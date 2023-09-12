Карпин о России: «Эта сборная была 2-й в квалификации два года назад. Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет»

Валерий Карпин рекомендует российским игрокам уезжать в другие лиги.

«Против Катара другая интенсивность, чем в чемпионате домашнем, работать надо, работать прежде всего в клубах.

Не хочу выделять никого. Вижу разницу между и остальными в физическом компоненте.

Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе.

Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная.

Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную.

Уезжать из ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет», – заявил главный тренер сборной России и «Ростова».

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