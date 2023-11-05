Париж (ATP). Финал. Джокович сыграет с Димитровым
Новак Джокович сыграет с Григором Димитровым в финале в Париже.
В личных встречах Джокович ведет 11:1.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 779 335 евро
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00
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Гриша сейчас очень хорошо стал мяч в игре держать, бекхенд хорошо защищает слайсами, на быстрых кортах Берси это особенно хорошо работает. Главное психологически весь матч быть стойким и шансы будут.