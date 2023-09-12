«Торпедо» выиграло все 4 матча сезона. Команда Ларионова – единственная без поражений в КХЛ

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» одержало четвертую победу со старта сезона КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Адмирал» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы продлили победную серию до четырех игр с начала чемпионата.

До этого «Торпедо» победило «Локомотив» (5:2), СКА (4:3) и минское «Динамо» (6:4).

«Торпедо», набравшее восемь очков и занимающее первое место в таблице Западной конференции, осталось единственной командой в лиге, которая по-прежнему идет без поражений в турнире. 

Следующий матч команда проведет против «Куньлуня».

Торпедо – Адмирал 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Дата проведения
12 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 30 Летунов (Коваленко, Артамонов)
2:0 – 37 Фирстов (Силаев)
2:1 – 44 Варфоломеев (Гутик)
3:1 – 56 Ларионов (Артамонов, Сизов)

28 комментариев

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Vorhun
Так профессор на тренерском мостике, он 800 матчей НХЛ по телевизору не смотрел, он играл в НХЛ!!!
+47
-1
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Иван Чумаков
Такой хоккей мы смотрим!
+44
-2
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Дмитрий Пузырёв
Молодой Силаев опять голевой пас отдал, а ведь парню всего 17 лет! Тьфу-тьфу, как говорится, и с победой наших «Горьковчан»! :-)
+23
-1
+22
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Eugenio Ar
Торпедо - сила!)
+11
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Эксперт со спортса
Торпедо вперёд!!!
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bagi
Какой же Профессор крутой!
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ser7777
У Торпедо ещё Кручинин, Гончарук, Ян в лазарете. Здоровья парням и быстрей вернуться в строй!
+6
0
+6
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Гоша Пугач
Ротенберг сказал бы, что Торпедо научилось играть в хоккей у СКА🤣
+5
0
+5
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Rinat
Ответ Vorhun
Так профессор на тренерском мостике, он 800 матчей НХЛ по телевизору не смотрел, он играл в НХЛ!!!
Пять баллов, бро!!! У торпедо третья игра, а у 👄 четвертая🤣
+4
0
+4
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Серега Норовяткин
Ответ CaSpeR-13
как нижний в серии со ской?
Это был 2й раунд если что
+3
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Алексей Романов
Ответ CaSpeR-13
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ну ты умный
+4
-1
+3
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Плеймейкер87
Спасибо, профессор
+2
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Владислав Пиотровский
У Ларионова спокойствие профессора, как при операции....
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Матроскин52
Торпедо начало сезон без раскачки, тем более такая длинная домашняя серия! Профессор все делает правильно! Болельщики получают огромное удовольствие и в Нагорном и на ТВ! Так держать! Верим в команду!
+1
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ivan-off
Адмирал даже не смог вратаря снять, был бы шанс продолжить серию с голами в пустые ворота в каждом матче.
в прошлом матче у 17летнего Силаева 2 очка, в этом у 17летнего Артамонова. жаль, что ни тому, ни другому не дали шлем, было бы супер
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Ярик01
Профессор и есть профессор, единственный недостаток - в его баре лонг-айленд бодяжут )
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denzel13
Добавили солидности!!!
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Красная стрела
В Ска бы не забрали.
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Мистер Кафель
Легенда.
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Серега Норовяткин
Ответ CaSpeR-13
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barbarian1991
Ответ Дмитрий Пузырёв
Молодой Силаев опять голевой пас отдал, а ведь парню всего 17 лет! Тьфу-тьфу, как говорится, и с победой наших «Горьковчан»! :-)
И Артамонов 2 передачи
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lock0000
Ответ Ярик01
Профессор и есть профессор, единственный недостаток - в его баре лонг-айленд бодяжут )
Что за бар?
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Ярик01
Ответ lock0000
Что за бар?
Есть сеть баров в Москве "Ларионов гриль и бар", у дома на Профсоюзной улице один, футбол удобно смотреть и пиво вполне
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lock0000
Ответ Ярик01
Есть сеть баров в Москве "Ларионов гриль и бар", у дома на Профсоюзной улице один, футбол удобно смотреть и пиво вполне
Ок, спс. Я подумал, что в Нижнем открыл))
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Snow11
Ответ Гоша Пугач
Ротенберг сказал бы, что Торпедо научилось играть в хоккей у СКА🤣
В прошлом году говорил)))
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