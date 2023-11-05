Абаскаль про 1:1 с «Локо»: «Должны были брать три очка. «Спартак» полностью контролировал матч, на мой взгляд – нас приговорил несчастный случай»
Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в дерби с «Локомотивом».
Матч 14-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 1:1. На 38-й минуте встречи «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича за фол последней надежды на Антоне Миранчуке.
– Тайм в меньшинстве, ничья на выезде – удовлетворены ли вы результатом?
– Да, я, конечно, доволен, но мы должны были брать три очка. Думаю, что в первом тайме соперник только один раз доходил до финальной трети. Мы полностью контролировали, на мой взгляд, матч при владении, в фазе без мяча, все было под нашим контролем. Быстро забирали мяч и начинали атаки, но, к сожалению, этот несчастный случай, что называется, приговорил нас.
После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве. Ребята бились, боролись в каждом эпизоде, к сожалению, пропустили этот гол, но команда действительно показала хорошую самоотдачу, билась до последнего. Поздравляю ребят, – сказал главный тренер «Спартака» в эфире телеканала «Матч Премьер».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
1. судьи
2. жёлтая карточка 100500 туров назад сломала игру во всех последующих турах.
3. плохое поле.
4. хорошее поле.
5. несчастный случай.
6. мы уже взяли чемпионство после трёх туров. остальной чемп - это бессмысленные матчи.
вот реально, как можно не понимать таких очевидных вещей?
Так Дзюбу еще никто не обзывал
Дзюба скидывает в центр штрафной на фассона, он в ударной позиции, Литвинов откровенно дергает его за футболку,сбивая с темпа, в итоге Фасон не дотягивается до мяча, фола нет.
Подача с углового на Дзюбу. Чернов держит двумя руками, Дзюба немного не дотягивается и вратарь успевает дотянуться, нет фола.
Пруцев откровенно симулирует в штрафной локомотива после попытки подката Миранчука, и просит пенальти-нет желтой.
В конце после подката Сулейманова Мартина откровенно наступает на его ногу в штрафной- нет фола.
судья весь второй тайм пытался извиниться перед спартаком, за чистое удаление Хлуцевича.