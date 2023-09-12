Гальченюк ни разу не бросил в игре со «Спартаком». У форварда СКА 0 голов в 5 матчах в КХЛ

Теги СКА Спартак НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк ни разу не забил в КХЛ за пять матчей.

СКА проиграл «Спартаку» (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев Алекс Гальченюк не нанес ни одного броска в створ ворот, проведя на льду 17 минут и 37 секунд.

Алекс был заявлен в звене с Арсением Грицюком и Александром Кадейкиным – они тоже ни разу не бросили в этой игре.

В пяти матчах текущего сезона Гальченюк набрал 2 (0+2) очка. Он сделал результативные передачи в играх с московским «Динамо» и «Торпедо».

Форвард перешел в СКА незадолго до старта сезона КХЛ после того, как с игроком расторгла соглашение «Аризона».

14 комментариев

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Maxim Shumov
Слишком примитивен для гениальной системы. Это же очевидно - он ведь в этой ЭНХЛ играл, а у Йозе гораздо более современные и креативные системные методы, не все могут в них вписаться.
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+26
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Machine Head
Сегодня бросил низом - попал в штангу . Но вообще ни о чем просто . Гусев на голову сильнее . За сколько там его взяли …за 90 зарплата и играет в третьем звене . Такой вариант , только, у Ротенберга возможен .
+21
-1
+20
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Maxim Shumov
Гальченюк слабо играл в НХЛ, а тут в ске и вовсе перестал. Нормуль его тренер местный прокачал))
+11
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+11
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Machine Head
Гальченюк руки потирает . Думает , блин , где я еще такого лопуха нашел бы за такую зарплату .
+5
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+5
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oberkorn
Опять ромаха прлмахнулся
+2
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Зара Рудова
Захар красавчик! Собственно и всё, больше выделить некого…
+1
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_Абырвалг_
Дебошир не вписался в систему . )))
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-1
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Артем Казанцев
Ну артист..)
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Юрий Перцев
Что теперь Роме помешало выиграть ,вроде не спали в самолете
+1
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Booligan
Единственный, кто осмысленно играл
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гилберт
Пора в Сочи.
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pizzatcarizza
А у него конракт 1+1 или на два сразу подписали? Вообще 5 матчей короткая дистанция для выводов,но все же не такого ожидаешь от человека с зп 50млн+ в нашей лиге
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pizzatcarizza
Ответ Maxim Shumov
Гальченюк слабо играл в НХЛ, а тут в ске и вовсе перестал. Нормуль его тренер местный прокачал))
В Монреале был неплох, не звезда,но и не игрок 3/4 звена. Вот нафига он нужен стал после Аризоны одному Ротенбергу известно)
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