«Началась кампания по уничтожению моей репутации». Олимпийский чемпион, экс-глава НОК Украины Сергей Бубка заявил, что не ведет бизнес в ДНР

Теги бизнес прыжки с шестом Сергей Бубка сборная Украины Василий Бубка Политика Легкая атлетика

Олимпийский чемпион из Украины Сергей Бубка заявил, что не ведет бизнес в ДНР.

Бубка – чемпион Олимпиады-1988 в прыжках с шестом, шестикратный чемпион мира. Член МОК с 1999 года. C 2005-го по 2022 год возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины. 

Раннее сообщалось, что фирма «Монблан», которая принадлежит братьям Сергею и Василию Бубкам, зарегистрирована в российском реестре юрлиц и ведет бизнес на территории Донецкой Народной Республики, где продает топливо.

«Я родился на украинской земле, всегда с большой гордостью представлял Украину по всему миру. Всегда боролся за Украину, но сейчас против меня началась кампания по уничтожению моей репутации.

С 2014 года я не был на [этих] территориях. Не навещал родных и даже не смог быть на похоронах моей мамы в этом году. Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на [этой] территории.

Моя работа состоит в поддержке украинских спортсменов и украинского спорта на международном уровне. Я сделаю все, чтобы нынешнее поколение украинских спортсменов смогло воплотить свою олимпийскую мечту – выступить на Олимпийских играх в Париже в следующем году», – сказал Бубка в видеообращении на своем ютуб-канале.

Мы не можем процитировать Бубку в полном виде, так как содержащиеся в его высказывании утверждения противоречат официальной позиции РФ.

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19 комментариев

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Андрей Балабаев
Ты представлял СССР
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СержМиранэн
не был на похоронах мамы из-за какой-то политики и чтобы не потерять "ништяки" от своего положения ? ты сам про себя все сказал.
+38
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Александр Кот
"я родился на украинской земле.... " по этим словам вме сразу становиться понятно,что скажет дальше....
на советской земле ты родился.старый дурак.
+29
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hov13
Ну что, Сергей? Помогли тебе твои ляхи? (с)
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GtSwan
Их излюбленное "А меня за шо?"
+24
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rti2ckoni
Человек, который родился и вырос на Донбассе, говорит о Донецке "территории".
Можно было, вдогонку, ещё "сепаров" и "ватников" упомянуть, чтобы тёплое местечко не потерять.

Будет смешно, если всё равно его прокинут.
А судя по тому, как прессуют главного спонсора Зеленского, можно в этом не сомневаться.
Может тогда он вспомнит о том, что в Донецке и Луганске тоже люди живут.
+14
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Гамарджоба Генацвале
Да я этим клятым оккупантам в 5 раз дороже продавал топливо ради любимой украины, - добавил Бубка.
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Кашшай Чакырович
Бубка боб, квадратные шаровары )
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rti2ckoni
Ответ Dima67
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Вы про Украину сейчас, да?
Потому что СССР, как субъект, был основан в границах территории Российской империи.

А вот навязанное сверху присоединение Донбасса и других территорий Юго-Востока, Крыма, насильственная украинизация, переселение "западенцев" на восток, чтобы "разбавить" местное русскоговорящее и русское, по большей части, население...
Вот это всё было искуственно, да.
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Дональд Сабвейский
Дайте уже скорее сразу 2 пальмовых стула этому господину!
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Hitryi Plan
изменников не ценят нигде
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Док Аксель
Как люди меняются в худшую сторону...
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danchelo7
Ответ Александр Кот
"я родился на украинской земле.... " по этим словам вме сразу становиться понятно,что скажет дальше.... на советской земле ты родился.старый дурак.
Ок, на украинской советской социалистической земле
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Александр Кот
Ответ Dima67
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вот и я об этом.Родился в СССР, а тут резко переобулся)))
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dimonivanov
Наглая подтасовка звука
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Why always me?!
Если для него политика важнее родной матери, то получил что заслужил. Понимаю если бы с 2022 не был у матери, а тут с 2014, и уже не навестит никогда.
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rti2ckoni
Ответ Док Аксель
Как люди меняются в худшую сторону...
Взрослые люди редко меняются. Скорее, раскрываются, при определённых обстоятельствах.
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Dima67
Ответ Александр Кот
"я родился на украинской земле.... " по этим словам вме сразу становиться понятно,что скажет дальше.... на советской земле ты родился.старый дурак.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Dima67
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Увы, Бубка не из их числа
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