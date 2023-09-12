КХЛ. «Ак Барс» примет минское «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем», СКА против «Спартака»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» примет минское «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем», СКА будет противостоять «Спартаку».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 12 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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