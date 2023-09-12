Гальченюк ни разу не бросил в игре со «Спартаком». У форварда СКА 0 голов в 5 матчах в КХЛ

Алекс Гальченюк ни разу не забил в КХЛ за пять матчей.

СКА проиграл « » (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев не нанес ни одного броска в створ ворот, проведя на льду 17 минут и 37 секунд.

Алекс был заявлен в звене с Арсением Грицюком и Александром Кадейкиным – они тоже ни разу не бросили в этой игре.

В пяти матчах текущего сезона Гальченюк набрал 2 (0+2) очка. Он сделал результативные передачи в играх с московским «Динамо» и «Торпедо».

Форвард перешел в незадолго до старта сезона после того, как с игроком расторгла соглашение «Аризона».