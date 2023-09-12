Путин об участии россиян в Олимпиаде: «Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними»

Путин заявил, что решение по участию в Олимпиаде должно быть за спортсменами.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов, решение за ними», – сказал президент России.

Также Владимир Путин отметил, что спорт должен быть вне политики, но олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов.

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«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?