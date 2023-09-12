Италия – Украина. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Теги Футбол

Украина и Италия сыграют в 6-м туре квалификации Евро-2024.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Украина подходит к этой игре на втором месте в группе, набрав 7 очков в 4 матчах. У итальянцев 4 очка после 3 игр. Лидирует в группе C Англия (13 очков в 5 матчах).

Италия – Украина
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СержПИТЕР
Тут всё просто. В Италии есть зенитовец Спалетти, а на Украине одни зозули. Вперёд Италия!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex8007
Верим в Итальянских братьев! 💪🏻💪🏻💪🏻 Не зря и Peroni пиво покупаю 🤞💪🏻😍😝
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
siralexf
С детсVa Za Италию!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
для Италии поражение будет катастрофа, да и ничья не самый лучший результат у себя дома. / Матч для показа снова не обнаружен на матче, но есть онлайн со всеми матчами, даже интересно))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Удачи Украине!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Ответ СержПИТЕР
Тут всё просто. В Италии есть зенитовец Спалетти, а на Украине одни зозули. Вперёд Италия!
Раз уж на Украине одни Зазули, то в Италии пусть будут сплошные Ди Канио. Ну а что, если обобщать, то до конца)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий