Владимир Путин: «Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Так или иначе будут создаваться альтернативные движения»
Владимир Путин заявил, что олимпийское движение деградирует.
«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции.
Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметив, что как раз эту функцию движение утратило.
«Так или иначе будут создаваться альтернативные движения. Это объективный процесс», – добавил президент России.
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ЗП платить было нечем? Скажите спасибо коммунистам, оставившим 200 миллионов долларов резервов и десятки миллиардов внешнего долга, при которых никто взаймы не давал. И за инфляцию 2600% тоже скажите спасибо Верховному Совету, поставившему под контроль ЦБ, советским банкирам Геращенко и Матюхину и министру финансов Павлову с его денежной реформой.
Спорт не развивается, потому что Россию отстранили? Получается, что РФ - это колючая страна на планете, от которой все зависит)