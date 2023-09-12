Товарищеский матч. Россия в гостях у Катара. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
Сборная России сыграет в гостях с Катаром в товарищеском матче.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Первый канал.
- Дата проведения
- 12 сентября, 18.15, «Al Janoub Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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