СКА проиграл третий матч подряд – 0:3 от «Спартака». Команда Ротенберга идет на 9-м месте на Западе – ниже только «Сочи» и «Витязь»

СКА проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством уступила « » (0:3) в игре Фонбет чемпионата .

Это поражение стало третьим кряду для петербуржцев. Ранее команда была обыграна «Локомотивом» (2:3) и «Торпедо» (3:4).

Всего на старте проиграл три из пяти матчей.

После пяти игр команда Ротенберга идет вне зоны плей-офф, занимая с четырьмя очками девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ниже – только «Сочи» (4 очка) и «Витязь» (2 очка).