Акинфеев о старте карьеры: «Не скажу, что попал в самую сильную команду Европы, но в десятке ЦСКА был»

Игорь Акинфеев считает, что в начале его карьеры ЦСКА был в топ-10 клубов Европы.

– Спортсмены играют ради трофеев – это правильный тезис?

– Думаю, да. А ради чего? Может быть, кто-то – ради денег. Мне всегда было интересно играть в сильном, стабильном . Когда ты попадаешь в сильную команду, как я на старте карьеры, начать легко. Ты понимаешь, что перед тобой – суперсостав. Сразу – первое чемпионство, хотя я сыграл 12 или 13 матчей. Потом Кубок, Суперкубок, Кубок УЕФА.

Не побоюсь этого слова: не скажу, что попал в самую сильную команду Европы, но в десятке ЦСКА на тот момент был. У нас были такие достижения, столько трофеев. Всегда трудно падать сверху вниз.

– То есть вот это по-настоящему трудно?

– Да, это по-настоящему трудно. И это по-настоящему трудно вернуть обратно. Меняются люди, ты думаешь «еще сезон, еще сезон», злишься внутри себя, начинаешь на команду, на партнеров [ругаться], хотя при этом понимаешь, что ты такой же, как и все. Если они ничего не могут, то и ты ничего не можешь. Для меня футбол – не популярность и не деньги, а трофеи и любимая команда. Тогда тебя запомнят победителем.

– В последние годы, когда у ЦСКА не было трофеев, у тебя была мысль: «Закончил бы с братьями [Березуцкими], уже отдыхал бы, все равно в копилку ничего не положил»?

– Про то, чтобы закончить, мысли еще не посещали. Я понимал братьев на тот момент. Насколько помню, Леше с Васей было по 36 лет, мы тоже заняли второе место. У них были переговоры с ЦСКА о том, чтобы на год продлиться. И один из них, не помню, кто, мне сказал: «Если бы в команду приходили новые игроки, сильные личности, мы бы остались. Мы бы понимали, что будем бороться за самые высокие места».

А здесь – наоборот. Натхо, Вернблум, Еременко, Игнашевич. Весь костяк уходит. Я на тот момент тоже понимал, что не соберем такую команду больше. Ну, в каком-то быстром промежутке. Так и произошло. В решении Леши и важную роль сыграло то, что ушли практически все лидеры. Кто будет играть? Команду собрали на полгода. После Нового года все это кануло в лету. И вот, до финала Кубка России мы собирали эту команду.

Я в ЦСКА остался единственный, кто привык к победам. Когда мы занимаем 5-е или 6-е [место], для меня это не грустно, для меня это не то что неприемлемо. Такая злость изнутри берет. «Почему опять так?» Задаешь себе вопросы, начинаешь копаться. А по факту ты должен понимать: вот так все, ты же не наиграл на первое место, – сказал вратарь ЦСКА.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS