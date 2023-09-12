Карпин о России: «Эта сборная была 2-й в квалификации два года назад. Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет»
Валерий Карпин рекомендует российским игрокам уезжать в другие лиги.
«Против Катара другая интенсивность, чем в чемпионате домашнем, работать надо, работать прежде всего в клубах.
Не хочу выделять никого. Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте.
Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе.
Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная.
Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную.
Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет», – заявил главный тренер сборной России и «Ростова».
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Ещё недавно на ЧМ и Евро играли, а теперь опять откатились к позорищу
Дело не в уровне Лиги. Потому что за два десятка игр под твоим руководством ни одной игры нормальной команда не провела. Даже если взять условную команду Казахстана и сделать срез из 20 игр, то парочку приличных матчей у них наберётся . А у России при Карпине только 1 й там в Словении, да и то за счёт быстрых голов со стандарта в исполнении ЦЗ. У нас что игроки хуже что ли, чем в Казахстане?!
Да, футболисты сейчас недостаточно мотивированы, но тем не менее факт остаётся фактом-российская сборная ещё никогда в истории так блекло не смотрелась на таком продолжительном отрезке ни с одним из тренеров, как сейчас она выглядит.