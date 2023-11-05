Менеджер Усика подтвердил перенос боя с Фьюри на 2024 год

Теги Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Усика подтвердил перенос поединка с Тайсоном Фьюри.

«Мы ожидали, что Фьюри подерется с Усиком 23 декабря. Таким был наш договор, который подписали обе стороны. Но мы давно в боксе и знаем, что, если боец не готов и не хочет выходить в ринг, он никогда этого не сделает.

Мы должны быть гибкими. Усик не будет драться 23 декабря. Поединок перенесен на начало 2024 года. Сейчас Александр работает над промоматериалом для боя, а потом вернется в тренировочный лагерь в Испанию», – заявил Александр Красюк.

Красюк – о переносе боя Усика и Фьюри: «Если Тайсон сбежит, то потеряет еще пару миллионов фанатов»

Менеджер назвал условие, при котором Усик примет перенос боя с Фьюри: «Если Тайсон травмирован, то должен пройти медицинские тесты»

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7 комментариев

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Streetbor
нагнули чуба, а шума столько было. Как король скажет, когда будет готов, тогда и выйдет бгг
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Iron72
лучше пусть под работино едет, там ему нормальный такой лагерь тренировочный проведут
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-4
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ZamoRano
А патриот Усик разве не до Москвы идёт в 24-ом???
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AVKU
Сразу быоо понятно, что все эти грозные разговоры про договор, справку итд всего лишь разговоры. Организаторы боя - менеджеры Тайсона, конда захотят, тогда бой и сделают. Если захотят вообще.
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Адам Нинуху
а вони сколько было от них что нагнут Фьюри по полной
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