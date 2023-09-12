Владимир Путин: «Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Так или иначе будут создаваться альтернативные движения»

Теги Владимир Путин МОК Политика Легкая атлетика

Владимир Путин заявил, что олимпийское движение деградирует.

«Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции.

Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметив, что как раз эту функцию движение утратило.

«Так или иначе будут создаваться альтернативные движения. Это объективный процесс», – добавил президент России. 

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69 комментариев

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Olga.t
Как-то у самого автора объединять людей совсем не получается.
+60
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NomerSports
Да да запад давно гниет и т.д уже скоро все построим все будет ещё немного подождать .
+42
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СпутникНТ
Да, Что чёрт побери он такое несёт?!
+30
-4
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капралъ
МОК сделал выводы и не стал повторять ошибку 1936 года.
+31
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Vadim Bondaruk
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Жизнь при Ельцине последствия политики позднего Брежнева и его приемников, последствия политики Путина придут чуть попозже, подождите, главное лодку не раскачиваете
+28
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СкромныйБосс
Это ты деграднул, то, что 300 лет строили, развалил за 20.
+19
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Regina Paulin
Раз такое дело, почему постоянно ищут лазейки попасть на международные соревнования.
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NickN
Альтернатива отрицательного роста?
+19
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Michael Scott
Ответ Гамарджоба Генацвале
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При Ельцине в магазинах уже январе 1992 года не было никакой пустоты.

ЗП платить было нечем? Скажите спасибо коммунистам, оставившим 200 миллионов долларов резервов и десятки миллиардов внешнего долга, при которых никто взаймы не давал. И за инфляцию 2600% тоже скажите спасибо Верховному Совету, поставившему под контроль ЦБ, советским банкирам Геращенко и Матюхину и министру финансов Павлову с его денежной реформой.
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Оле-Лукойе
Короче, никаких вам Олимпийских игр, создадим местную водокачку и сделаем вид, что она крутая, ведь олимпийское движение якобы деградировало.
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СкромныйБосс
Ответ Глеб Саратов
С появлением денег человек сначала ставит железную дверь, а потом, когда денег становится больше, строит забор. Чем собираются сплачивать такое общество вокруг чего или кого-либо, не очень понятно.
Как чем? Повестками и дубинками.
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omega pepega
так они объединились и решили что без рф на турнирах будет лучше, функция отработала
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Sarumian
Альтернативно одарённый дело говорит.
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Глеб Саратов
Ответ Olga.t
Как-то у самого автора объединять людей совсем не получается.
С появлением денег человек сначала ставит железную дверь, а потом, когда денег становится больше, строит забор. Чем собираются сплачивать такое общество вокруг чего или кого-либо, не очень понятно.
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Ковид 07.10.52
Ничего нового...проклятый запад загнивает, мы несем светлое будущее коммунизма, ой простите, многополярного мира в мир...хоть бы пластинку сменили бы, заездили уже дальше некуда...
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СкромныйБосс
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Чего за бред? При Ельцине в магазинах уже воз продовольствия был, да ещё по шикарным ценам. 2 литра Колы (настоящей) стоили 10-12 рублей... Лучшее время в жизни.
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СкромныйБосс
Ответ Оле-Лукойе
Короче, никаких вам Олимпийских игр, создадим местную водокачку и сделаем вид, что она крутая, ведь олимпийское движение якобы деградировало.
Считаю, следующим логичным шагом лишение ОЧ их пенсий и заявление о том, что эти медали перестают считаться легитимными, ведь получены же участием во враждебных соревнованиях) Посмотреть бы на это, а особенно на лица ОЧ, которых лишат пожизненных выплат)
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Глеб Саратов
Ответ Гамарджоба Генацвале
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лихие девяностые - это следствие, причины ищите в застойных семидесятых и восьмидесятых.
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ГЕНПЛАН
Ответ Гамарджоба Генацвале
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вот чего-чего, а пустоты в магазинах при Ельцине не было. Вы его с Брежневым попутали.
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GLW
а как же традиционные ценности, что еще за извращения альтернативные?
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Togliattinec
Ответ Ильдар М
когда международный спорт зависит от финансирования из одного источника, который использует сам спорт как политический рычаг, то этот спорт не может развиваться. Что мы и наблюдаем
Какого одного источника?) Китайские компании не финансируют МОК? И сам Китай не платит взносы?
Спорт не развивается, потому что Россию отстранили? Получается, что РФ - это колючая страна на планете, от которой все зависит)
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ЦСКА1960
Если внимательно посмотреть видео, где ВладимВладимыч передает привет погибшим, ищет часы на другой руке, перекладывает ручку по 5 раз, то создаётся впечатление, что деградирует ментальное состояние президента.
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avcgloronalduMU
дети чиновников на западе живут, главный показатель
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aalto
Ответ Гамарджоба Генацвале
А нынешнее время - последствия политики Ельцина и его "Боже, храни омерику"
ельцин в 2000-м на новый год "устал", 25 лет скоро как путин - кстати, его приемник, от власти не отходит. как раз по началу-то все перло на ельцинском багаже, а потому у путина случилось головокружение от успехов и он возомнил себя екатериной, а дальше вы знаете что было ))
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ГЕНПЛАН
Ответ Гамарджоба Генацвале
В глубинке, посёлках, небольших городках.
Лично жил в небольшом городке и офигевал от того как полки ломились от товаров. После совка это было нечто.
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