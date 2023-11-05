Дмитрий Песков: «МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые»

Теги МОК Дмитрий Песков Р-Спорт Легкая атлетика

Песков заявил, что Международный олимпийский комитет отдаляется от идеалов олимпизма.

«МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма.

Это очень, конечно, печально наблюдать», – сказал секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

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27 комментариев

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Авл Агерий
А РФ приближается к идеалам олимпизма со своей спецоперацией.
+22
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Kulver
Мы тоже видим двойные стандарты в наказании дагестанцев, разгромивших аэропорт и в наказаниях русских, сделавших репост.
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Александр Скворцов
Насчёт двойных стандартов Пескову лучше помолчать.
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+18
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Alexander Poljakov
ну, главное что в России всё по закону, особенно в Чечне
+11
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Dizzod
так тяжко жить, обижают все кому не лень.
+10
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Шмуэль Дадист
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Потому что Песков и его бос эталон двойных стандартов.
+10
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Olga.t
Усы Пескова всё знают об идеалах Олимпиады, честности и справедливости, при этом никогда ранее не слышали о двойных стандартах, коих в нашей действительности тьма...
МОК на ваши озабоченности не обращает внимания.
+9
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RS919
Рыбий глаз в последнее время ожил 😏
+6
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Olga.t
Ответ Гамарджоба Генацвале
А дагестанцев как наказали? Уже есть решения суда? Какие сроки?
Какие сроки, шутите? Это же просто "мелкое хулиганство".
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Ебздрогыч
Очередной нож в спину!
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Savarona25
Участие в Олимпиаде - это ведь не относится к основным правам человека, а является привилегией, основанной на соблюдение базовых международных правил. Поэтому непонятны постоянные стоны при дискриминацию в сочетании с "да пошли вы".
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seppblatter@mail.ru
Не президента пресс-секретарь, а чести, справедливости и правды! Аллилуйя!
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Marat_NJL
Почему не хочет призвать к санкциям против Китая за то, что там вполне нескрываемые реальные концлагеря находятся с миллионами узников по национальному/религиозному принципу?
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Alexander Nikitin
МОК действует в интересах своих учредителей. К сожалению большинство из них настроено против России. Ситуация с Израилем несколько иная там МОК не наберёт большинства за отстранение. Таковы реалии и основания двойных стандартов.
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Marat_NJL
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Потому что не так давно мальчик Дима Песков на один из вопросов ответил «Не хочу отвечать». Вот пусть и молчит
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Ilya Kurepa
Ну вроде весь «набор» спорт.ру « корреспондентов» высказались по этому вопросу- может теперь , наконец, про спорт что нибудь будут печатать
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Хрустальный Гусенок
жена уже продала с аукциона свою олимпийскую медаль и отдала ее на благотворительность?
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Viks
Сейчас всем точно не до идеалов.
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Melnikov1968
Ну дальше то что? Ну сидят негодяи в МОК, не дают нашим выступать в международных стартах. Мусолите все по десятому разу. Складывается впечатление, что каждого чиновника, руководителя, человека из администрации президента, заставляют высказаться по злободневной теме. Возможно, что так и есть.
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SadButTrue
Ответ Гамарджоба Генацвале
Все политики такие.
Всё политики одинаковые, но не на всех политиков выписан ордер на арест международным уголовным судом!
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Golyaso
всем можно, а нам нельзя, что мы лысые что ли (с)
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Viks
Ответ Savarona25
Участие в Олимпиаде - это ведь не относится к основным правам человека, а является привилегией, основанной на соблюдение базовых международных правил. Поэтому непонятны постоянные стоны при дискриминацию в сочетании с "да пошли вы".
В угаре пропагандонства им не до смысла терминов. Дискриминация - это звучит громко вот и лепят.
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