Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Боливии, Бразилия сыграет с Перу

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Сборная Аргентины сыграет в гостях с Боливией во 2-м туре отбора ЧМ-2026.

Уругвай встретится на выезде с Эквадором, Бразилия – с Перу.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

2-й тур

Боливия – Аргентина
Дата проведения
12 сентября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эквадор – Уругвай
Дата проведения
13 сентября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Венесуэла – Парагвай
Дата проведения
13 сентября, 01.00, «Estadio Monumental de Maturin»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Чили – Колумбия
Дата проведения
13 сентября, 03.30, «Estadio Monumental David Arellano»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Перу – Бразилия
Дата проведения
13 сентября, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

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9 комментариев

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Отец Абду
Ответ Zed_patriot
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Ну, Люксембург, Лихтенштейн и такие всякие карликовые страны находятся в другом континенте, а Боливия у себя дома не мешок для битья... Они Аргентине 8 или 9 лет подряд не проигрывали, недавно разгромили Уругвая, имеют 5 побед из 12 матчах против Бразилии, так что будет трудновато
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Александр Северный
Ответ Zed_patriot
Ждём хет-трик здорового человека
он вроде как вновь не тренировался с общей группой. скорее всего выйдет на замену, а может и вообще останется вне заявки.
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BARCA_10
Кислородные баллоны взяты, осталось взять 3 самых тяжелых очка
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Zed_patriot
Ответ Hi Hi
Опять фарм сборная для вождя эквадорского
что там с Люксембургом?
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Александр Северный
Ответ Отец Абду
Ну, Люксембург, Лихтенштейн и такие всякие карликовые страны находятся в другом континенте, а Боливия у себя дома не мешок для битья... Они Аргентине 8 или 9 лет подряд не проигрывали, недавно разгромили Уругвая, имеют 5 побед из 12 матчах против Бразилии, так что будет трудновато
последний раз арги их обыграли в отборе 1-2
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Отец Абду
Ответ Александр Северный
последний раз арги их обыграли в отборе 1-2
Да ( в 2020- 21 году вроде), но до этой победы были одни поражения и ничьи...
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Zed_patriot
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