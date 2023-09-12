Матыцин допустил введение Fan ID в хоккее: «Теоретически это возможно. Хотя решение должно и будет приниматься с учетом интересов ФХР и КХЛ»

Теги ФХР болельщики КХЛ Олег Матыцин Министерство спорта России Fan ID Хоккей

Министр спорта России допустил введение Fan ID для посещения хоккейных матчей.

«Теоретически это возможно, я имею в виду появление карты болельщика на хоккейных соревнованиях, хотя это решение должно и будет приниматься с учетом интересов ФХР и КХЛ», – сказал Олег Матыцин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Fan ID или паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года.

После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.

Вице‑президент КХЛ о Fan ID в хоккее: «Нет опасений, что могут ввести. У нас другой контингент – нет мата, семейная аудитория. В футболе какие-то предпосылки были, наверное»

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4 комментария

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Oleg Olegov
Блин, если вы это ещё и на хоккее введете, то где нам тогда драться и материться?
+9
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+9
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paster_bibo
Что там соскучились по пустым трибунам на хоккее?
+3
0
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Раменки за Динамо
Всё правильно, в стране ведь нет других проблем.
+2
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Валерий Сергеевич
А в Большом Театре не хотите ввести?
+1
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