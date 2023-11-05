Менеджер Усика подтвердил перенос боя с Фьюри на 2024 год

Менеджер Александра Усика подтвердил перенос поединка с Тайсоном Фьюри.

«Мы ожидали, что Фьюри подерется с Усиком 23 декабря. Таким был наш договор, который подписали обе стороны. Но мы давно в боксе и знаем, что, если боец не готов и не хочет выходить в ринг, он никогда этого не сделает.

Мы должны быть гибкими. Усик не будет драться 23 декабря. Поединок перенесен на начало 2024 года. Сейчас Александр работает над промоматериалом для боя, а потом вернется в тренировочный лагерь в Испанию», – заявил Александр Красюк.

Красюк – о переносе боя Усика и Фьюри: «Если Тайсон сбежит, то потеряет еще пару миллионов фанатов»

Менеджер назвал условие, при котором Усик примет перенос боя с Фьюри: «Если Тайсон травмирован, то должен пройти медицинские тесты»