Месси поставил Мусиалу на 1-е место в голосовании за «Копа Трофи», Педри – на 2-е, Беллингема – на 3-е

Лионель Месси поставил Джамала Мусиалу на 1-е место в голосовании «Копа Трофи».

На 2-е место поставил из «Барселоны», а на 3-е – , выступавшего за «Боруссию» и ныне играющего за « ».

Напомним, что в итоге «Копа Трофи» выиграл Беллингем.

Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, France Football вручает лучшему игроку мира не старше 21 года.

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