Матыцин допустил введение Fan ID в хоккее: «Теоретически это возможно. Хотя решение должно и будет приниматься с учетом интересов ФХР и КХЛ»

Министр спорта России допустил введение Fan ID для посещения хоккейных матчей.

«Теоретически это возможно, я имею в виду появление карты болельщика на хоккейных соревнованиях, хотя это решение должно и будет приниматься с учетом интересов и КХЛ», – сказал Олег Матыцин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Fan ID или паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года.

После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.

Вице‑президент КХЛ о Fan ID в хоккее: «Нет опасений, что могут ввести. У нас другой контингент – нет мата, семейная аудитория. В футболе какие-то предпосылки были, наверное»