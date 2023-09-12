Квалификация Евро-2024. Испания примет Кипр, Италия сыграет с Украиной

Сборная Испании примет Кипр в 6-м туре отбора Евро-2024.

Также во вторник сыграет дома с , – с Эстонией.

Евро-2024

Отборочный турнир

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS