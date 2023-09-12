Месси не сыграет с Боливией из-за дискомфорта после матча с Эквадором

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы сборная Боливии по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Здоровье Футбол

Лионель Месси не примет участия в игре с Боливией в квалификации ЧМ-2026.

Капитан сборной Аргентины не был включен главным тренером Лионелем Скалони ни в стартовый состав, ни в список запасных.

По данным TyC Sports, после игры с Эквадором (1:0) у форварда возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем было принято решение не задействовать его сегодня.

Игра Аргентины с Боливией начнется сегодня в 23:00 по московскому времени. 

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46 комментариев

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Pb-SE
Роналду пропустил, Месси пропустит. Что за жизнь, и похейтить некого.
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Кефтеме
Ответ Гномович!
Любимая его команда после Леганеса, Дижона и Кюрасао.
Месси который забил Реалу больше чем Леганесу, Дижону и Кюрасао вместе взятых: да что ты чëрт побери такое несëшь?
+10
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Domian
Вот что сегодня произошло:
Эпл представил 15 айфон. У Месси контракт с Эпл, так вот; они презентовали свой 15 айфон, где на экране матч Интер Майами - Аталанта, счет 1:0 и особо выделена минута, когда Месси забил.
8 минута Дамы и Господа.
Учитывая что голосование закончено, то Месси уже может знать результат, ну а Эпл дала лучший по пиару спойлер.
Сейчас это обсуждает весь мир, презентация айфона в трендах на 1 месте.
+19
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Кефтеме
Расходимся пацаны, фанаты и хейтеры!
+4
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majestic1980
Лаутаро должен тащить. Пора уже и в сборной
+2
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Tazemyrat Tolayew
Здоровья Королю футбола Лео Месси 18.12.2022 👑🥇🏆🇦🇷
+15
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Н.Ф.
Слово "дискомфорт" смачно произносила Маргарита Павловна из "Покровских ворот".
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LIBerly
Лео уже не молод, да и сборную без Месси пора бы выстроить
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AnMe
Ответ Ярик01
Не прилетел на матч? Высота там такая, что не каждому в радость
Показали, вроде бы как, что сидит с командой
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DJIGURDEZ
Ответ Domian
Вот что сегодня произошло: Эпл представил 15 айфон. У Месси контракт с Эпл, так вот; они презентовали свой 15 айфон, где на экране матч Интер Майами - Аталанта, счет 1:0 и особо выделена минута, когда Месси забил. 8 минута Дамы и Господа. Учитывая что голосование закончено, то Месси уже может знать результат, ну а Эпл дала лучший по пиару спойлер. Сейчас это обсуждает весь мир, презентация айфона в трендах на 1 месте.
что ты курил? кто это лайкает вообще
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Кашшай Чакырович
там состав все равно огонь, Альварес с Ди Марией в старте я лично гляну болею за Аргов с ЧМ 1998 ) А Месси пусть готовится к Аталанте, хотя минус матч за сборную тоже неприятно ,за сборную он играет как то агрессивнее что ли ,приятней смотреть !
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St.7
Скорейшего выздоровления одному из величайших в истории,ведь он явно нужен Майами
+4
-3
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Ярик01
Ответ Domian
Вот что сегодня произошло: Эпл представил 15 айфон. У Месси контракт с Эпл, так вот; они презентовали свой 15 айфон, где на экране матч Интер Майами - Аталанта, счет 1:0 и особо выделена минута, когда Месси забил. 8 минута Дамы и Господа. Учитывая что голосование закончено, то Месси уже может знать результат, ну а Эпл дала лучший по пиару спойлер. Сейчас это обсуждает весь мир, презентация айфона в трендах на 1 месте.
Удачно в рекламу вложились, интересно, доплачивают за такое или все в фиксе
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Ярик01
Не прилетел на матч? Высота там такая, что не каждому в радость
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Гамаль Хайдаров
Ответ Pb-SE
Роналду пропустил, Месси пропустит. Что за жизнь, и похейтить некого.
хорошо написал)))
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Bazilic
Ответ majestic1980
Лаутаро должен тащить. Пора уже и в сборной
После Чм он под Альваресом долго сидеть будет
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Князефф
Ответ Ярик01
Не прилетел на матч? Высота там такая, что не каждому в радость
Показали сейчас - сидит на скамейке. Правда в заявке его нет на самом деле
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Назар Игорь
Ответ Direct free kick
С околопиковым меси аргентосия 1:6 влетала Боливии. Без дряхлого меси сегодня уверенно победит
У тебя проблемы с дикцией, вставь несколько зубов.
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The Sun
Ответ Domian
Вот что сегодня произошло: Эпл представил 15 айфон. У Месси контракт с Эпл, так вот; они презентовали свой 15 айфон, где на экране матч Интер Майами - Аталанта, счет 1:0 и особо выделена минута, когда Месси забил. 8 минута Дамы и Господа. Учитывая что голосование закончено, то Месси уже может знать результат, ну а Эпл дала лучший по пиару спойлер. Сейчас это обсуждает весь мир, презентация айфона в трендах на 1 месте.
немного не понял. про что речь? какой спойлер? какое голосование?
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rej1sta
Ответ Vlad
К сожалению ещё и возраст сказывается
Мне кажется, в любом возрасте тяжело играть 12 игр за 1,5 месяца.
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Domian
Ответ Ярик01
Не прилетел на матч? Высота там такая, что не каждому в радость
На матче, сидит рядом с Паредесом на скамейке запасных.
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Игорь Климов
Сборной Аргентины 🇦🇷 победы, а Лео Месси🐐 полного выздоровления!
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Dexter Morgan
Всё правильно. Пусть отдохнёт. Ну на высоте лишний раз играть не очень полезно для здоровья.
+1
-1
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AnMe
Очень жаль( удачи команде
+4
-4
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Радость Ди Мария
Месси - не просто национальное достояние Аргентины. но культурное достояние всего мира. Скалони понимает. Такого игрока больше не будет. Его хотят сберечь для Копа-24.
Он ещё нужен сборной, что показал Эквадор.
+6
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