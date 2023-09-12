Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Пирс Морган Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес объяснил свой поцелуй с Дженнифер Эрмосо.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.

«В этом не было никакого вреда, никакого сексуального подтекста, никакой агрессии, ничего подобного. Смысл в поцелуе с Дженни был точно таким же, как и в поцелуе с моей дочерью. В кругу друзей и семьи это очень, очень распространенное явление.

Это был момент празднования, счастья, эйфории. Мне следовало действовать более сдержанно, холодно и дипломатично», – сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.

Глава RFEF Рубиалес о поцелуе с футболисткой: «Я собираюсь подать в отставку, потому что не могу продолжить свою работу. Отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог»

Чеферин убедил Рубиалеса подать в отставку. Президент УЕФА дал понять, что в противном случае шансы Испании на проведение ЧМ-2030 могут снизиться (As)

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37 комментариев

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Evergreen
Завтра заголовки: "Вероятный педофил Рубиалес признался, что целуется с дочерью взасос"
+40
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Spartakus1984
Ответ Schiaff1no
Вот это нужно было с самого начала говорить вместе с извинениями, а не выдумать несуществующее мнение Эрмосо. Сам себе злобный Буратино
Свое мнение она на видео сказала,где смеялась над этим поцелуем,говоря,что они как Касильяс с корреспонденткой которую тот целовал.
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Дал бы команде провести турнир, а потом выяснял. Переступив интересы сборной на турнире выяснял деловые отношения как обиженная девчонка. Оставил сборную без плана и идей в самое неподходящее время. От тайного решения Лапетеги вреда было ноль на момент проведения турнира.
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Stanislav Cherchesov
Его должны были снять за то что уволил Лопетеги. Вот самый большой вред который он нанес Испании.
+19
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Topordo
Поздно, машина «свободы» и «демократии» уже раскручена на полную.
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бесдомный понь
Ещё детишек в попы целуют, надо было снять с Эрмосо трусы и поцеловать.
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Ночной кошмар Логинова
«А Лопетеги я уволил, потому что отказался целоваться» - добавил Рубиалес
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Мартинелли
Ответ Topordo
Поздно, машина «свободы» и «демократии» уже раскручена на полную.
Ты с дочерью тоже взасос целуешься?
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Бродяга-симпатяга
ЯТЫ Рубиалес!

Больше девок, хороших и разных
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Заяцволк
Ответ Африкан Богаевский
с дочерью сосаться в губы, ну такое себе
Ну я в порнушке видел такое, там лысый батёк пришёл уставший с работы, и понеслась
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riverman1980
Ответ Боевой Бурят Путина
Всегда угораю с радикальных феминисток. Они реально объявляют насилием над женщиной даже когда она по своей воле и с большим желанием выходит замуж за богатого мужика😂 Аргументация - в этом несправедливом мире, где кругом сексизм и эксплуатация, женщины вынуждены искать себе новые возможности хотя бы таким способом
Вообще то радикальный феминизм сейчас неотьемлимая часть мейнстримной идеологии Запада. И на Западе любой, кто против него выступает, автоматом причисляется к маргиналам.
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Leon Betov
Ответ Topordo
Поздно, машина «свободы» и «демократии» уже раскручена на полную.
Только не "свободы", а "равенства". В какой ещё "империи" было равенство, не буду напоминать
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Алексей Ильин
Ответ Schiaff1no
Вот это нужно было с самого начала говорить вместе с извинениями, а не выдумать несуществующее мнение Эрмосо. Сам себе злобный Буратино
"Несуществующие мнение" было высказано ЛИЧНО Эрмосо на послематчевом интервью, а не коллективное заявление от лица профсоюза. Или вы хотите сказать, что Рубиалес, гад такой, к в "Миссия невыполнима" успел за пару минут сделать маску Эрмосо, натянул её на своё лицо и пошёл давать интервью от её лица на камеру?
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Ночной кошмар Логинова
А почему Ригобер удаляет свои заминусованные комментарии?) Стесняется?)
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Alexander Tryapyshko
Оп, плюс статья
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Schiaff1no
Ответ Spartakus1984
Свое мнение она на видео сказала,где смеялась над этим поцелуем,говоря,что они как Касильяс с корреспонденткой которую тот целовал.
Так я согласен с этим) о том и речь же, компромата другого не всплыло, все было воспринято нормально изначально, извинился перед публикой и всё
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Grossmeister38_rus
в губы с дочей целоваться..
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semyonsemyonych
Можно было нормально все объяснить с самого начала, извиниться, клятвенно обещать больше так не делать и работать над контролем собственных эмоций и тд и тп. Вместо этого зачем-то сначала язвительно извинился, мол "ну да переборщил, но ниче такова, она и сама не против была, она же первая обняла и вообще это я жертва!", потом это фейковое заявление на сайте федерации... Своим поведением после всего этого еще больше втоптал собственную репутацию. Хотя, этого всего бы не было, если бы его выпнули из федерации 5 лет назад, как он этого заслуживал.
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dmtsv
Ты возьмёшь меня и прижмёшь как родную дооооочь ...
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Topordo
Ответ Мартинелли
Ты с дочерью тоже взасос целуешься?
Для начала узнай что такое «взасос», школьник.
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rigobersong
Ответ Stanislav Cherchesov
Его должны были снять за то что уволил Лопетеги. Вот самый большой вред который он нанес Испании.
Комментарий удален пользователем
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Мужанов Дмитрий Александрович
Когда уже перестанут писать про Рубиалеса. Как будто спортивных новостей нет.
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Stanislav Cherchesov
Его должны были снять за то что уволил Лопетеги. Вот самый большой вред который он нанес Испании.
Абсолютно согласен
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Valent
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
И что это меняет? Все старания в подготовке к турниру свели на нет, зато глава федерации проявил принципиальность посредством выстрела в свой же х**
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dzenga 1
Когда уже закончится эта мыльная опера !?
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