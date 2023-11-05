Париж (ATP). Финал. Джокович сыграет с Димитровым

Новак Джокович сыграет с Григором Димитровым в финале в Париже.

В личных встречах Джокович ведет 11:1.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 779 335 евро

Открытые корты, хард

Финал