СКА проиграл третий матч подряд – 0:3 от «Спартака». Команда Ротенберга идет на 9-м месте на Западе – ниже только «Сочи» и «Витязь»

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Спартаку» (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало третьим кряду для петербуржцев. Ранее команда была обыграна «Локомотивом» (2:3) и «Торпедо» (3:4).

Всего на старте СКА проиграл три из пяти матчей.

После пяти игр команда Ротенберга идет вне зоны плей-офф, занимая с четырьмя очками девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ниже – только «Сочи» (4 очка) и «Витязь» (2 очка).

СКА – Спартак 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Дата проведения
12 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 30 Локтионов (Савиков, Талалуев)
0:2 – 36 Морозов (Вишневский)

109 комментариев

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Rudenzik
Спасибо Йозе, опять страну порадовал
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Maxim Shumov
Так ведь они после выездной серии! В самолете летели, все ноги отсидели. Это поражение тоже не считается. Опять всё против СКА, когда уже этот беспредел закончится??
+95
-1
+94
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Jaguarrr
СКА уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера клуба. Новым главным тренером назначен опытный специалист Роман Борисович Ротенберг.
+73
-1
+72
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Ярик01
Ответ Rudenzik
Спасибо Йозе, опять страну порадовал
Я бы Спартак отметил, именно они порадовали
+54
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Алексей Каракорум
Ответ Игорь Горшков
Начальник тренера уволит, интересно?
Кто его уволит? Он же памятник)
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Oleg Olegov
Ответ Jaguarrr
СКА уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера клуба. Новым главным тренером назначен опытный специалист Роман Борисович Ротенберг.
СКА уволили Романа Ротенберга с поста главного тренера клуба, и назначило его суперглавным супертренером.
+37
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Rio de Janeiro
С Ромой всё понятно но какая же красота творится в КХЛ: вчера ты получаешь 6 шайб дома от Адмирала а сегодня сушишь СКА в Питере или как Амур после 1:5 от Лады делаешь 5:1 с Авангардом в гостях; сюда же вчерашняя Аргентина-Ямайка где в роли первой Сочи а в роли второй Локомотив
+Куча красивых шайб и камбэков
Такая лига и должна быть)
+37
-4
+33
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Игорь Горшков
Начальник тренера уволит, интересно?
+31
0
+31
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Сергей Лепехин
С нетерпением жду пресс Ромы... Лед, судьи, раскладушки в самолетах...
+29
0
+29
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andrey.elsukov25@gmail.com
Первый тренер, которого не уволят с последнего места 😁
+24
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+24
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Андрей Румянцев
Хватит уже, не отдупляете-не пишите.
Система дала сбой потому, что Спартак систематически входил в зону СКА и бросал по воротам пренебрегая системой. Так же Спартак регулярно применял силовые приемы, комбинировал и , что , недопустимо в системе Йосе Марино, возвращался в оборону.
Но это мелочи, главное, что Вегас, Монреаль и Колорадо в новом сезоне будут играть ориентируясь на систему СКА.
Не переключайтесь)
+19
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+19
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Павел Ражев
Ответ Rudenzik
Спасибо Йозе, опять страну порадовал
так приятно на душе ..
+19
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Maxim Shumov
Роман Борисыч, объясните пожалуйста, как же так? Шпионы из Спартака испортили перед матчем лёд, в сами надели специальные коньки?
+17
0
+17
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Виктор Пьянков
Вы не понимаете! Роман решил упасть на дно, что бы потом привести команду к победе в кубке Гагарина, а-ля Сент Луис. Ну затейник он конечно!!!
+16
0
+16
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karlsson27
Недостойные игроки не могут воплотить идеи Великого Йозе
+14
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Anton Leonovich
мне кажется попахивает отставкой 😁😁😁
игроки явно сливают недоразумение,называющее себя тренером
+13
0
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Rinat Zakirov
«Красная линия площадки была не красной, а немного розовой. Нам, конечно, удобнее когда она красная»
Ротенберг Роман Борисыч.
+10
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Wayne Gretzky 99
Все дело в системе. Систематизированной систематической системе.
+9
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Snow11
Мне думается игроки ощущая общественное мнение , просто не хотят играть за это недоразумение ))
+9
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Гоша Пугач
Ответ Maxim Shumov
Так ведь они после выездной серии! В самолете летели, все ноги отсидели. Это поражение тоже не считается. Опять всё против СКА, когда уже этот беспредел закончится??
Всё идет по плану. Система работает🤣
+7
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Eliza77
Самая лучшая новость за сегодня после победы Торпедо !
+7
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Anton Leonovich
мне кажется попахивает отставкой 😁😁😁
+7
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Andrewxyz
Хорошие сегодня новости.
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Maxim Shumov
Бедный Йозе, на ноль отыграли. Тут уже отмазаться будет совсем тяжко. Еще и дома. Хотя, Роман и в этот раз пояснит за поражение. Точнее - почему оно не считается
+6
0
+6
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Руслан З.
Системный слив
+5
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