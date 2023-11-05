Дмитрий Песков: «МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые»

Песков заявил, что Международный олимпийский комитет отдаляется от идеалов олимпизма.

« шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма.

Это очень, конечно, печально наблюдать», – сказал секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм