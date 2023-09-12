Италия – Украина. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Украина и Италия сыграют в 6-м туре квалификации Евро-2024.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Украина подходит к этой игре на втором месте в группе, набрав 7 очков в 4 матчах. У итальянцев 4 очка после 3 игр. Лидирует в группе C Англия (13 очков в 5 матчах).

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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