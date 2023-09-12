Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Боливии, Бразилия сыграет с Перу

Сборная Аргентины сыграет в гостях с Боливией во 2-м туре отбора ЧМ-2026.

встретится на выезде с , – с .

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

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