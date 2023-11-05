Абаскаль про 1:1 с «Локо»: «Должны были брать три очка. «Спартак» полностью контролировал матч, на мой взгляд – нас приговорил несчастный случай»

Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в дерби с «Локомотивом».

Матч 14-го тура Мир « » – « » завершился со счетом 1:1. На 38-й минуте встречи «Спартак» остался в меньшинстве после удаления за фол последней надежды на Антоне Миранчуке.

– Тайм в меньшинстве, ничья на выезде – удовлетворены ли вы результатом?

– Да, я, конечно, доволен, но мы должны были брать три очка. Думаю, что в первом тайме соперник только один раз доходил до финальной трети. Мы полностью контролировали, на мой взгляд, матч при владении, в фазе без мяча, все было под нашим контролем. Быстро забирали мяч и начинали атаки, но, к сожалению, этот несчастный случай, что называется, приговорил нас.

После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве. Ребята бились, боролись в каждом эпизоде, к сожалению, пропустили этот гол, но команда действительно показала хорошую самоотдачу, билась до последнего. Поздравляю ребят, – сказал главный тренер «Спартака» в эфире телеканала «Матч Премьер».

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