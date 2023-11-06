Минтюков набрал 8-е очко в сезоне в матче с «Вегасом». Защитник делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Павел Минтюков набрал 8-е очко в сезоне в матче с «Вегасом».

19-летний защитник « » отметился результативной передачей в матче против «Голден Найтс» (4:2).

В активе россиянина стало 8 (1+7) очков в 11 играх сезона при полезности «+6». Он делит лидерство по очкам среди новичков с форвардами Бобби Бринком («Филадельфия») и («Аризона»).

Сегодня Минтюков (18:37, 1:00 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и получил малый штраф.