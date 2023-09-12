У Хвичи нет голов в 20 матчах подряд. Номинант на «Золотой мяч» не забивает с марта

Теги Торино серия А Италия сборная Норвегии по футболу Наполи сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Евро-2024 Футбол

Хвича Кварацхелия не забивает в 20 матчах подряд.

В матче отбора Евро-2024 между Норвегией и Грузией (2:1) Хвича не отметился результативными действиями. В последних 20 матчах за «Наполи» и Грузию во всех турнирах у 22-летнего полузащитника лишь 1 голевая передача.

Последний раз Хвича, номинированный на «Золотой мяч», забивал 19 марта в матче против «Торино» в Серии А.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

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67 комментариев

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Вася Пупкин
Игрок одного сезона, вот и сдулся Хвича! Как болельщик Наполи, скажу, что желаю его скорейшей продажи и развода клуба АПЛ на условные 60-70 миллионов. В обороне полный ноль, в атаке уже его раскусили, и Наполи уже не тренирует Лучано, который все строил, чтобы Хвиче было удобно. И еще это неприятное сравнение с Диего..
+79
-43
+36
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AF007
Багаж Слуцкого к сожалению закончился
+32
0
+32
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D2437
вот это серия:)
+34
-4
+30
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Garikus89
А многие говорили, что не удивятся, если прошлый сезон так и останется единственным для Хвичи. Он и в РПЛ тоже ударно стартовал, а потом сдулся)
+28
-4
+24
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Михаил Дьяконов
Ответ Владимир Владимирович
20 матчей это очень много, под конец прошлого сезона было видно что Хвича чуть сдал. Руди Гарсия хороший тренер, я думаю Хвича прибавит
Чуть сдал? Он полностью провалил вторую часть сезона
+23
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+19
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lenson
В России тоже сдулся на второй сезон после того как опекать сильнее начли
+16
0
+16
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Фут.Боль
Хвича уже не тот.... Лучшие годы уже позади. То есть год.
+17
-1
+16
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Водяра
Номинант на Золотой Хинкали.
+17
-4
+13
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Владимир Владимирович
Ответ Вася Пупкин
Игрок одного сезона, вот и сдулся Хвича! Как болельщик Наполи, скажу, что желаю его скорейшей продажи и развода клуба АПЛ на условные 60-70 миллионов. В обороне полный ноль, в атаке уже его раскусили, и Наполи уже не тренирует Лучано, который все строил, чтобы Хвиче было удобно. И еще это неприятное сравнение с Диего..
Не смеши. До Хвичи 30 лет не могли серию А выиграть, а он пришёл из ниоткуда и выиграл. Официально Хвича лучший игрок первого круга топ5 чемпионатов. 22 года ему только, не спешите его вычеркивать
+19
-6
+13
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AlbertDav
Хвича без Спаллетти деньги на ветер
+11
0
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badaboom
Ответ Вася Пупкин
Игрок одного сезона, вот и сдулся Хвича! Как болельщик Наполи, скажу, что желаю его скорейшей продажи и развода клуба АПЛ на условные 60-70 миллионов. В обороне полный ноль, в атаке уже его раскусили, и Наполи уже не тренирует Лучано, который все строил, чтобы Хвиче было удобно. И еще это неприятное сравнение с Диего..
Весь прошлый год удивлялся, как этот горбун без особой техники накручивает и забивает..
+23
-13
+10
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Timur Sagitov
Ответ Вася Пупкин
Игрок одного сезона, вот и сдулся Хвича! Как болельщик Наполи, скажу, что желаю его скорейшей продажи и развода клуба АПЛ на условные 60-70 миллионов. В обороне полный ноль, в атаке уже его раскусили, и Наполи уже не тренирует Лучано, который все строил, чтобы Хвиче было удобно. И еще это неприятное сравнение с Диего..
Повторение карьера Красича?
+9
0
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Владимир Владимирович
Быстро однако забыли вклад Хвичи, в первой половине только и кричали какое золотце урвали. Первая половина прошлого сезона где Наполи и заложил бетон на чемпионство, это заслуга Хвичи набравший 20 очков за этот отрезок, Осимхен и то был менее полезен по сравнению с Хвичей в первых 22 турах. Ну ведь феерил он, обыгрывал , сольные проходы исполнял, передачи раздавал. Без Хвичи Наполи был бы максимум в топ4. Так что не спешите Хвичу списывать
+21
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+8
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xheo
Напомню, что среди номинантов на ЗМ нет игрока, который в прошлом сезоне сыграл в финале ЧМ и полуфинале ЛЧ, забил 4 гола на ЧМ, 5 в ЛЧ и 13 в чемпионате Италии.
+8
-1
+7
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Тухель
Ответ Владимир Владимирович
Не смеши. До Хвичи 30 лет не могли серию А выиграть, а он пришёл из ниоткуда и выиграл. Официально Хвича лучший игрок первого круга топ5 чемпионатов. 22 года ему только, не спешите его вычеркивать
Что это за приз такой? Официально Хвича лучший игрока первого круга топ5 чемпионатов.
Никогда об этом не слышал. Притом почему не норвежский маньяк из МС, который забил за первый круг только в АПЛ 22 мяча. Такого результата ни у кого в истории АПЛ никогда не было.
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King_X
Ответ Garikus89
А многие говорили, что не удивятся, если прошлый сезон так и останется единственным для Хвичи. Он и в РПЛ тоже ударно стартовал, а потом сдулся)
Надеюсь, Хвича посрамит скептиков и будет мега результативен

Но тож вспоминал последующий сезон в РПЛ + как в Серии защитники оч дико пятились/провожали Хвичу в том сезоне, оч много Г+П, где соперники даже в отбор не вступали, а смотрели на него
+6
-1
+5
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Олег Пашинин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
было понятно что даже близко не будет такой элитной статистики как в прошлом сезоне,он средний игрок по европейским меркам
+6
-2
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Моё Моя
Это золотая чучхела, не меньше!
+12
-8
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Вася Пупкин
Игрок одного сезона, вот и сдулся Хвича! Как болельщик Наполи, скажу, что желаю его скорейшей продажи и развода клуба АПЛ на условные 60-70 миллионов. В обороне полный ноль, в атаке уже его раскусили, и Наполи уже не тренирует Лучано, который все строил, чтобы Хвиче было удобно. И еще это неприятное сравнение с Диего..
Ему только 22 года. Не все молодые игроки выдают следующий сезон или даже круг ,, на гора,,. Тем более планку высоко задрал.
+8
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itemme
Ответ SeKToR
Даже если ничего больше в карьере не покажет, один такой сезон > любой сезон любого российского футболиста за последние 15 лет. Даже больше. Даже Шава в Арсенале не такой вау эффект вызывал. Так что Хвича уже может гордиться тем, какой путь выбрал, и как он его реализовал.
Ну это глупость. Один такой сезон точно не больше сезонов шавы.
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Егор Черемисинов
Грузинский Ферран Торрес
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-1
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Арман Царнаев
Он еще примерно вначале второй части чемпионата Италии в прошлом сезоне перестал показывать тот уровень, который всех поразил изначально. Возможно научились противостоять его манере игры, возможно Хвича сам потерял в качестве. Хотелось бы, чтобы он продолжил играть так, за что его называли Кварадонна, но это не точно. В любом случае он уже, наряду, с Осименом и компанией сделал то, чего не смогли сделать легенды Неаполя: Гамшик, Инсиньо, Мертенс, Лавесси, Кавани и другие.
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Владимир Владимирович
20 матчей это очень много, под конец прошлого сезона было видно что Хвича чуть сдал. Руди Гарсия хороший тренер, я думаю Хвича прибавит
+7
-4
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Вася Пупкин
Игрок одного сезона, вот и сдулся Хвича! Как болельщик Наполи, скажу, что желаю его скорейшей продажи и развода клуба АПЛ на условные 60-70 миллионов. В обороне полный ноль, в атаке уже его раскусили, и Наполи уже не тренирует Лучано, который все строил, чтобы Хвиче было удобно. И еще это неприятное сравнение с Диего..
Игрок половины сезона)
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Варлампий Варлампий
переоцененное бревно, распиарили, сами в это поверили, теперь репу чешут
+3
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