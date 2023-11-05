У Абаскаля есть кредит доверия, вопрос об отставке из «Спартака» не актуален на сегодня («Матч ТВ»)
«Спартак» не собирается увольнять тренера Гильермо Абаскаля в ближайшее время.
Красно-белые сегодня сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир РПЛ и занимают 5-е место в таблице, набрав 21 очко. У команды 1 победа в 7 последних матчах при 4 поражениях и 2 ничьих.
«Ситуация не изменилась. У Абаскаля достаточный кредит доверия, и на сегодня вопрос об отставке не является актуальным», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией в московском клубе.
В следующем туре «Спартак» примет «Ростов» 12 ноября.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Гильермо нужно выровнять ситуацию или будет уничтожен и растоптан по всем фронтам.
Почему я, болельщик Зенита, считаю что Абаскаль и Спартак все делают правильно, мне понятно. А вот почему в природе существуют болельщики Спартака, которые видели весну прошлого чемпионата и первый круг нынешнего и все равно считающие, что все идет как надо, для меня загадка
Будет ближе к 30 тогда можно и снимать
Спартаку, всем в Спартаке надо перестать общаться с прессой. Только Зеленов и сразу оговаривать, что вопрос про отставку не звучит.
Все, команда закрылась и спокойно работает, без лишнего фона
Я бы его уже отправил домой, а неустоечку списал со счёта того персонажа, чья подпись стоит под продлением. Ну, не три же года нам теперь смотреть на это позорище?