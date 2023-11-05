Кукуян удалил Хлусевича за фол последней надежды на Миранчуке в матче «Локомотив» – «Спартак»
Хавбек «Спартака» Даниил Хлусевич удален в дерби с «Локомотивом».
22-летний футболист красно-белых на 38-й минуте сбил полузащитника «Локо» Антона Миранчука до линии штрафной.
Главный судья матча Павел Кукуян удалил Хлусевича за фол последней надежды и назначил штрафной.
Отметим, что игрока «Спартака» удаляют во втором матче подряд Мир РПЛ – в игре с «Факелом» (0:2) в середине второго тайма был удален защитник Срджан Бабич.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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ну зачем прыгать в такой подкат??
безголовый днарь , которого рыжий без конца будет ставить
Рассказов на его фоне даже Лам
Хотя такой донный Локо и так фиг выиграет.