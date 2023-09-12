Матыцин допустил введение Fan ID в хоккее: «Теоретически это возможно. Хотя решение должно и будет приниматься с учетом интересов ФХР и КХЛ»
Министр спорта России допустил введение Fan ID для посещения хоккейных матчей.
«Теоретически это возможно, я имею в виду появление карты болельщика на хоккейных соревнованиях, хотя это решение должно и будет приниматься с учетом интересов ФХР и КХЛ», – сказал Олег Матыцин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Fan ID или паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу с 1 декабря 2022 года.
После введения системы посещаемость игр Мир РПЛ снизилась.
Вице‑президент КХЛ о Fan ID в хоккее: «Нет опасений, что могут ввести. У нас другой контингент – нет мата, семейная аудитория. В футболе какие-то предпосылки были, наверное»
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