У Хвичи нет голов в 20 матчах подряд. Номинант на «Золотой мяч» не забивает с марта
Хвича Кварацхелия не забивает в 20 матчах подряд.
В матче отбора Евро-2024 между Норвегией и Грузией (2:1) Хвича не отметился результативными действиями. В последних 20 матчах за «Наполи» и Грузию во всех турнирах у 22-летнего полузащитника лишь 1 голевая передача.
Последний раз Хвича, номинированный на «Золотой мяч», забивал 19 марта в матче против «Торино» в Серии А.
Подробная статистика игрока доступна здесь.
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Никогда об этом не слышал. Притом почему не норвежский маньяк из МС, который забил за первый круг только в АПЛ 22 мяча. Такого результата ни у кого в истории АПЛ никогда не было.
Но тож вспоминал последующий сезон в РПЛ + как в Серии защитники оч дико пятились/провожали Хвичу в том сезоне, оч много Г+П, где соперники даже в отбор не вступали, а смотрели на него