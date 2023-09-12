Месси не сыграет с Боливией из-за дискомфорта после матча с Эквадором
Лионель Месси не примет участия в игре с Боливией в квалификации ЧМ-2026.
Капитан сборной Аргентины не был включен главным тренером Лионелем Скалони ни в стартовый состав, ни в список запасных.
По данным TyC Sports, после игры с Эквадором (1:0) у форварда возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем было принято решение не задействовать его сегодня.
Игра Аргентины с Боливией начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.
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Эпл представил 15 айфон. У Месси контракт с Эпл, так вот; они презентовали свой 15 айфон, где на экране матч Интер Майами - Аталанта, счет 1:0 и особо выделена минута, когда Месси забил.
8 минута Дамы и Господа.
Учитывая что голосование закончено, то Месси уже может знать результат, ну а Эпл дала лучший по пиару спойлер.
Сейчас это обсуждает весь мир, презентация айфона в трендах на 1 месте.
Он ещё нужен сборной, что показал Эквадор.