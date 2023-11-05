Месси поставил Мусиалу на 1-е место в голосовании за «Копа Трофи», Педри – на 2-е, Беллингема – на 3-е

Теги Бавария МЛС бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Раймон Копа Интер Майами Педри Джуд Беллингем Джамал Мусиала Футбол

Лионель Месси поставил Джамала Мусиалу на 1-е место в голосовании «Копа Трофи».

На 2-е место Месси поставил Педри из «Барселоны», а на 3-е – Джуда Беллингема, выступавшего за «Боруссию» и ныне играющего за «Реал».

Напомним, что в итоге «Копа Трофи» выиграл Беллингем.

Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, France Football вручает лучшему игроку мира не старше 21 года.

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91 комментарий

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Квадратное личико
Ответ S. A.
Педри выше Беллингема😂 Хорошо хоть Гави не назвал
Месси не поставил Педри на первое место, но ты всё равно нашёл до чего докопаться, да?) Как и на Золотом Мяче, учитывался сезон 2022/2023, а значит крутейший старт Джуда за Реал в оцениваемый период не входил. Мусиала отличный прошлый сезон провёл, да и Педри один из лучших в сборной и Барсе был, так что мнение Месси вполне адекватное, хотя лично я с ним не согласен. Но тебе лишь бы накинуть ради дармовых артёмковских лайков)
+124
-39
+85
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Отец Абду
Ответ игрочишка всея руси
Выбирал главное что б не мадридец был на первом месте как и раньше бывало много раз .Из 8 мячей 2 точно получил незаконно
Результаты голосования Бензема:

1) Кама
2) Педри
3) Беллингем

Получается, он тоже так думает да, хоть и был мадридиста:)
+52
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+39
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RUSLAN USMANKULYYEW
Мусиала превосходит по статистике в 2023 году
+26
-8
+18
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Квадратное личико
Ответ Седесим Куиндесимов
Беллингем тащил Боруссию вообще-то
Куда тащил? На вылет в 1/8 ЛЧ от худшего Челси за последние лет 10 и второе место в Бундеслиге против такой же Баварии? Джуд тоже сильный прошлый сезон провёл, но суперзвездой он именно в этом стал. Я тоже согласен, что он лучше всех молодых был, но не настолько, чтоб Месси в предвзятости обвинять за его мнение.
+14
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Игорь М.
Ответ S. A.
Педри выше Беллингема😂 Хорошо хоть Гави не назвал
Мусиала вырвал чемпионство с Баварией, Педри с Барселоной стал чемпионом, а чего добился Беллингем в БД? Слил чемпионат в концовке сезона?
+10
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+9
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Men77
Ответ Bullet91
помнится как он и Леву не поставил на первое место))
Зато Лева поставил Месси на первое место, ой т.е. Жоржиньо.
Или это другое? 🤣
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S. A.
Педри выше Беллингема😂 Хорошо хоть Гави не назвал
+87
-79
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Deutsche Fan
Наверняка заценил дриблинг Мусиалы)
+9
-2
+7
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corazón blanco
Каждый имеет право распоряжаться своим голосом, как считает нужным.
+10
-4
+6
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k0nk1st@d0r
Мусиала лучший за рассматриваемый период, Месси прав, какие вопросы!?
+12
-7
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freeman123
Ответ Отец Абду
Результаты голосования Бензема: 1) Кама 2) Педри 3) Беллингем Получается, он тоже так думает да, хоть и был мадридиста:)
Француз выбрал француза, совпадение? Не факт!)
+8
-4
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Donald Subanov
Ответ S. A.
Педри выше Беллингема😂 Хорошо хоть Гави не назвал
В прошлом сезоне Педри был ключевым игроком чемпиона Испании
Беллингем с Дортмундом слили чемпионский титул которого Бавария сама поднесла на блюдечке.
+5
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Men77
Ответ Артём Поддубный
кто-то ждал от Месси объективности в данном вопросе и то что он поставит игрока Реала на первое место? Да это невозможно.
Объективность- это поставить игрока Реала на первое место?
Гельки совсем с ума посходили🤣
+8
-6
+2
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Blaumerc
Ответ superduper
Мусиала вчера творил
копа трофи, как и ЗМ по новому формату вручают за сезон.
а если брать именно прошлый сезон, Мусиала феерил в Баварии по хлеще чем Белингем в Боруссии. Именно решающие действия Мусиалы принесли чемпионство в последних турах.
и вообще, как правильно заметил один из пользователей на других ветках, Реал Мадрид имеет такое же отношение за приз Белингема, как Азар к победе Мадрида в последнем ЛЧ.
но на трофее было написано Белингем, Реал Мадрид. а трофей за то что он играл за Боруссию.
Логично что Месси поставил именно Мусиалу на первое место. А Белингем, за яркую игру в этом сезоне за Мадрид, должен получить этот трофей уже в следующем сезоне.
Но пиар зарешал как обычно в пользу Мадрида
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Феоктист
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
Мусиала превосходит по статистике в 2023 году
Дальше что? Он нападающий, Беллингем полузащитник. Но замечу, что лучшим игроком Бундеслиги в сезоне 2223 годов признан не он, а Беллингем. Заметь, даже не лучшим молодым игроком, а лучшим игроком всего чемпионата.
+4
-2
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Вальдано
🤡 из СА вообще голосовать отказался. Психанул в очередной раз.
+7
-6
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Роман
Ответ KarLik
Ну это детские проблемы с гармонами влияют , ниче, бывает , хорошо не сына бекхмема выбрал уже счастье
комплексы фанатов пустыни
+1
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Квадратное личико
Ответ AlistarOvereem
То есть Беллингем с выкупом за 130+ млн в прошлом сезоне не показал ничего сверх высокого? Мусиала был один из лидеров Баварии, а Джуд фактически в одиночку чуть не завоевал титул бундеслиги. И все таки, Джуд выиграл, справедливо, смысл доказывать, что мнение Месси правильное? Я посмотрел ваш профиль, вы под каждой новостью о Лео оставляете комментарий. Для меня его мнение не столь авторитетно, поэтому предлагаю остановиться на том, что Джуд по итогу выиграл в споре за лучшего игрока до 21 года в сезоне 22/23))
Джуд в одиночку чуть не завоевал титул для Боруссии? Не, ты не смотрел Бундеслигу в прошлом году) Не было там и подавно ничего подобного. Джуд лидером полузащиты той Боруссии был, но никакого "в одиночку" там не было и в помине. Брандт, Геррейру и Мален как минимум рвали и метали, а ещё бедолага Аллер, который после рака восстанавливал форму и внёс огромный вклад.
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Ansu Fati
Ответ S. A.
Педри выше Беллингема😂 Хорошо хоть Гави не назвал
Может ты еще хотел чтобы он как капитан сб Аргентины голосовал за Роналду в борьбе за ЗМ?))
+8
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Михаил1970
Роналду поставил на первое место Роналду.
+4
-3
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VERBLYUD
А ведь самая спорная награда церемонии была именно Копа трофи, в сезоне 22/23 Мусиала был лучше Джуда по игре, статистике и трофеям, но из-за пару голов в Реале, которые не имеют отношение к сезону 22/23, награду получил Джуд.
+6
-5
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Квадратное личико
Ответ Я Гражданин Мира
Практически Почему вы всё буквально принимаете, таких примеров тысячи
Холанду 23, а не 22. Голов он забил 198, а Марадона 363 за карьеру. Пример неудачный у тебя получился.
+1
0
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Леван Сиукаев
с первым местом полностью согласен,из Месси хорошый спортдир получился бы ))
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Седесим Куиндесимов
Ответ Дзмітрый Фарботка
учитывая, что у Мусьялы статистика по гол+пас значительно лучше чем у Биленгема в сезоне 22/23, то все логично. Педро игрок другого плана в отличие от Мусьялы и Биленгема, поэтому их сравнивать тяжело.
Странно было бы если бы у нападающего статистика по «гол+пас» была бы хуже, чем у полузащитника
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-2
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Я Гражданин Мира
Ответ Квадратное личико
🤝
👍🤝
0
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