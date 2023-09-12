Акинфеев о старте карьеры: «Не скажу, что попал в самую сильную команду Европы, но в десятке ЦСКА был»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий премьер-лига Россия Футбол

Игорь Акинфеев считает, что в начале его карьеры ЦСКА был в топ-10 клубов Европы.

– Спортсмены играют ради трофеев – это правильный тезис?

– Думаю, да. А ради чего? Может быть, кто-то – ради денег. Мне всегда было интересно играть в сильном, стабильном ЦСКА. Когда ты попадаешь в сильную команду, как я на старте карьеры, начать легко. Ты понимаешь, что перед тобой – суперсостав. Сразу – первое чемпионство, хотя я сыграл 12 или 13 матчей. Потом Кубок, Суперкубок, Кубок УЕФА.

Не побоюсь этого слова: не скажу, что попал в самую сильную команду Европы, но в десятке ЦСКА на тот момент был. У нас были такие достижения, столько трофеев. Всегда трудно падать сверху вниз.

– То есть вот это по-настоящему трудно?

– Да, это по-настоящему трудно. И это по-настоящему трудно вернуть обратно. Меняются люди, ты думаешь «еще сезон, еще сезон», злишься внутри себя, начинаешь на команду, на партнеров [ругаться], хотя при этом понимаешь, что ты такой же, как и все. Если они ничего не могут, то и ты ничего не можешь. Для меня футбол – не популярность и не деньги, а трофеи и любимая команда. Тогда тебя запомнят победителем.

– В последние годы, когда у ЦСКА не было трофеев, у тебя была мысль: «Закончил бы с братьями [Березуцкими], уже отдыхал бы, все равно в копилку ничего не положил»?

– Про то, чтобы закончить, мысли еще не посещали. Я понимал братьев на тот момент. Насколько помню, Леше с Васей было по 36 лет, мы тоже заняли второе место. У них были переговоры с ЦСКА о том, чтобы на год продлиться. И один из них, не помню, кто, мне сказал: «Если бы в команду приходили новые игроки, сильные личности, мы бы остались. Мы бы понимали, что будем бороться за самые высокие места».

А здесь – наоборот. Натхо, Вернблум, Еременко, Игнашевич. Весь костяк уходит. Я на тот момент тоже понимал, что не соберем такую команду больше. Ну, в каком-то быстром промежутке. Так и произошло. В решении Леши и Васи важную роль сыграло то, что ушли практически все лидеры. Кто будет играть? Команду собрали на полгода. После Нового года все это кануло в лету. И вот, до финала Кубка России мы собирали эту команду.

Я в ЦСКА остался единственный, кто привык к победам. Когда мы занимаем 5-е или 6-е [место], для меня это не грустно, для меня это не то что неприемлемо. Такая злость изнутри берет. «Почему опять так?» Задаешь себе вопросы, начинаешь копаться. А по факту ты должен понимать: вот так все, ты же не наиграл на первое место, – сказал вратарь ЦСКА.

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26 комментариев

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vzi
Не был.
Без обид, но победа в Кубке УЕФА не сделала ЦСКА равным топ-клубам топ-4 еврочемпионатов.

Если брать 2004/2005: Милан, Юве, Интер, Ливер, МЮ, Челси, Арсенал, Барселона, Реал, Валенсия, Бавария, Порту, Лион, ПСВ - все эти команды тогда были сильнее.

ЦСКА в том сезоне не вышел из группы ЛЧ, то есть даже в топ-16 Европы не попал. Какие тут топ-10?..
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arspurs9
Мне не показалось? Акинфеев действительно верит, что ЦСКА был в тот период в десятке европейских клубов?)
+32
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Кенигсбергер
Тот ЦСКА не видел плей-офф ЛЧ до 2010 года, и вообще в плей-офф ЛЧ за всю историю был всего 2 раза. А туда же - "в десятке".
Мели, Емеля.
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majestic1980
Открыл клубный рейтинг сезона 2003/2004. Акинфеев вроде в 2003 в основе стартанул. ЦСКА 197-е место. Немного не угадал Игорь)
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ральф шумахер
Ответ arspurs9
Мне не показалось? Акинфеев действительно верит, что ЦСКА был в тот период в десятке европейских клубов?)
Ногомячисты российские живут в своей атмосфере, обычно.
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Великий Алонсо
Ахахахахахахаха
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werowolf-gears
Ответ Artem Piatkov
В 2005 году вполне, так как выиграли КУЕФА 🏆 Да даже в 2010 выход в 1/4 ЛЧ был достижением огромным для армейцев, в 2012 вышли в 1/8 👍 Потом уже понятно, скатились, но Акинфеев и вправду временами играл за команду топ-10, тут он не слукавил
Выиграли КУ, и через полгода не вышли из группы с Херенвеном, Левски и Динамо Бухарест - точно в десятке были
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Owen_the_Simple
Это он преувеличил несколько. в рейтинге УЕФА 2004 ЦСКА был 197. В 2005 - 64. В 2006 - 50. Это не с целью поиздеваться, крепкая команды была. Просто десятка - это слишком смело.
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werowolf-gears
А Вардар входил в девятку
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lalique
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ну Порту то они в том самом Кубке УЕФА обыгрывали
"Бенфику"они обыгрывали на стадии 1/16 финала в том Кубке УЕФА,а не "Порту".
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Алексей Елистратов
Еврокубки есть еврокубки. Но все-таки победа в КУ тогда и сейчас в ЛЕ - это вообще колоссальная разница. Сейчас - это первая корзина в группе ЛЧ, не просто попадание в турнир. Тогда что? Якобы остаточная память от тех былых турниров из 80х-90х, когда вице-чемпионы и остальные сильные, кто не выиграл чемпионат и не попадали в КЧ? На мой взгляд, КУ в нулевые - это шанс периферии, которым воспользовались слабенькие клубы, Галатасараи, Шахтеры и прочие российские клубы. Шансом воспользовались - попали в историю.

Если сейчас Ювентус или МЮ теряют шансы попасть в ЛЧ через чемпионат - они будут серьезно претендовать на путевку через трофей. А раньше такого представить было невозможно.
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Alex Miheev
Сказочный
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Don_Krebs
И тут Игорька понесло... Нет, ЦСКА тогда очень бодро смотрелся, но ни в десятке, ни в двадцатке, конечно, и близко не был. В тридцатке - пожалуй.
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Isa Babaev
Какой 10, в топ 3 был
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Василиус
Ага особенно в саудовскую аравию все за трофеями едут))
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FNT
У чувака пошел автотренинг на закате карьеры. Пытается убедить себя, что не зря сидел в зоне комфорта 20 лет. Ну ладно, имеет право, да и карьера в итоге все равно очень хорошая была.

Но заява про десятку выглядит, конечно, смешно. Ни один российский клуб ни в какой десятке и близко не был никогда. Ну, может, Спартак в 90-х, когда еще было только-только дело Босмана и топ-клубы еще не превратились окончательно в сборные мира. Да и то вряд ли.
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Кенигсбергер
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ну Порту то они в том самом Кубке УЕФА обыгрывали
1. Не обыгрывали.
2. А вот Порту их обыгрывал в тех двух ЛЧ, которые ближе всего к 2003-2005 годам: в ЛЧ 04-05 и 06-07.
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analogia
Акинфеев просто выразил свое мнение, и тут как тут душные гиены начали доказывать как он не прав. Что с вами не так ?) Это его личное мнение, и он имеет на него полное право, каждый хвалит свое болото, а в те годы, ЦСКА был действительно силен, выиграли кубок УЕФА, так же практически забрали и Суперкубок УЕФА у Ливерпуля ( спасибо судье за засчитанный гол Сиссе на 82 минуте, который откровенно подыграл мяч рукой ).
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Ковид 07.10.52
Ответ Owen_the_Simple
Это он преувеличил несколько. в рейтинге УЕФА 2004 ЦСКА был 197. В 2005 - 64. В 2006 - 50. Это не с целью поиздеваться, крепкая команды была. Просто десятка - это слишком смело.
Зато чувствовал , что клуб на 10 тянет, а сейчас Катар для них супер сборная...
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Ковид 07.10.52
Он забыл, что у Гинер десятку не купил...
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Фредерик Вассёр
А-ха-ха, в нулевые, когда в Европе были супермощные Милан, Ювентус, Интер, Бавария, МЮ, Челси, Ливерпуль, Арсенал, Барселона, Реал Мадрид, Лион, различные Порту, Монако, Валенсия, Севилья, и далее по списку, очевидно что ЦСКА был в топ-10. А ещё Россия Ярцева которая проиграла 7-1 Португалии тоже была в топ-10. И вообще в России всё от зарплаты до дорог входило в топ-10 Европы.
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Ярик01
Болтушка
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