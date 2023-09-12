Товарищеский матч. Россия в гостях у Катара. Онлайн-трансляция начнется в 18:15

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Сборная России сыграет в гостях с Катаром в товарищеском матче.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Первый канал.

Катар – Россия
Дата проведения
12 сентября, 18.15, «Al Janoub Stadium»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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3 комментария

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Михаил Комкин
Ответ Сергей48
Ждём славной охоты, сильнейшего состава, за скальпом очередного топа?))
Ждём топовый токсичный коммент
+1
0
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Сергей48
Ждём славной охоты, сильнейшего состава, за скальпом очередного топа?))
0
0
0
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Oleg Olegov
Какие расклады? С Египтом ничья и поражение, теперь только победа выводит из группы?
0
0
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