«Торпедо» выиграло все 4 матча сезона. Команда Ларионова – единственная без поражений в КХЛ
«Торпедо» одержало четвертую победу со старта сезона КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Адмирал» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы продлили победную серию до четырех игр с начала чемпионата.
До этого «Торпедо» победило «Локомотив» (5:2), СКА (4:3) и минское «Динамо» (6:4).
«Торпедо», набравшее восемь очков и занимающее первое место в таблице Западной конференции, осталось единственной командой в лиге, которая по-прежнему идет без поражений в турнире.
Следующий матч команда проведет против «Куньлуня».
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
в прошлом матче у 17летнего Силаева 2 очка, в этом у 17летнего Артамонова. жаль, что ни тому, ни другому не дали шлем, было бы супер