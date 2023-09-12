Месси не сыграет с Боливией из-за дискомфорта после матча с Эквадором

Лионель Месси не примет участия в игре с Боливией в квалификации ЧМ-2026.

Капитан сборной Аргентины не был включен главным тренером Лионелем Скалони ни в стартовый состав, ни в список запасных.

По данным TyC Sports, после игры с Эквадором (1:0) у форварда возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем было принято решение не задействовать его сегодня.

Игра Аргентины с Боливией начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.

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