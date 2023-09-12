Шаманы из Перу провели ритуал против Неймара перед игрой с Бразилией: «Мы нейтрализовали его, связав ему ноги, чтобы он плохо играл»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Перу по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Перуанские шаманы провели обряд, направленный против Неймара.

Сборная Перу примет команду Бразилии во 2-м туре квалификации ЧМ-2026. Матч состоится 13 сентября и начнется в 05:00 по московскому времени.

 В преддверии игры 10 шаманов из Перу встретились, чтобы помолиться Отцу Солнцу и провести ритуалы для помощи национальной команде. 

Маги принесли к алтарю возле стадиона флаги, шпаги, амулеты и фотографии игроков обеих команд. К фотографии Неймара они прицепили тряпичную куклу, связав ей левую ногу и воткнув саблю в правую. 

Мы нейтрализовали Неймара, связав ему ноги. Мы связали его так, чтобы он был не в форме, не бегал и плохо играл. Мы провели специальный ритуал, чтобы его разум затуманился и он не мог точно определить, чего он ищет, каковы его цели», – сказал шаман Феликс Рондан.

Фото: East News/ERNESTO BENAVIDES / AFP

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кайрат Саламатов
Теперь хочу чтобы Ней сделал хет-трик
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
теперь у заказчика выявят положительный тест на тестостерон)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
Сейчас Неймар где-то в темной перуанской подсобке лежит связанный?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Белозёров
Так можно и ЧМ выйграть, связав всем соперникам ноги.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Ответ AF007
Рабочая тема, я примерно те же манипуляции с фотками Криштика перед каждым ЧМ проделываю
Верю, Мессиглоры и не такое сделают
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Неймар наверное уже своих шаманов нанял в ответ)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Видимо какие-то шаманы еще регулярно перед его днем рождения ритуалы проводят)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Аяваски всем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ru Ru
Если не прокатит,то завтра эти 10 шаманов на стройке работать будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stalkers111
в .Бразилии найдутся свои шаманы, и лучше б делать это втихаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Африкан Богаевский
гол Неймара, грузить пора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zadonbasss
Иисус Христос спаси нас ! Какие злобные люди кругом. И футбол от дьяаола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramzan Dawah
а Неймар в ответ звонит Погба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Tsybulsky
Похоже, у этих шаманов зуб на сборную России.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий