтех и т.д
+36
-29
+7
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Варлампий Варлампий
Просто Пашико не смог ассимилироваться в американскую жизнь, в отличие от его брата Валерки, который 20 лет уже как гражданин США и дети его не знают русского. Так бывает.
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2882
Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий скрыт
Посмотрел твои комменты, потом просто нагуглил, кем работаешь ты, и поржал.) Многое стало понятнее ))
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Владислав Никонов
Ответ Непристойное предложение
а Овечкин сдаст?
Если мандат депутата дадут.
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Олег Кузнецов
Ответ air
Зато честно.
Когда ты вышел на пенсию и у тебя 50 млн.долларов, как у Буре, можно комфортно жить в любой стране. Но фискальные органы США никогда не оставляют в покое своих подопечных, поэтому лучше паспорт сдать, как это сделал и Тиньков....Если бы не этот нюанс, считаю, что Павел жил бы в России, но и американский паспорт сохранил бы.
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Казимир Стыцько
Ответ Удар Кержакова
То что некоторым в России жить лучше, чем в Европе или США подрывает конкретно пуканы местным комментаторам 🤯🤯🤯
Ключевое слово - "некоторым"🤮
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Павел Мельников
Ответ Groznyi2024
Вообще про чистоту в Штатах говорят те, кто там ни разу не был. Абсолютная дичь в Нью-Йорке, крысы в метро просто живут, они не бегают случайно, они там прям живут. Бруклинский мост - питерская Апрашка на минималках. Скид Роу в ЛА - хуже задворок Читы
Да поняли мы, поняли, как нам сказочно повезло.
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roma.atyakshev
Ответ Вячеслав Пустохин
Когда уж очень сильно хочешь в Госдуму
Задорову не мешает мечтать одновременно и о политической карьере, и о американском паспорте, это, конечно, сильно лучше, такие кадры нам нужны)
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Eduard Rastryopin
Ответ Groznyi2024
Тоже много где был и понимаю, что лучше жить я буду в России, чем в других странах, включая США, Сингапур, Люксембург и т.д. Лучший сервис, хорошая инфра, лучший финтех и т.д
Ты только уточняй,что все это не в России,а в Москве,Питере и еще нескольких городах.
Глубинная Россия о таких вещах даже не задумывается,ей бы выжить от з/п к з/п.
Но так,конечно,да,переезжать куда-то из Москвы,если у тебя хорошая з/п смысла никакого нет.
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Матрос Кот
Правильно сделал. Тиньков из за гражданства США чуть не сел за уклонение от уплаты налогов,еле откупился заплатив ярд гринбаксов. Буре за имя получит в РФ больше. Еще и Овечкин вернется, строит мега академию. Но претензий нет,у каждого свой путь.
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Koulmann
Ответ Матрос Кот
Правильно сделал. Тиньков из за гражданства США чуть не сел за уклонение от уплаты налогов,еле откупился заплатив ярд гринбаксов. Буре за имя получит в РФ больше. Еще и Овечкин вернется, строит мега академию. Но претензий нет,у каждого свой путь.
Он не за имя получает, а за лояльность+имя.
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Павел Мельников
Ответ Diyas
Не понимаю людей которые работают в России, но живут на западе. Здесь ты родился, здесь твой дом, родные, друзья, это всё твое родное. А там ты чужой.
Секрет прост. Таких денег, как в России, на Западе многим не заплатят (а еще подворовывать не дадут). А такого уровня жизни, как на Западе, здесь все равно не будет. Вся современная элита так живет - по будням патриотические речи, по выходным - вилла на Средиземноморье.
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