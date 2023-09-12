«Началась кампания по уничтожению моей репутации». Олимпийский чемпион, экс-глава НОК Украины Сергей Бубка заявил, что не ведет бизнес в ДНР

Олимпийский чемпион из Украины Сергей Бубка заявил, что не ведет бизнес в ДНР.

Бубка – чемпион Олимпиады-1988 в прыжках с шестом, шестикратный чемпион мира. Член МОК с 1999 года. C 2005-го по 2022 год возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины.

Раннее сообщалось, что фирма «Монблан», которая принадлежит братьям Сергею и Василию Бубкам, зарегистрирована в российском реестре юрлиц и ведет бизнес на территории Донецкой Народной Республики, где продает топливо.

«Я родился на украинской земле, всегда с большой гордостью представлял Украину по всему миру. Всегда боролся за Украину, но сейчас против меня началась кампания по уничтожению моей репутации.

С 2014 года я не был на [этих] территориях. Не навещал родных и даже не смог быть на похоронах моей мамы в этом году. Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на [этой] территории.

Моя работа состоит в поддержке украинских спортсменов и украинского спорта на международном уровне. Я сделаю все, чтобы нынешнее поколение украинских спортсменов смогло воплотить свою олимпийскую мечту – выступить на Олимпийских играх в Париже в следующем году», – сказал Бубка в видеообращении на своем ютуб-канале.

Мы не можем процитировать Бубку в полном виде, так как содержащиеся в его высказывании утверждения противоречат официальной позиции РФ.