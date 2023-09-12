Путин об участии россиян в Олимпиаде: «Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними»
Путин заявил, что решение по участию в Олимпиаде должно быть за спортсменами.
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта.
«Нужно руководствоваться интересами спортсменов, решение за ними», – сказал президент России.
Также Владимир Путин отметил, что спорт должен быть вне политики, но олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов.
Дмитрий Песков: «Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»
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«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?
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Это не путин...
В марте выборы президента, открываются все карты...
Чьими интересами ты руководствовался, когда принимал то самое решение ?
На танцполе - игры Доброй в(м)оли!