Владимир Путин: «Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Так или иначе будут создаваться альтернативные движения»

Владимир Путин заявил, что олимпийское движение деградирует.

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции.

Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметив, что как раз эту функцию движение утратило.

«Так или иначе будут создаваться альтернативные движения. Это объективный процесс», – добавил президент России.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?