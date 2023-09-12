Карпин о России: «Эта сборная была 2-й в квалификации два года назад. Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу Александр Головин Р-Спорт Футбол

Валерий Карпин рекомендует российским игрокам уезжать в другие лиги.

«Против Катара другая интенсивность, чем в чемпионате домашнем, работать надо, работать прежде всего в клубах.

Не хочу выделять никого. Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте.

Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе.

Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная.

Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную.

Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет», – заявил главный тренер сборной России и «Ростова».

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119 комментариев

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NickN
Валера, походу, обратно в Россию не собирается. Из Катара прямым рейсом в Эстонию
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ce soir
А вот и новый иноагент на пятницу!
+142
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a.k.a. DRAGON0928
Это он к футболистам обратился или к народк?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Zed_patriot
поплыл эстонец
Да все верно сказал. Головин выделяется сильно на фоне наших рпловских игроков, мотивации биться насмерть с Катаром в товарняках не будет никогда.
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Дядя ТУРА
в пятницу объявят иногентом
+52
-5
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Shock In
Это не наш тренер, он был уволен две недели назад
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Аврал
Валера явно хочет что бы его уволили.Отпустите его с галеры.
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Биркарт фон Грелленорт
Соловьев уже разогревается.
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adamx
Валера - красава!
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paskal-instrument.ru
Депутату Терюшкову приготовиться...)
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NomerSports
Иноагент короче
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Гоша Пугач
Ответ ce soir
А вот и новый иноагент на пятницу!
А еще террорист и экстремист...
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Pucheslav
Ответ А я ясные дни оставляю себе
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Так он всё по факту сказал. За что выгонять ?
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AlexZhano__
Это выглядит заявлением об отставке.
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Антиглор17
Валерий Иноагентович Карпин
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Sinister Kid
Бегите, глупцы!
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zaur za azalkm
"Бегите, глупцы!"
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Spartak ist besser
Как Валера у себя в клубе работает, мы все видим.
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unreality
Господи, да увольте уже его. Зачем вообще сборной сейчас играть, тем более такое? Ну а Карпин, если откинуть его быдловатый стиль, который так многим нравится, фактически посредственный тренер, который ничего не выиграл и не выиграет.
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Eridan
В пятницу Валеру объявят иноагентом!
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theDoctor
Тошнит от него. Бестолковый тренер, за всю жизнь ни одного трофея не выиграл, теперь ещё сборную превратил в какое-то шапито из 50 человек, с рандомным капитаном и винит всех подряд. То что ты даже пародии на футбол не поставил, виноват не уровень чемпионата и интенсивность Катара, а твоя профнепригодность.

Ещё недавно на ЧМ и Евро играли, а теперь опять откатились к позорищу
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ПавелАвер
Ответ Ковид 07.10.52
Тренер сборной призывает бежать из страны....дожили...
Всё по факту
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Калифорниец № 24
Капец у человека удобная позиция. Сборная играет плохо, а он в стороне. Это всё уровень Лиги виноват. Ну научи их играть. Тренер называется. Другие тренеры, включая Черчесова работали как-то, и уровень был не сильно уж и выше, и результат приносили.
Дело не в уровне Лиги. Потому что за два десятка игр под твоим руководством ни одной игры нормальной команда не провела. Даже если взять условную команду Казахстана и сделать срез из 20 игр, то парочку приличных матчей у них наберётся . А у России при Карпине только 1 й там в Словении, да и то за счёт быстрых голов со стандарта в исполнении ЦЗ. У нас что игроки хуже что ли, чем в Казахстане?!
Да, футболисты сейчас недостаточно мотивированы, но тем не менее факт остаётся фактом-российская сборная ещё никогда в истории так блекло не смотрелась на таком продолжительном отрезке ни с одним из тренеров, как сейчас она выглядит.
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Ковид 07.10.52
Тренер сборной призывает бежать из страны....дожили...
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Алексей Нуякшев
Новости в пятницу: "Валерий Карпин признан инагентом"
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