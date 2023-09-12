Гальченюк ни разу не бросил в игре со «Спартаком». У форварда СКА 0 голов в 5 матчах в КХЛ
Алекс Гальченюк ни разу не забил в КХЛ за пять матчей.
СКА проиграл «Спартаку» (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий петербуржцев Алекс Гальченюк не нанес ни одного броска в створ ворот, проведя на льду 17 минут и 37 секунд.
Алекс был заявлен в звене с Арсением Грицюком и Александром Кадейкиным – они тоже ни разу не бросили в этой игре.
В пяти матчах текущего сезона Гальченюк набрал 2 (0+2) очка. Он сделал результативные передачи в играх с московским «Динамо» и «Торпедо».
Форвард перешел в СКА незадолго до старта сезона КХЛ после того, как с игроком расторгла соглашение «Аризона».
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