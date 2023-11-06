Минтюков набрал 8-е очко в сезоне в матче с «Вегасом». Защитник делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Теги рейтинги Анахайм НХЛ Вегас Бобби Бринк Логан Кули Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков набрал 8-е очко в сезоне в матче с «Вегасом».

19-летний защитник «Анахайма» отметился результативной передачей в матче против «Голден Найтс» (4:2). 

В активе россиянина стало 8 (1+7) очков в 11 играх сезона при полезности «+6». Он делит лидерство по очкам среди новичков с форвардами Бобби Бринком («Филадельфия») и Логаном Кули («Аризона»). 

Сегодня Минтюков (18:37, 1:00 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и получил малый штраф. 

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14 комментариев

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Говори благое или молчи!
Смотрел матч. Очень солидно смотрится парень. Любушкин тоже не отстаёт, хотя сегодня одно глупое удаление схлопотал . Один основной защитник большинства , другой меньшинства.
+15
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+15
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Den_94
Старая русская традиция- обламывать канадских некстванов в гонке за Колдыром
+20
-5
+15
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Mr.Duck
Хороший матч от него. Пару раз подставили на чужой синей плохими передачами, но отрабатывал всегда, особенно при второй заброшенной шайбе.
Этот сезон всё еще на вырост, как бы неплохо не играл. Нельзя с 19-ти летнего пацана как с лидера спрашивать. В целом, молодец.
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+11
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vulturecrow
приятные неожиданности: у Уток очень боевая банда складывается и Минтюков в ней - лучший защитник. и за Колдера может побороться.
+8
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+8
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Кино Музыка
Полезность больше, чем у конкурентов. Не знаю, учитывают ли это.
+4
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+4
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e1ther - e1ther
а давненько ли была пара русских защитников?)может Емелин с Марковым играли вместе,но это не точно)
+2
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Кино Музыка
Ответ Говори благое или молчи!
Смотрел матч. Очень солидно смотрится парень. Любушкин тоже не отстаёт, хотя сегодня одно глупое удаление схлопотал . Один основной защитник большинства , другой меньшинства.
Оба понравились.
+3
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Сергей Кильцов
Ответ JuVero
и потом два десятка лет ждать свой первый кубок Стэнли, пока некставаны по 3 штуки уже взяли..))
Кросби уникален, все остальные Некстваны КС не брали)
+2
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Dimash Balatayev
Ответ vulturecrow
приятные неожиданности: у Уток очень боевая банда складывается и Минтюков в ней - лучший защитник. и за Колдера может побороться.
В начале сезона понятно было про молодежь. Но вот реально кто удивил, так это вратарь Достал
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Рамиль Кизимов
Пофантазируя и имея нынешние данные, Минтюков получается мог претендовать на первого номера драфта 2022? Ну минимум в первой тройке точно должен был тогда уходить
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korsar87
можно я вставлю, свои 2 рубля...но я думаю Паша станет что то вроде нового Хэдмана или Эрика Каралсона...мое мнение.
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