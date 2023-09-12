КХЛ. «Ак Барс» примет минское «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем», СКА против «Спартака»

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Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» примет минское «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем», СКА будет противостоять «Спартаку». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – Лада
Дата проведения
12 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Динамо Минск
Дата проведения
12 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Куньлунь
Дата проведения
12 сентября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Спартак
Дата проведения
12 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Адмирал
Дата проведения
12 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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