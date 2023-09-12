Квалификация Евро-2024. Испания примет Кипр, Италия сыграет с Украиной
Сборная Испании примет Кипр в 6-м туре отбора Евро-2024.
Также во вторник Италия сыграет дома с Украиной, Бельгия – с Эстонией.
Евро-2024
Отборочный турнир
6-й тур
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Блумфилд»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Уллеволл»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Король Бодуэн»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Турбильон»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Френдс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации Евро-2024
Статистика квалификации Евро-2024
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
10 комментариев