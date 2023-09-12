Шаманы из Перу провели ритуал против Неймара перед игрой с Бразилией: «Мы нейтрализовали его, связав ему ноги, чтобы он плохо играл»

Перуанские шаманы провели обряд, направленный против Неймара.

примет команду во 2-м туре квалификации ЧМ-2026. Матч состоится 13 сентября и начнется в 05:00 по московскому времени.

В преддверии игры 10 шаманов из Перу встретились, чтобы помолиться Отцу Солнцу и провести ритуалы для помощи национальной команде.

Маги принесли к алтарю возле стадиона флаги, шпаги, амулеты и фотографии игроков обеих команд. К фотографии Неймара они прицепили тряпичную куклу, связав ей левую ногу и воткнув саблю в правую.

Мы нейтрализовали , связав ему ноги. Мы связали его так, чтобы он был не в форме, не бегал и плохо играл. Мы провели специальный ритуал, чтобы его разум затуманился и он не мог точно определить, чего он ищет, каковы его цели», – сказал шаман Феликс Рондан.

Фото: East News/ERNESTO BENAVIDES / AFP

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