Евсеев возглавил «Кубань», контракт – до конца сезона. Тренера уволили из «Факела» неделю назад
Вадим Евсеев возглавил «Кубань».
Краснодарский клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт будет действовать до конца текущего сезона.
Последним местом работы Евсеева был «Факел», который он возглавлял с мая этого года. Тренер был уволен из воронежского клуба 5 сентября.
После 9 туров «Кубань» с 5 очками занимает 17-е, предпоследнее, место в турнирной таблице Первой лиги.
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