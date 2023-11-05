Абаскаль про 1:1 с «Локо»: «Должны были брать три очка. «Спартак» полностью контролировал матч, на мой взгляд – нас приговорил несчастный случай»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в дерби с «Локомотивом».

Матч 14-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 1:1. На 38-й минуте встречи «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича за фол последней надежды на Антоне Миранчуке.

– Тайм в меньшинстве, ничья на выезде – удовлетворены ли вы результатом?

– Да, я, конечно, доволен, но мы должны были брать три очка. Думаю, что в первом тайме соперник только один раз доходил до финальной трети. Мы полностью контролировали, на мой взгляд, матч при владении, в фазе без мяча, все было под нашим контролем. Быстро забирали мяч и начинали атаки, но, к сожалению, этот несчастный случай, что называется, приговорил нас.

После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве. Ребята бились, боролись в каждом эпизоде, к сожалению, пропустили этот гол, но команда действительно показала хорошую самоотдачу, билась до последнего. Поздравляю ребят, – сказал главный тренер «Спартака» в эфире телеканала «Матч Премьер».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
То что на поле было незаметно, что одна из команд играла в меньшинстве - сущая правда. Ну а так конечно, очень не хватало конкретики, всё-таки у Игнатова с завершением огромные проблемы.
+51
-5
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marienburg
Да что там три очка, очередные три тура и золото должны были брать
+64
-32
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
С чего бы это, концовка полностью была за Локо. Реализация моментов подвела.
+37
-15
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DVS1
Ответ Хамыч
7 матчей одна победа , 10 очков от первого места , отрицательная разница мячей ... Абаскаль проснись уже ....
А он и не спит
+29
-9
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хамыч
7 матчей одна победа , 10 очков от первого места , отрицательная разница мячей ... Абаскаль проснись уже ....
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Никифоров
Ответ waleri
С чего бы это, концовка полностью была за Локо. Реализация моментов подвела.
Момент бы и у Промеса, концовка за локо, но они с 1го тайма были в большинстве и вообще не должны были давать Спартаку забить, для Локо это провал
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Ответ Groznyi2024
Только это "заслуга" Галактионова, а не Спартака. Об этом в открытую сказал Смертин в прямом эфире
Одно без другого не бывает.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Шпилёв
Он так после каждого матча говорит..
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Никита Самарин
То что на поле было незаметно, что одна из команд играла в меньшинстве - сущая правда. Ну а так конечно, очень не хватало конкретики, всё-таки у Игнатова с завершением огромные проблемы.
Только это "заслуга" Галактионова, а не Спартака. Об этом в открытую сказал Смертин в прямом эфире
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
В конкурсе клоунов гран-при получил....Галактионов. Абаскалю достался приз зрительских симпатий
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Если не считать удар Рыбчинского, то результат по игре.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
Ответ Хамыч
7 матчей одна победа , 10 очков от первого места , отрицательная разница мячей ... Абаскаль проснись уже ....
значит, так...
1. судьи
2. жёлтая карточка 100500 туров назад сломала игру во всех последующих турах.
3. плохое поле.
4. хорошее поле.
5. несчастный случай.
6. мы уже взяли чемпионство после трёх туров. остальной чемп - это бессмысленные матчи.

вот реально, как можно не понимать таких очевидных вещей?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Ответ vulturecrow
доминация Локо началась примерно за 5 минут до ответного гола. с тех пор Спартак смог убежать в пару-тройку контратак, не более. у Локо было много моментов, но эти кривоногие по воротам попасть не могут. в одном эпизоде в пустые не попали. Спартак отскочил.
У Промеса тоже был очень неплохой момент в концовке, так что ничья вполне логична.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Беляев
Вонючий случай это Абаскаль в Спартаке
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Ответ Красная стрела
Несчастный случай по имени Дуарте? Сколько у него таких моментов? Почему Спартак одна из самых удаляемых команд, несмотря на то, что акцент делается на атаку и владение? Не потому ли что в обороне вообще паника. При любой атаке соперника, два ли человека остались или 7,8- всё выходит в опасные моменты? Раздражают эти речи про отдачу. Футболисты в футболке Спартака априори должны играть с отдачей, этот вопрос не должен подниматься. Расскажи лучше про отрыв от соперников. Такое чувство нас уже приучают к этому. Идём в середине? А че, норм. Видишь ребята с самоотдачей...
Дуарте ошибся, но в целом, он в этом году играет очень неплохо. Если бы Абаскаль не устраивал шоу «угадай состав», выставляя Литвинова ЦЗ и маринуя Пруцева на лавке, в обороне Спартака, всё было бы гораздо надёжнее.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Ответ Красная стрела
В каких то моментах может и лучше, но свою способность делать яркие запоминающиеся косяки, которые приводят к последствиям- он не потерял.Думаю, он и так дальше будет их допускать переодически. А эксперементы да. Всех запутал, запутался сам. 😁
Проблема точно не в Дуарте. Проблема в Абаскале. Сегодня играли две команды, у которых по факту, тренера нет. Я не увидел ни у тех, ни у других плана на игру. Навесы в штрафную без Соболева - это идея Абаскаля? Игнатов нападающий - это как? В итоге, и та и другая команды, просто экспериментировали. Ну, и результат, в итоге, соответствующий. Мне плевать на будущее Галактионова в Локо, но у Спартака с Абаскалем, будущего точно нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Ответ Леонид Бакенбардов
Класс, что по судейству ни у кого нет вопросов: Дзюба скидывает в центр штрафной на фассона, он в ударной позиции, Литвинов откровенно дергает его за футболку,сбивая с темпа, в итоге Фасон не дотягивается до мяча, фола нет. Подача с углового на Дзюбу. Чернов держит двумя руками, Дзюба немного не дотягивается и вратарь успевает дотянуться, нет фола. Пруцев откровенно симулирует в штрафной локомотива после попытки подката Миранчука, и просит пенальти-нет желтой. В конце после подката Сулейманова Мартина откровенно наступает на его ногу в штрафной- нет фола. судья весь второй тайм пытался извиниться перед спартаком, за чистое удаление Хлуцевича.
Успокойся. Красная карточка тоже была туда-сюда, но она была показана. И хватит про Дзюбу. Этот поц, ВСЕГДА хватает или толкает защитника. В этот раз, то же самое. Пересмотри повтор. Контакт с ногой Пруцева был, а Фассон, если нарушение было, мог бы упасть и тогда, работал бы ВАР. Так что, не ной, не надо.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
papa buba diop
>> этот несчастный случай, что называется, приговорил нас.
Так Дзюбу еще никто не обзывал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Как не послушаешь Абаскаля, так они всегда играют лучше и заслуживают. А как посмотришь таблицу, так там Спартак с трудом за верхнюю половину цепляется и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных. Смешной этот рыжий.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Бакенбардов
Класс, что по судейству ни у кого нет вопросов:
Дзюба скидывает в центр штрафной на фассона, он в ударной позиции, Литвинов откровенно дергает его за футболку,сбивая с темпа, в итоге Фасон не дотягивается до мяча, фола нет.
Подача с углового на Дзюбу. Чернов держит двумя руками, Дзюба немного не дотягивается и вратарь успевает дотянуться, нет фола.
Пруцев откровенно симулирует в штрафной локомотива после попытки подката Миранчука, и просит пенальти-нет желтой.
В конце после подката Сулейманова Мартина откровенно наступает на его ногу в штрафной- нет фола.
судья весь второй тайм пытался извиниться перед спартаком, за чистое удаление Хлуцевича.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Заварзин
Я бы посоветовал Гильермо быть более осторожным в высказываниях о том, что Спартаку помешало в очередной раз. Уже мемы гуляют про ЖК на 6 минуте, плохое поле, затяжки времени, не ложащееся на ногу мячи, "несчастные случаи" и прочие заговоры футбольных Богов. Отрицательная разница забитых и пропущенных к концовке первой половины чемпионата красноречиво говорит о кондициях команды и тренерской работы с ней. Сегодняшняя ничья - не предел моих мечтаний, как болельщика Спартака. Да, моя команда проявила сегодня желание и характер, но системное отсутствие чëткой мысли впереди от матча к матчу - удручает. Безнадëга какая-то(((
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shoma177
Ответ Карпов Стас
А забивай Промес?
Там вне игры было
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
syak7
Несчастный случай - это НЕ тренер Абаскаль, и купленные им НЕ игроки Дуарте, Медина, Богонда.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Ответ Леонид Бакенбардов
Класс, что по судейству ни у кого нет вопросов: Дзюба скидывает в центр штрафной на фассона, он в ударной позиции, Литвинов откровенно дергает его за футболку,сбивая с темпа, в итоге Фасон не дотягивается до мяча, фола нет. Подача с углового на Дзюбу. Чернов держит двумя руками, Дзюба немного не дотягивается и вратарь успевает дотянуться, нет фола. Пруцев откровенно симулирует в штрафной локомотива после попытки подката Миранчука, и просит пенальти-нет желтой. В конце после подката Сулейманова Мартина откровенно наступает на его ногу в штрафной- нет фола. судья весь второй тайм пытался извиниться перед спартаком, за чистое удаление Хлуцевича.
Это же Кукуян. Он вместен с Карасевым чаевничал на Очке-Арене.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
Ответ Никита Самарин
То что на поле было незаметно, что одна из команд играла в меньшинстве - сущая правда. Ну а так конечно, очень не хватало конкретики, всё-таки у Игнатова с завершением огромные проблемы.
доминация Локо началась примерно за 5 минут до ответного гола. с тех пор Спартак смог убежать в пару-тройку контратак, не более. у Локо было много моментов, но эти кривоногие по воротам попасть не могут. в одном эпизоде в пустые не попали. Спартак отскочил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий