Евсеев возглавил «Кубань», контракт – до конца сезона. Тренера уволили из «Факела» неделю назад

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Факел Кубань Футбол

Вадим Евсеев возглавил «Кубань».

Краснодарский клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт будет действовать до конца текущего сезона. 

Последним местом работы Евсеева был «Факел», который он возглавлял с мая этого года. Тренер был уволен из воронежского клуба 5 сентября. 

После 9 туров «Кубань» с 5 очками занимает 17-е, предпоследнее, место в турнирной таблице Первой лиги.

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11 комментариев

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Bartez1986
у Кубани 5 голов в 9 матчах. Слишком атакующая команда для Евсеева
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usen
Сменили дно на днище
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Архитектор Мендисабаль
Круговорот, без смысла и пощады...
+4
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Вадим Григорьев
Клоуны...
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i.ivanov...russia.dca......
Круговорот г........ в футболе
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Andrey Yaroslavtsev
Тьфу...
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1футбол1
А стул с ним?
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Quiet Dad
тесен мир тренерский, ой тесен.
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Александр Насонов
Недолго сидел без работы
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Сергей48
Шило на мыло
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Мукунку хороший
Поэтому у нас и футбик такой.. по знакомству.. )
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