Месси поставил Мусиалу на 1-е место в голосовании за «Копа Трофи», Педри – на 2-е, Беллингема – на 3-е
Лионель Месси поставил Джамала Мусиалу на 1-е место в голосовании «Копа Трофи».
На 2-е место Месси поставил Педри из «Барселоны», а на 3-е – Джуда Беллингема, выступавшего за «Боруссию» и ныне играющего за «Реал».
Напомним, что в итоге «Копа Трофи» выиграл Беллингем.
Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, France Football вручает лучшему игроку мира не старше 21 года.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
1) Кама
2) Педри
3) Беллингем
Получается, он тоже так думает да, хоть и был мадридиста:)
Или это другое? 🤣
Беллингем с Дортмундом слили чемпионский титул которого Бавария сама поднесла на блюдечке.
Гельки совсем с ума посходили🤣
а если брать именно прошлый сезон, Мусиала феерил в Баварии по хлеще чем Белингем в Боруссии. Именно решающие действия Мусиалы принесли чемпионство в последних турах.
и вообще, как правильно заметил один из пользователей на других ветках, Реал Мадрид имеет такое же отношение за приз Белингема, как Азар к победе Мадрида в последнем ЛЧ.
но на трофее было написано Белингем, Реал Мадрид. а трофей за то что он играл за Боруссию.
Логично что Месси поставил именно Мусиалу на первое место. А Белингем, за яркую игру в этом сезоне за Мадрид, должен получить этот трофей уже в следующем сезоне.
Но пиар зарешал как обычно в пользу Мадрида