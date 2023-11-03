Гран-при Сан-Паулу-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 20:00

В воскресенье, 5 ноября, в Бразилии пройдет 20-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Сан-Паулу. Старт – в 20:00 по московскому времени.

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

5 ноября 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

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