Квалификация Евро-2024. Испания примет Кипр, Италия сыграет с Украиной

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Сборная Испании примет Кипр в 6-м туре отбора Евро-2024.

Также во вторник Италия сыграет дома с Украиной, Бельгия – с Эстонией.

Евро-2024

Отборочный турнир

6-й тур

Румыния – Косово
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальта – Северная Македония
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Израиль – Беларусь
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Блумфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Норвегия – Грузия
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Уллеволл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бельгия – Эстония
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Король Бодуэн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Швейцария – Андорра
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Турбильон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Испания – Кипр
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Италия – Украина
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Швеция – Австрия
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Френдс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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10 комментариев

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S. A.
Форца скуадра адзурра!
+14
-3
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Игорь Пичугин
С детства за Италию!
+13
-5
+8
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Lol Ko
Пора бы Италии уже побеждать! Самое время.
+8
-1
+7
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Russ Ivan
Итальянцы в отличии от англичан пешеходные доги не катают, слёзы Зинченко им не страшны, за солнечный разгром!
+8
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Dinamo_Tb
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Groznyi2024
Forza!
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Bigbadaboom
Лунину сухаря, Мудрику и Зинченко забитых голов, Украине Евро, огнетушители на Восток.
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