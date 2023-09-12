Евсеев возглавил «Кубань», контракт – до конца сезона. Тренера уволили из «Факела» неделю назад

Вадим Евсеев возглавил «Кубань».

Краснодарский клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт будет действовать до конца текущего сезона.

Последним местом работы был « », который он возглавлял с мая этого года. Тренер был уволен из воронежского клуба 5 сентября.

После 9 туров « » с 5 очками занимает 17-е, предпоследнее, место в турнирной таблице лиги.

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