Дмитрий Песков: «МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые»
Песков заявил, что Международный олимпийский комитет отдаляется от идеалов олимпизма.
«МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма.
Это очень, конечно, печально наблюдать», – сказал секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм
МОК на ваши озабоченности не обращает внимания.