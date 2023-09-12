Федченко о побеге Горбачевой: «В ее поступке считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт – бытовой, не имеющий отношения к спорту»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Софья Федченко заявила, что считает себя виноватой в побеге Алины Горбачевой.

16-летняя фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

– Вы согласились на интервью только спустя 2 недели...

– Меньше всего мне хочется обсуждать произошедшую ситуацию и выносить личное на всеобщий суд.

Но, к сожалению, я вынуждена прервать молчание. Домыслов и догадок становится все больше, СМИ и блогеры подогревают интерес к ситуации, публикуют немыслимое количество фейков и слухов.

На Алину, на меня, на всю нашу команду льется огромная волна негатива. И если мы, взрослые, можем не обращать внимания на такие вещи, то детская психика, и особенно Алинина, подвергается большому испытанию.

– Что послужило причиной поступка Алины? Кто виноват?

– В ее импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту.

После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней.

Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. Подчеркнула, что она может продолжать кататься в академии, и на тренировочный процесс это никак не повлияет.

Но, что касается жизни, то ей нужно переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму.

– А что случилось после?

– После нам нужно было идти на лед. Я сказала, что мы договорим по окончании тренировки.

– То есть Алина пришла на каток на тренировку?

– Да, она пришла. Разминалась на скакалке, я проходила и видела ее в коридоре.

– В какой момент вы поняли, что что-то не так?

– На льду, минут через 20 после начала сеанса. Стала переживать, что она долго разминается и вышла в холл на нее посмотреть. Не нашла.

Позвонила — телефон недоступен. Сначала подумала, что она где-то в ледовом, там плохо сеть ловит. Прошло еще 15 минут. И тут я испугалась.

Побежала смотреть камеры на выходе, увидела, что она вышла с катка 20 минут назад. Телефон также недоступен. Я позвонила маме. Сказала, что Алина пропала, чтобы она подала заявление в полицию, – сказала Федченко. 

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

101 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
мама Алины пожила в квартире тренера недолго, а потом укатила в отпуск - ну просто песня. А куда папа укатил? А бабушка раздававшая интервью направо и налево? куда все подевались
+65
-8
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
smoky eyes
У всех в жизни случаются разные ситуации. Ужасно, когда конкретно твои ситуации обсуждают всей страной. Пора оставить их в покое. Тренер адекватный, есть мама-папа-бабушка. Разберутся все без журналистов и экспертных мнений. Федченко не стоит оправдываться
+48
-8
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joe Biden
Там бабушка на себе тельняшку рвала, что внучку надо забирать. Ну ок, ваш выход.
+50
-11
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alien
Ответ Анастасия98.98
Вот это уже интересно. Ситуация с Федченко, Горбачевой и её семьёй, конечно, суперстранная и мутная. Понятно, что вина матери там есть, но очевидно, что у Федченко-то тоже рыльце в пушку, явно она не такая святая и самоотверженная, как здесь некоторые утверждают.
Она не мать ей, и, как я понимаю, официальную опёку над Алиной не оформляла, не усыновляла, потому совсем не обязана жить и терпеть в своей квартире взрослеющего подростка, у которого, похоже, появляются свои закидоны, и её поведение в повседневной жизни не устраивает Федченко, а значит Горбачёвой надо искать другое место жительства, о чём сейчас и сказал тренер
нежный период детства прошёл, и теперь Федченко не готова нести ответственность вне спортивной жизни - и это то-же есть прямым текстом в её интервью, как и признание своей вины в той ситуации
что вы сейчас от неё хотите?
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мила Григорьева
С одной стороны понимаю тренера, она видит талантливого ребенка у которого в семье не все в порядке. С другой стороны жизнь с тренером это тоже не вариант, получается ребенку негде отдохнуть в месте где нет фигурного катания и тренировок. Если честно хз что в этом случае лучший вариант развития событий для Алины.
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ингвар
Интересная ситуация для любого вида спорта. Молодой тренер с негромким именем становится заложником своего ученика. Успешный ученик, чемпион России по юниорам - это успех тренера. Это пропуск для тренера к лучшим условиям работы, к большим деньгам, к возможности отбирать учеников и повысить шансы выловить еще несколько звёздочек, закрепить себя как успешного тренера. И тут возникает проблема, надо успешного ученика удерживать, чтобы не сбежал, а с другой стороны ученик должен знать границы дозволенных требований к тренеру.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grampira
Алина, Софья и ближайшие к ним люди уже столько времени находятся под ужасным давлением не только собственных эмоций из-за сложившейся ситуации, но и под давлением эмоций сотен-тысяч людей в сети. Я не эксперт, но это явно накладывает некоторые моменты - например, непосредственным участникам приходится не только свой опыт разобрать и проанализировать, но и об эмоциях еще неизвестного количества людей подумать.

Никто не хочет, чтобы его изучали под микроскопом.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ответ Ливия
Как все странно. У меня вопросов больше к маме и папе Алины.
У соответствующих органов еще больше, Алину ведь доставили в полицейский участок. Раз они после допроса решили, что ребенку лучше жить у тренера, то с мамой и папой все ясно.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Сил и терпения этому талантливому тренеру и талантливой спортсменке. Конфликты с подростками - не редкий случай. Подростки пытаются нарушать границы, проверяют, что можно, что нельзя, хотят прав взрослых и обязанностей детей. И это нормально, это взросление. Желаю Софье и Алине пройти этот период с наименьшими потерями.
+29
-17
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ливия
Как все странно. У меня вопросов больше к маме и папе Алины.
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Анастасия98.98
Вот это уже интересно. Ситуация с Федченко, Горбачевой и её семьёй, конечно, суперстранная и мутная. Понятно, что вина матери там есть, но очевидно, что у Федченко-то тоже рыльце в пушку, явно она не такая святая и самоотверженная, как здесь некоторые утверждают.
Откуда вообще взялось про святую? У Федченко амбиции, это очевидно. Горбачева талантливая, но из "трудной семьи". На тренировках было все отлично, девочка прогрессировала, но семейная ситуация вылилась в то, что встал вопрос о том, будет ли Алина кататься дальше, или нужно завершать. Софья взяла на себя ответственность за ребенка, ну а родителям так оказалось проще со всех сторон.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Heopsa
Ответ Анастасия98.98
Вот это уже интересно. Ситуация с Федченко, Горбачевой и её семьёй, конечно, суперстранная и мутная. Понятно, что вина матери там есть, но очевидно, что у Федченко-то тоже рыльце в пушку, явно она не такая святая и самоотверженная, как здесь некоторые утверждают.
А с чего вы решили, что Федченко святая и самоотверженная? Она неоднократно говорила, что она не справляется, даже тут она просит Алину съехать к родственникам. До этого она просила маму переехать на север из Щербинки и жить с Алиной. Но почему-то все уверены, то что Алина живет с Федченко, это полностью инициатива Федченко, чтоб все считали ее святой.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ответ Alina66
Вся эта ситуация абсурдная, у ребенка есть родители и жить он должен с семьей, в любви и заботе. Если семьи нет, поселите ее лучше в какое-то спортивное общежитие к сверстникам, нежели чем к тренеру.
Разве в спортивном общежитии она получит любовь и заботу? Сможет завести собаку, например?
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ostinato
Очень жаль Алину. У нее поведение, как у ребенка из детского дома помноженное на переходный возраст, когда дети приемных родителей проверяют на любовь.
Очевидно, что маме она не нужна, раз тренер сразу ей предлагает вариант у другого родственника, а не у родной мамы.

Тренер и до этого говорила, что у них в этом плане трудности, что Алина дома у тренера не имеет разрядки от процесса, но, видимо, родителям пофиг
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Heopsa
Ответ Белые Росы
У вас всё "видимо". Перечитайте историю семьи полностью. Родители смирились с тем, что ребенок хочет заниматься фигурным катанием любой ценой, но они зря доверили дочку в руки мутного тренера
А кто в вашем представлении "немутный" тренер? Соколовская?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ответ Ирина Ларина
Как бы то ни было, но Алине лучше всего с Софьей. Девочка никому из родных не нужна и это очевидно. Не лучший вариант, что тренер ей и мама и подруга и наставник. Но пока лучше так. Сил обеим и пусть характер закалится, а не сломается.
Видимо, для Алины ситуация сложилась наилучшим возможным образом, учитывая особенности ее семьи. Но здесь такие доброжелатели мобрались, даже в интернат ее предлагают отправить.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ответ Мила Григорьева
С одной стороны понимаю тренера, она видит талантливого ребенка у которого в семье не все в порядке. С другой стороны жизнь с тренером это тоже не вариант, получается ребенку негде отдохнуть в месте где нет фигурного катания и тренировок. Если честно хз что в этом случае лучший вариант развития событий для Алины.
Софья сама говорила, что из-за этого привлекла второго тренера, чтобы было ощущение семьи, дома и отдыха, чтобы было кому пожаловаться, когда они остаются вдвоем. Но это все сложно, конечно.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ответ Olga.t
Комментарий скрыт
Не переворачивайте. Софья обозначила правила общего проживания, и это нормально, она несет ответственность за ребенка. У Алины был выбор - либо соблюдать эти правила, либо снять квартиру и начинать самостоятельную жизнь. Это нормальная ситуация с подростком. А то, что Софья любит Алину - по-моему, это очевидно.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Почему такой разговор проводится с девочкой, а не с родителями? Она сама должна была порешать вопросы своего проживания в Москве?
Похоже, тренер психанула и высказала всё девочке на эмоциях. Виновата.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Ларина
Как бы то ни было, но Алине лучше всего с Софьей. Девочка никому из родных не нужна и это очевидно.
Не лучший вариант, что тренер ей и мама и подруга и наставник. Но пока лучше так.
Сил обеим и пусть характер закалится, а не сломается.
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Azzzal
Софье Анатольевне нужно взять себя в руки и до 18 лет придержать Алину у себя. Родителям и родственникам она к сожалению не нужна, брошенный ребенок, куда ей идти. В 16 лет снимать квартиру рановато, да и кто ей ее сдаст то. А если вдруг и снять, то соседнюю с Софьей. Приручила ребенка, знает, что отношений с родителями нет, пусть до совершеннолетия живёт. Отправлять в интернат, даже спортивный, наверно уже жестоко. Столько лет вместе прожили.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алина Иванова
До конца правды всё равно никто не скажет. Мутная история. И кружочки эти странные.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ak_Gor
Ответ Белые Росы
У вас всё "видимо". Перечитайте историю семьи полностью. Родители смирились с тем, что ребенок хочет заниматься фигурным катанием любой ценой, но они зря доверили дочку в руки мутного тренера
Родители смирились, но ни на одну тренировку, ни на одно соревнование не приезжали. Выходных у родителей совсем нет? Что мешает приехать в выходной на другой конец Москвы и провести с дочерью время? Не в Европу же ей летать надо. Бред какой-то. Любящим родителям не на*рать на интересы ребенка, они поддерживать должны. Раз не было финансовой возможности, так хоть словесно, своим присутствием на тренировках, соревнованиях. Вон мать в отпуск у нее уехала сейчас, что мешало ей все эти годы брать отпуск во время отдыха Алины и летать с ней куда-нибудь? Здесь вообще нечего обсуждать. Есть видеосвязь бесплатная на телефонах, позвонить вечером по видео и поговорить 5 минут легко, если тебе не безразличен твой ребенок.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oxana Korkina
Ответ Ольга Ив
"" Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. "" Какие правила были нарушены, что подтолкнуло к вопросу о переезде??? Почему поднялся этот вопрос?
Вам в грязном белье покопаться, подростки не белые и пушистые и отвечать за чужого ребенка, который начал чудить чревато. Тут со своими не можешь разобраться, а тут никаких прав на ребенка нет. Правила какие- то должны быть и соблюдаться. Родителей к ответственности привлечь надо, как прекрасно они самоустранились
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белые Росы
Ответ Лия Романова
мама Алины пожила в квартире тренера недолго, а потом укатила в отпуск - ну просто песня. А куда папа укатил? А бабушка раздававшая интервью направо и налево? куда все подевались
Если тренер берет всю ответственность на себя, тогда она полностью отвечает. Читайте обещания Федченко здесь: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dalniyles/3118996.html
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий