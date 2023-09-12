Месси купил особняк на береговой линии во Флориде за 10,8 млн долларов. Там есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, бассейн, площадь здания – 975 квадратных метров

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами деньги Антонелла Рокуццо Футбол

Лионель Месси приобрел особняк в США.

Как сообщает специализирующийся на новостях о недвижимости сайт The Real Deal, Месси и его жена Антонелла Рокуццо купили особняк на береговой линии в городе Форт-Лодердейл. 

Площадь здания составляет 975 квадратных метров. Оно расположено на берегу океана, в нем есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, а на участке находится бассейн. Также у хозяев дома будет непосредственный доступ к двум причалам.

Дом был построен в 1988 году и был расширен в 2000-м. Бывшие хозяева купили его за 9 миллионов долларов в прошлом году и продали семье Месси за 10,8 миллиона. 

Отмечается, что особняк находится примерно в 5 милях от стадиона «Драйв Пинк» и прилегающей тренировочной базы «Интер Майами».

Форт-Лодердейл – курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Уэст-Палм-Бич. Месси выступает за «Интер Майами» с лета этого года. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
А аквадискотека?
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
За копейки считай
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бацька
Заслужил. Не такая уж и высокая цена. Если обычные нормальные дома в США стоят около миллиона. А здесь у океана, 1000 квадратов за 10. Да удачная покупка для ЛЕО, не у мамки с папкой на шее сидит, а сам
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
если заканчивать, то красиво. Кто то вынужден есть песок из Аравии на камеру и говорить, что вкусно
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Мужик) 11 лямов дом для человека с заработками Месси- это даже не комната в смоленской коммуналке для среднего россиянина)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
Ответ JENNINGS
А аквадискотека?
ботоксная камера у другого персонажа
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pq
Ответ Бацька
Заслужил. Не такая уж и высокая цена. Если обычные нормальные дома в США стоят около миллиона. А здесь у океана, 1000 квадратов за 10. Да удачная покупка для ЛЕО, не у мамки с папкой на шее сидит, а сам
ну родители подкинули немножко, по-любому. отдаст как заработает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KirGre
Ну хорошо, чё…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shafigullin.manufacture
А для чего им гектары дома?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Тарасов
В ипотеку 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
ипотека наверное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Может себе позволить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий