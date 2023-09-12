Акинфеев о старте карьеры: «Не скажу, что попал в самую сильную команду Европы, но в десятке ЦСКА был»
Игорь Акинфеев считает, что в начале его карьеры ЦСКА был в топ-10 клубов Европы.
– Спортсмены играют ради трофеев – это правильный тезис?
– Думаю, да. А ради чего? Может быть, кто-то – ради денег. Мне всегда было интересно играть в сильном, стабильном ЦСКА. Когда ты попадаешь в сильную команду, как я на старте карьеры, начать легко. Ты понимаешь, что перед тобой – суперсостав. Сразу – первое чемпионство, хотя я сыграл 12 или 13 матчей. Потом Кубок, Суперкубок, Кубок УЕФА.
Не побоюсь этого слова: не скажу, что попал в самую сильную команду Европы, но в десятке ЦСКА на тот момент был. У нас были такие достижения, столько трофеев. Всегда трудно падать сверху вниз.
– То есть вот это по-настоящему трудно?
– Да, это по-настоящему трудно. И это по-настоящему трудно вернуть обратно. Меняются люди, ты думаешь «еще сезон, еще сезон», злишься внутри себя, начинаешь на команду, на партнеров [ругаться], хотя при этом понимаешь, что ты такой же, как и все. Если они ничего не могут, то и ты ничего не можешь. Для меня футбол – не популярность и не деньги, а трофеи и любимая команда. Тогда тебя запомнят победителем.
– В последние годы, когда у ЦСКА не было трофеев, у тебя была мысль: «Закончил бы с братьями [Березуцкими], уже отдыхал бы, все равно в копилку ничего не положил»?
– Про то, чтобы закончить, мысли еще не посещали. Я понимал братьев на тот момент. Насколько помню, Леше с Васей было по 36 лет, мы тоже заняли второе место. У них были переговоры с ЦСКА о том, чтобы на год продлиться. И один из них, не помню, кто, мне сказал: «Если бы в команду приходили новые игроки, сильные личности, мы бы остались. Мы бы понимали, что будем бороться за самые высокие места».
А здесь – наоборот. Натхо, Вернблум, Еременко, Игнашевич. Весь костяк уходит. Я на тот момент тоже понимал, что не соберем такую команду больше. Ну, в каком-то быстром промежутке. Так и произошло. В решении Леши и Васи важную роль сыграло то, что ушли практически все лидеры. Кто будет играть? Команду собрали на полгода. После Нового года все это кануло в лету. И вот, до финала Кубка России мы собирали эту команду.
Я в ЦСКА остался единственный, кто привык к победам. Когда мы занимаем 5-е или 6-е [место], для меня это не грустно, для меня это не то что неприемлемо. Такая злость изнутри берет. «Почему опять так?» Задаешь себе вопросы, начинаешь копаться. А по факту ты должен понимать: вот так все, ты же не наиграл на первое место, – сказал вратарь ЦСКА.
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Без обид, но победа в Кубке УЕФА не сделала ЦСКА равным топ-клубам топ-4 еврочемпионатов.
Если брать 2004/2005: Милан, Юве, Интер, Ливер, МЮ, Челси, Арсенал, Барселона, Реал, Валенсия, Бавария, Порту, Лион, ПСВ - все эти команды тогда были сильнее.
ЦСКА в том сезоне не вышел из группы ЛЧ, то есть даже в топ-16 Европы не попал. Какие тут топ-10?..
Мели, Емеля.
Если сейчас Ювентус или МЮ теряют шансы попасть в ЛЧ через чемпионат - они будут серьезно претендовать на путевку через трофей. А раньше такого представить было невозможно.
Но заява про десятку выглядит, конечно, смешно. Ни один российский клуб ни в какой десятке и близко не был никогда. Ну, может, Спартак в 90-х, когда еще было только-только дело Босмана и топ-клубы еще не превратились окончательно в сборные мира. Да и то вряд ли.
2. А вот Порту их обыгрывал в тех двух ЛЧ, которые ближе всего к 2003-2005 годам: в ЛЧ 04-05 и 06-07.