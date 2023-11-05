Кукуян удалил Хлусевича за фол последней надежды на Миранчуке в матче «Локомотив» – «Спартак»

Хавбек «Спартака» Даниил Хлусевич удален в дерби с «Локомотивом».

22-летний футболист красно-белых на 38-й минуте сбил полузащитника « » до линии штрафной.

Главный судья матча Павел Кукуян удалил за фол последней надежды и назначил штрафной.

Отметим, что игрока « » удаляют во втором матче подряд Мир – в игре с «Факелом» (0:2) в середине второго тайма был удален защитник .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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