Кукуян удалил Хлусевича за фол последней надежды на Миранчуке в матче «Локомотив» – «Спартак»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Антон Миранчук Срджан Бабич Павел Кукуян Даниил Хлусевич Футбол

Хавбек «Спартака» Даниил Хлусевич удален в дерби с «Локомотивом».

22-летний футболист красно-белых на 38-й минуте сбил полузащитника «Локо» Антона Миранчука до линии штрафной.

Главный судья матча Павел Кукуян удалил Хлусевича за фол последней надежды и назначил штрафной.

Отметим, что игрока «Спартака» удаляют во втором матче подряд Мир РПЛ – в игре с «Факелом» (0:2) в середине второго тайма был удален защитник Срджан Бабич.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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66 комментариев

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edm091
Все по делу
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Eugene88
Зачем было прыгать? Ну пусть выходит 1на1, может и не забьет. Даже если забьет - лучше тайм с 0-1 играть, чемв меньшинстве. Тупейшее решение
+43
-8
+35
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Peter Parker
Ответ Евгений Заботин
Ну что, "замечательный" Дуарте опять привозит. Подвел всю команду своим обрезом. Днище.
Так Хлусевич его же и загнал своим пасом в такую ситуацию, что возник риск обреза.
+31
-1
+30
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Evgeny Trifonov
Чистое удаление, повезло Спартаку что в штрафную не успел вбежать.
+34
-6
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arspurs9
Зачем? Середина первого тайма, для чего такие подкаты без уверенности в игре в мяч?
+13
-2
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Konstantin Zorin
Хлусевич самый косячный защитник в РПЛ. Первое место по голевым привозам. И Абаскаль его ставит из матча в матч, так же, как деревянного Игнатова.
+13
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+8
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Всеволод Бобров
Ответ Эдуард Звонков
тренер фуфло, а игрок нормальный, надо только определить в какой зоне играть
хлусевич нормальный игрок? он каждую игру привозит, а в атаке полный ноль.
+8
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Bartez1986
справедливо, что тут говорить
+8
-1
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balander09
Дуарте, конечно привез, но Хлусевич долго ещё будет играть в основе?
ну зачем прыгать в такой подкат??
безголовый днарь , которого рыжий без конца будет ставить
Рассказов на его фоне даже Лам
+8
-3
+5
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Eugene88
Ответ nz314921@gmail.com
задача защитника- какая?
Удалиться в первом тайме?
+5
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Мир_КБ_1922
Ответ Евгений Заботин
Ну что, "замечательный" Дуарте опять привозит. Подвел всю команду своим обрезом. Днище.
очки одень
+8
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sektant777)
Просто одно не оправдываю хлусевича но судья рубит все фолы в одну сторону удалил по делу но есть одно но почему каждый свисток в борьбе свистит мы балет смотрим или футбол?
+18
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+3
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Зелёный гопник
Нужно ещё одно чаепитие!!!
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Сергей Сурков
Ответ Евгений Заботин
Ну что, "замечательный" Дуарте опять привозит. Подвел всю команду своим обрезом. Днище.
Дуарте лучший игрок именно сейчас ,смотри матч лучше
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Evgueniy
Штрафной исполнен безобразно
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fcsmldream
Ответ Евгений Заботин
Ну что, "замечательный" Дуарте опять привозит. Подвел всю команду своим обрезом. Днище.
дуарте действительно замечательно играет. Ошибка при передаче вперед, которую можно было 10 раз исправить, фоли и получай жёлтую и никаких проблем. А дуарте пока дзюба жрет
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Vladimir Chistyakov
Да Газпром купил Хлусевича, все понятно
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Slavnov
Ответ Konstantin Zorin
Хлусевич самый косячный защитник в РПЛ. Первое место по голевым привозам. И Абаскаль его ставит из матча в матч, так же, как деревянного Игнатова.
Ну он не защитник, это первое, так рыжий клоун его ставит, во вторых, где центральные защитники тут были, что крайнему пришлось спасать, прыгая в центре в подкате
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Anton Bogner
Ответ Евгений Заботин
Ну что, "замечательный" Дуарте опять привозит. Подвел всю команду своим обрезом. Днище.
Ты матч смотришь? С трибуны? Просто посмотри, сколько он пробегает, и где оказывается в важные моменты. Он обрезал, т.к. опять в точке борьбы оказался.
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Вячеслав Припузов
Ответ Konstantin Zorin
Хлусевич самый косячный защитник в РПЛ. Первое место по голевым привозам. И Абаскаль его ставит из матча в матч, так же, как деревянного Игнатова.
Он полузащитник, нацеленный на атаку (3 гола в начале сезона) просто не так используется тренером весь состав Спартака
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Red-White Forever
Вангую, в сл.матчах у Спартака такое удаление не дадут
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Георгий Михеев
Ну тут понятно, если бы не фол то там выход один на один карячился и скорее всего гол.
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Данко Лазович
Ответ Великий Нагибатор
Хлусевич уже давно с футболом завязал
чувак как играл на уровне Арсенала, так и продолжает. Тут нечему удивляться)
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Вован Азаров
Удаление по делу, но почему Ненахов до сих пор без карточки он 30 мин Зиньковского бьёт, уже по совокупности заслужил
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unreality
Заговор против Абаскаля)
Хотя такой донный Локо и так фиг выиграет.
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