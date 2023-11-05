У Абаскаля есть кредит доверия, вопрос об отставке из «Спартака» не актуален на сегодня («Матч ТВ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не собирается увольнять тренера Гильермо Абаскаля в ближайшее время.

Красно-белые сегодня сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир РПЛ и занимают 5-е место в таблице, набрав 21 очко. У команды 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих.

«Ситуация не изменилась. У Абаскаля достаточный кредит доверия, и на сегодня вопрос об отставке не является актуальным», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией в московском клубе.

В следующем туре «Спартак» примет «Ростов» 12 ноября.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
У Абаскаля есть кредит. Поэтому он и дальше будет работать в Спартаке...
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Красная стрела
Вобщем из крайности в крайность. При Федуне могли уволить и если команда среди лидеров. Теперь же решили ждать, пока команда окончательно не свалиться в середину и её потеряет все шансы на медали. 🤦‍♀️
правильно делают, никакой трагедии делать не нужно из результата...смотрелись сегодня и последние матчи за исключением Воронежа хорошо не уступая сопернику...
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Это и так понятно, до зимы точно останется, а там решать будут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Любой кредит возвращается с процентами, иначе тебе ломают ноги. Даже одна просрочка платежа может обернуться бедой.

Гильермо нужно выровнять ситуацию или будет уничтожен и растоптан по всем фронтам.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartacus Pro
Ответ </c/>
с учётом того, как ты топил Карреру, после золота и бронзы, а точнее проигранного серебра благодаря Кутепову, то возникает вопрос, кто нужен на замену Абаскалю? Черчесова не предлагать!
Он поддерживает только отечественных и белорусских тренеров, независимо от качества их работы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мой Спартак
ОДна победа в семи матчах. Одна, Карл! Восьмое место к концу первого круга. Восьмое, Карл! Тренер устраивает руководство. 🫢☹️😅
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Орлов
Ответ Фарид Харисов
Любой кредит возвращается с процентами, иначе тебе ломают ноги. Даже одна просрочка платежа может обернуться бедой. Гильермо нужно выровнять ситуацию или будет уничтожен и растоптан по всем фронтам.
ты имеешь в виду, что ему выплатят неустойку и он уедет тренировать в европу?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Ответ </c/>
правильно делают, никакой трагедии делать не нужно из результата...смотрелись сегодня и последние матчи за исключением Воронежа хорошо не уступая сопернику...
У «Спартака» 1 победа в 7 последних матчах, отрицательная разница забитых и пропущенных голов в сезоне РПЛ.

Почему я, болельщик Зенита, считаю что Абаскаль и Спартак все делают правильно, мне понятно. А вот почему в природе существуют болельщики Спартака, которые видели весну прошлого чемпионата и первый круг нынешнего и все равно считающие, что все идет как надо, для меня загадка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ zzzeeerrrooo
Всего-то -10 очков Будет ближе к 30 тогда можно и снимать
не вина Абаскаля, что Промес выход 1на1 забить не в состоянии...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Давно уже понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ КБ Сергей
Хотелось бы увидеть контракт Абаскаля. Что должно произойти, чтобы его пнули без компенсации? Я бы его уже отправил домой, а неустоечку списал со счёта того персонажа, чья подпись стоит под продлением. Ну, не три же года нам теперь смотреть на это позорище?
с учётом того, как ты топил Карреру, после золота и бронзы, а точнее проигранного серебра благодаря Кутепову, то возникает вопрос, кто нужен на замену Абаскалю? Черчесова не предлагать!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
Ответ Иван Шуткин
Нет Еврокубков ,поэтому вообще без разницы какое место займет Спартак ,поэтому думаю не увольняют
интересует только первое место, а оно увы не светит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Павел Ермаков
играли мобильным составом.Соболев не вписывается.Если бы через навесухи и бей - беги,то без него никак.
я ждал Соболева на концовку если честно...Бонгонда вышел неудачно на мой взгляд и Медина сыграл слабо...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Ответ TaR
Тот кредит что у Спартака актуален сегодня обычно израсходуется уже к завтра
Арнольдыча, к сожалению, в решалах нынче нет…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ Глеб Орлов
ты имеешь в виду, что ему выплатят неустойку и он уедет тренировать в европу?
куда ему ехать в Европу, если он тренер без имени, который провалился в Спартаке под оглушительный рев "Пошел вон отсюда"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ </c/>
правильно делают, никакой трагедии делать не нужно из результата...смотрелись сегодня и последние матчи за исключением Воронежа хорошо не уступая сопернику...
А что толку крутиться возле штрафной соперника, когда оборона проходной двор. Да, она у Спартака всегда проходной. Но сейчас это двор в квадрате. Защитники слабые? Но по нашим меркам далеко не худшие. Плюс чемпионат ослаб и мало хороших напов к соперников. И если ты за год не можешь отладить это, то какие перспективы вообще 🤷🏿‍♂️ ошибка, гол или удаление и матч начинает идти по другому сценарию🤷🏿‍♂️ если бы это был разовый матч - это одно. Но тут же на регулярной основе всё...всадили от Крыльев, которые после нас вообще ничего не могут...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KKA
Ответ ТрактоПоктер
У Абаскаля есть кредит. Поэтому он и дальше будет работать в Спартаке...
А, возможно , и ипотека)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Fenomeno 9️⃣
Значит скоро уволят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Всего-то -10 очков
Будет ближе к 30 тогда можно и снимать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fcsmldream
Щас дам совет и все сразу станет нормально.
Спартаку, всем в Спартаке надо перестать общаться с прессой. Только Зеленов и сразу оговаривать, что вопрос про отставку не звучит.
Все, команда закрылась и спокойно работает, без лишнего фона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Yakovlev
Да он мяч то принять не может)) (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Хотелось бы увидеть контракт Абаскаля. Что должно произойти, чтобы его пнули без компенсации?
Я бы его уже отправил домой, а неустоечку списал со счёта того персонажа, чья подпись стоит под продлением. Ну, не три же года нам теперь смотреть на это позорище?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шуткин
Нет Еврокубков ,поэтому вообще без разницы какое место займет Спартак ,поэтому думаю не увольняют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
источник из клуба нужно убрать сегодня же, а Абаскаля трогать не стоит, он делает правильную вещь, все отличившиеся в последнем матче сегодня плотно сидели на лавке и лишь не понятна ситуация с Соболевым который проведя отличный матч на кубок, сегодня время не получил...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RUSfan SpartakOV
И это ВЕРНО!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий