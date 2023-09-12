Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Боливии, Бразилия сыграет с Перу
Сборная Аргентины сыграет в гостях с Боливией во 2-м туре отбора ЧМ-2026.
Уругвай встретится на выезде с Эквадором, Бразилия – с Перу.
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
2-й тур
- Дата проведения
- 12 сентября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
- Дата проведения
- 13 сентября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
- Дата проведения
- 13 сентября, 01.00, «Estadio Monumental de Maturin»
- Дата проведения
- 13 сентября, 03.30, «Estadio Monumental David Arellano»
- Дата проведения
- 13 сентября, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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