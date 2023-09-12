СКА проиграл третий матч подряд – 0:3 от «Спартака». Команда Ротенберга идет на 9-м месте на Западе – ниже только «Сочи» и «Витязь»
СКА проиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Спартаку» (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало третьим кряду для петербуржцев. Ранее команда была обыграна «Локомотивом» (2:3) и «Торпедо» (3:4).
Всего на старте СКА проиграл три из пяти матчей.
После пяти игр команда Ротенберга идет вне зоны плей-офф, занимая с четырьмя очками девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ниже – только «Сочи» (4 очка) и «Витязь» (2 очка).
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
- 0:1 – 30 Локтионов (Савиков, Талалуев)
- 0:2 – 36 Морозов (Вишневский)
+Куча красивых шайб и камбэков
Такая лига и должна быть)
Система дала сбой потому, что Спартак систематически входил в зону СКА и бросал по воротам пренебрегая системой. Так же Спартак регулярно применял силовые приемы, комбинировал и , что , недопустимо в системе Йосе Марино, возвращался в оборону.
Но это мелочи, главное, что Вегас, Монреаль и Колорадо в новом сезоне будут играть ориентируясь на систему СКА.
Не переключайтесь)
Ротенберг Роман Борисыч.