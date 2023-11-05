Париж (ATP). Финал. Джокович сыграет с Димитровым

Теги Новак Джокович результаты ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович сыграет с Григором Димитровым в финале в Париже.

В личных встречах Джокович ведет 11:1.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 779 335 евро

Открытые корты, хард

Финал

Новак Джокович (Сербия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
5 ноября, 17.00
Онлайн матча

6 комментариев

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Verdo
интересно, палка раз в 10 лет стреляет и тогда 11:2, или все таки 12:1

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justbored
Григор намного ярче здесь выглядит. Удачи ему в противостоянии со старым больным человеком. А вдруг.
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Jefri AG
По уровню интриги финал Джокович-Димитров это как президентские выборы в России. Безальтернативное и бессмысленное мероприятие, нужное лишь для соблюдения никому не нужных формальностей.
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Istianoff
Абсолютно пиковый Григорий! Покоритель мужских и женских сердец вта тура. Как же не везет…
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Eugenie Nation
Григор последний месяц показывал отличный уровень. А давайте поверим в чудо!
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Мистер40-15
Ответ Eugenie Nation
Григор последний месяц показывал отличный уровень. А давайте поверим в чудо!
Гриша действительно в отличной форме находится, снял скальпы с Алькараса и Дани. Почему бы и с серба не снять?
Гриша сейчас очень хорошо стал мяч в игре держать, бекхенд хорошо защищает слайсами, на быстрых кортах Берси это особенно хорошо работает. Главное психологически весь матч быть стойким и шансы будут.
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