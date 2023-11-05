У Абаскаля есть кредит доверия, вопрос об отставке из «Спартака» не актуален на сегодня («Матч ТВ»)

«Спартак» не собирается увольнять тренера Гильермо Абаскаля в ближайшее время.

Красно-белые сегодня сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир и занимают 5-е место в таблице, набрав 21 очко. У команды 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих.

«Ситуация не изменилась. У Абаскаля достаточный кредит доверия, и на сегодня вопрос об отставке не является актуальным», – сообщил « » источник, знакомый с ситуацией в московском клубе.

В следующем туре « » примет «Ростов» 12 ноября.

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