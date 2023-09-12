Испания с общим счетом 13:1 выиграла 2 последних матча. При де ла Фуэнте у сборной 3 разгрома в 4 матчах отбора к Евро

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Испания выиграла крупно 3 из 4 матчей при Луисе де ла Фуэнте в отборе Евро.

Сегодня испанцы дома разгромили Кипр (6:0) в квалификации Евро-2024.

Ранее в рамках отборочного турнира Испания крупно победила Грузию (7:1) и Норвегию (3:0).

Всего при 62-летнем тренере, сменившем Луиса Энрике после ЧМ-2022, испанцы одержали 4 победы в 6 матчах, сыграли вничью и уступили Шотландии (0:2).

Испания занимает второе место в группе A, набрав 9 очков в 4 играх. У Шотландии 15 баллов после 5 матчей.

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5 комментариев

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Кокич
Луис Энрике: "А что, так можно было?"
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