«Торпедо» выиграло все 4 матча сезона. Команда Ларионова – единственная без поражений в КХЛ

«Торпедо» одержало четвертую победу со старта сезона КХЛ.

Команда тренера обыграла «Адмирал» (3:1) в матче Фонбет чемпионата .

Нижегородцы продлили победную серию до четырех игр с начала чемпионата.

До этого « » победило «Локомотив» (5:2), СКА (4:3) и минское «Динамо» (6:4).

«Торпедо», набравшее восемь очков и занимающее первое место в таблице Западной конференции, осталось единственной командой в лиге, которая по-прежнему идет без поражений в турнире.

Следующий матч команда проведет против «Куньлуня».