Путин об участии россиян в Олимпиаде: «Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Путин заявил, что решение по участию в Олимпиаде должно быть за спортсменами.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта. 

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов, решение за ними», – сказал президент России.

Также Владимир Путин отметил, что спорт должен быть вне политики, но олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов.

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76 комментариев

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Atsuktuvas
Царский указъ о свободе выбора.
+43
-7
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Vadim Bondaruk
Ответ Сэйлор Мун
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Не то что Россия, все с альтернативными точками зрения либо сидят, либо мертвы, либо иноагенты
+40
-5
+35
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AlexM37
Да-да, гениально, как и всегда. А когда же нужно будет руководствоваться интересами простых людей, а, Вадим Вадимыч?
+26
-7
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Aleksey Yashin
Придётся методички переписывать, а то некоторых желающих выступать под нейтральным флагом уже чуть ли не в предатели начали записывать
+20
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арап Петра Великого
Решение за ними
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Это не путин...
+16
-1
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Oleg Olegov
Какой нормальный человек поедет на Олимпиаду, когда есть Игры Дружбы?
+18
-5
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либеральный майдан
Ответ AlexM37
Да-да, гениально, как и всегда. А когда же нужно будет руководствоваться интересами простых людей, а, Вадим Вадимыч?
вадим василич
+12
0
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Павел Павлов
как говорится,помог так помог...
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Sergey
Ответ Сэйлор Мун
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Надо России на Европу санкции наложить за это.
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GibsonFlyingV
Забавно будет смотреть на полыхание у индивидов, которые до пены у рта были за "победу до конца","капитуляцию жидобандеровского режима" и т.п. когда Васильич выкинет что-нибудь подобное на переговорах
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AlexM37
Ответ Stewee
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Почитай про либерализм хоть.
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Greenalem
Ответ GibsonFlyingV
Забавно будет смотреть на полыхание у индивидов, которые до пены у рта были за "победу до конца","капитуляцию жидобандеровского режима" и т.п. когда Васильич выкинет что-нибудь подобное на переговорах
Да постоянно такое. Орали, что повесим азовцев, потом их выменяли на кума. Орали, что красные линии переходить нельзя, но их уже было штук 500. Орали, что Херсон навсегда, Киев за три дня и прочее, но в итоге ничего не вышло. Постоянно что-то да орут на эмоциях, думая что Путин какой-то идейный человек, что он там переживает за иностранных русских, армию, православие, денацификацию (нужное подчеркнуть) или что он там весь такой правильный, мужественный и чёткий. На самом деле он максимально изворотливый и безидейный человек, единственная идея это посидеть на троне ещё немного. С таким президентом чиновникам нельзя быть идейными, нужно постоянно подстраиваться и переобуваться. Не то будет ждать судьба Гиркина или Поклонской, которые реально переживают за свою идею.
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rdyabin@icloud.com
Позорник
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Глеб Саратов
какой-то вечный перевод стрелок. спортсмены кивают на начальство; начальство — на своё начальство; а высшее начальство — на низшее звено в цепи.
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haymaker
Ответ Сэйлор Мун
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Мощное разоблачение 😁
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Люблю Женьку
В феврале 2022 принимал решение сам, спортсменов не спрашивал, их из за этого и отстранили. А сейчас на них перекладывается принятие решения. И где логика? Сказал А, нужно чётко следовать и говорить твёрдое Б.
В марте выборы президента, открываются все карты...
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Олег Милославский
Ответ Sergey
Надо России на Европу санкции наложить за это.
Уже наложили дефицитом дизтоплива
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Sergey
Ответ mim81
Так накладывали ж многократно. Плюс санкции по ним же и бьют, не забывай)
Да, загибается Европа от российских санкций. Надо ещё больше этих санкций, тогда и Америке кирдык придет.
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Sarumian
Путин: «Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними».

Чьими интересами ты руководствовался, когда принимал то самое решение ?
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mim81
Ответ либеральный майдан
вадим василич
А, ну да, ну да, нижайше прошу прощения.
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Ковид 07.10.52
Ответ Ярик01
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Она расскажет, что не понимала до конца ситуацию. а хозяин все разъяснил...
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Grads
А кто будет оплачивать подготовку и поездку спортсменов на ОИ за выступление без флага и гимна? а призовые они за это получат из бюджета России?
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арап Петра Великого
Ответ mim81
Ну почему ж? Именно он, не зря же голова давеча про это так распиналась. Просто че-то доходить начало немного, поэтому надо колебаться вместе с линией партии.
Он физически не способен произносить такие слова. В его лексиконе их нет...
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Jason Kidd
А кто их туда пустит?
На танцполе - игры Доброй в(м)оли!
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Sergey
Ответ Ярик01
Да что же, вы, всё время ради красного словца матерей полощите? В каком арыке вас воспитывали?
Так это же по православному.
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