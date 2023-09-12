У Хвичи нет голов в 20 матчах подряд. Номинант на «Золотой мяч» не забивает с марта

Хвича Кварацхелия не забивает в 20 матчах подряд.

В матче отбора между Норвегией и Грузией (2:1) Хвича не отметился результативными действиями. В последних 20 матчах за « » и Грузию во всех турнирах у 22-летнего полузащитника лишь 1 голевая передача.

Последний раз , номинированный на «Золотой мяч», забивал 19 марта в матче против « » в Серии А.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

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